La explicación del director de Alpine cuando le preguntaron por los motivos de la continuidad de Franco Colapinto en 2026

Steve Nielsen habló sobre la continuidad de Colapinto en Alpine

Alpine confirmó la continuidad de Franco Colapinto como piloto titular de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1. Después de concretar una notable evolución en su rendimiento, alcanzando a su compañero Pierre Gasly, el argentino se ganó la posibilidad de competir por primera vez un curso completo de la Máxima. El anuncio de la escudería francesa se llevó a cabo en el marco del Gran Premio de Brasil, donde Steve Nielsen, team principal del equipo, profundizó en la decisión que se tomó.

El director de Alpine brindó los argumentos que se pusieron sobre la mesa y destacó el nivel del argentino. Nielsen aseguró de forma contundente que su continuidad se debe a sus cualidades en pista. “No se pueden ignorar los aspectos financieros, por supuesto, ya que influyen, pero en última instancia contamos con Franco por su talento, y el hecho de que aporte la parte financiera es una feliz coincidencia”, argumentó ante la cadena Sky.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en las dificultades que suelen atravesar los pilotos jóvenes que disputan sus primeras carreras en la F1. “Es muy difícil para cualquiera de los nuevos pilotos que llegan. Hemos visto a algunos llegar y ponerse en marcha de inmediato, y hemos visto a otros llegar y tener algunas dificultades”, explicó Nielsen a Sky Sports F1 en Brasil cuando se le preguntó por qué se eligió a Colapinto en lugar de la competencia, como Paul Aron. Flavio Briatore, asesor ejecutivo y jefe de Alpine, fue el que confirmó que el estonio era el único rival del pilarense.

Steve Nielsen se sumó como team principal de Alpine hace un tres Grandes Premios (Photo credit should read: XPB/Alamy Live News)

En esta misma línea, Steve Nielsen resaltó la evolución de Colapinto con Alpine: “Obviamente, Franco corrió algunas carreras con Williams el año pasado, sustituyó a Jack en Imola y, para ser honestos, al principio tuvo algunas dificultades, pero poco a poco...”.

Nielsen siguió con la batalla interna entre Colapinto y Gasly, un ítem que resultó fundamental para la continuidad del argentino. “Tenemos la suerte de contar con Pierre como una especie de referencia, un piloto consolidado. Gradualmente, Franco pudo mejorar su rendimiento y plantarle cara a Pierre, incluso en un coche que no es tan competitivo como nos gustaría. Pero no obstante, al compararlos entre sí, empezó a hacer un trabajo razonable y llegó a ser comparable a Pierre, incluso más rápido que Pierre en algunas ocasiones, y finalmente eso fue lo que le valió el puesto”, analizó el director.

Por último, el ingeniero británico comentó que el team con sede en Enstone consideró todas las opciones disponibles en el mercado antes de emitir el veredicto final, pero que Colapinto fue quien se quedó como el dueño de la butaca: “Para ser honestos, teníamos a todos sobre la mesa, y muchos más pilotos que desde entonces se han ido a otros equipos, y poco a poco nos fuimos decantando por Franco. Estamos contentos con esa decisión, pero consideramos a todos los que fueron una posibilidad en algún momento”.

Franco Colapinto disputará su primera temporada a tiempo completo en la Fórmula 1 (REUTERS/Jean Carniel)

Las declaraciones del team principal fueron en la misma tónica que las palabras brindadas por Flavio Briatore. Tanto en el comunicado oficial de Alpine sobre la continuidad de Franco como en una entrevista exclusiva con la F1, el asesor ejecutivo fue tajante a la hora de hablar del trabajo de Colapinto. “Si comparas a Franco con el de sus inicios, cuando empezó a correr con nosotros, y lo ves ahora, es una persona diferente. Es mucho más seguro de sí mismo, está mucho más comprometido con la ingeniería y ha hecho todo lo posible por rendir al máximo. Dedica mucho tiempo a comprender mejor el coche. En las dos o tres últimas carreras, el rendimiento del equipo sigue sin ser bueno en absoluto, pero el rendimiento de Franco fue muy bueno”, comentó.

Al igual que Nielsen, Briatore también puntualizó en las opciones que tenía Alpine para acompañar a Gasly en la dupla titular de 2026: “Si se observa el panorama de los pilotos, tenemos a Aron. Es muy bueno, pero todavía es muy joven; le queda uno o dos años de experiencia en pruebas como piloto de reserva. No vimos nada mucho mejor que lo que Franco o Pierre aportan al equipo. Nuestra colaboración es excelente para el año que viene y les prometo que nuestro coche será mucho mejor que el actual”.

El comunicado oficial de Alpine también contó con declaraciones del propio Colapinto. “Estoy muy agradecido a Flavio y a todo el equipo por confiar en mí para ayudar a impulsar al equipo hacia adelante en el futuro. Desde que debuté en la Fórmula Uno, sabía que, dadas las circunstancias, sería un gran reto mantener mi puesto en este deporte”, destacó el pilarense.

El camino que llevó a Colapinto a este punto comenzó a principios de 2025, cuando fue transferido desde Williams a Alpine. Su llegada se produjo en reemplazo de Jack Doohan después de los primeros seis Grandes Premios del año, y desde entonces, el piloto de 22 años demostró una rápida adaptación al exigente monoplaza A525 de la escudería francesa. A pesar de su limitada experiencia previa con los vehículos de Enstone, Colapinto logró igualar e incluso superar en ocasiones los resultados de su compañero Gasly, lo que resultó determinante para que el equipo depositara su confianza en él de cara a la próxima temporada.

En el balance de la temporada, Gasly mantiene una ventaja de 7-6 a seis sobre Colapinto en el mano a mano de carreras, mientras que en las clasificaciones la diferencia es de 8-5 a favor del francés. No obstante, el rendimiento del argentino y su capacidad de adaptación al monoplaza fueron factores decisivos para asegurar su continuidad como titular desde el inicio de la próxima campaña.