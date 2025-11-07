Deportes

La explicación del director de Alpine cuando le preguntaron por los motivos de la continuidad de Franco Colapinto en 2026

Steve Nielsen, jefe del team francés, dejó en claro que el apoyo económico al argentino es simplemente una “feliz coincidencia” y advirtió que su titularidad se debe al progreso que mostró en pista

Guardar
Steve Nielsen habló sobre la
Steve Nielsen habló sobre la continuidad de Colapinto en Alpine

Alpine confirmó la continuidad de Franco Colapinto como piloto titular de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1. Después de concretar una notable evolución en su rendimiento, alcanzando a su compañero Pierre Gasly, el argentino se ganó la posibilidad de competir por primera vez un curso completo de la Máxima. El anuncio de la escudería francesa se llevó a cabo en el marco del Gran Premio de Brasil, donde Steve Nielsen, team principal del equipo, profundizó en la decisión que se tomó.

El director de Alpine brindó los argumentos que se pusieron sobre la mesa y destacó el nivel del argentino. Nielsen aseguró de forma contundente que su continuidad se debe a sus cualidades en pista. “No se pueden ignorar los aspectos financieros, por supuesto, ya que influyen, pero en última instancia contamos con Franco por su talento, y el hecho de que aporte la parte financiera es una feliz coincidencia”, argumentó ante la cadena Sky.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en las dificultades que suelen atravesar los pilotos jóvenes que disputan sus primeras carreras en la F1. “Es muy difícil para cualquiera de los nuevos pilotos que llegan. Hemos visto a algunos llegar y ponerse en marcha de inmediato, y hemos visto a otros llegar y tener algunas dificultades”, explicó Nielsen a Sky Sports F1 en Brasil cuando se le preguntó por qué se eligió a Colapinto en lugar de la competencia, como Paul Aron. Flavio Briatore, asesor ejecutivo y jefe de Alpine, fue el que confirmó que el estonio era el único rival del pilarense.

Steve Nielsen se sumó como
Steve Nielsen se sumó como team principal de Alpine hace un tres Grandes Premios (Photo credit should read: XPB/Alamy Live News)

En esta misma línea, Steve Nielsen resaltó la evolución de Colapinto con Alpine: “Obviamente, Franco corrió algunas carreras con Williams el año pasado, sustituyó a Jack en Imola y, para ser honestos, al principio tuvo algunas dificultades, pero poco a poco...”.

Nielsen siguió con la batalla interna entre Colapinto y Gasly, un ítem que resultó fundamental para la continuidad del argentino. “Tenemos la suerte de contar con Pierre como una especie de referencia, un piloto consolidado. Gradualmente, Franco pudo mejorar su rendimiento y plantarle cara a Pierre, incluso en un coche que no es tan competitivo como nos gustaría. Pero no obstante, al compararlos entre sí, empezó a hacer un trabajo razonable y llegó a ser comparable a Pierre, incluso más rápido que Pierre en algunas ocasiones, y finalmente eso fue lo que le valió el puesto”, analizó el director.

Por último, el ingeniero británico comentó que el team con sede en Enstone consideró todas las opciones disponibles en el mercado antes de emitir el veredicto final, pero que Colapinto fue quien se quedó como el dueño de la butaca: “Para ser honestos, teníamos a todos sobre la mesa, y muchos más pilotos que desde entonces se han ido a otros equipos, y poco a poco nos fuimos decantando por Franco. Estamos contentos con esa decisión, pero consideramos a todos los que fueron una posibilidad en algún momento”.

Franco Colapinto disputará su primera
Franco Colapinto disputará su primera temporada a tiempo completo en la Fórmula 1 (REUTERS/Jean Carniel)

Las declaraciones del team principal fueron en la misma tónica que las palabras brindadas por Flavio Briatore. Tanto en el comunicado oficial de Alpine sobre la continuidad de Franco como en una entrevista exclusiva con la F1, el asesor ejecutivo fue tajante a la hora de hablar del trabajo de Colapinto. “Si comparas a Franco con el de sus inicios, cuando empezó a correr con nosotros, y lo ves ahora, es una persona diferente. Es mucho más seguro de sí mismo, está mucho más comprometido con la ingeniería y ha hecho todo lo posible por rendir al máximo. Dedica mucho tiempo a comprender mejor el coche. En las dos o tres últimas carreras, el rendimiento del equipo sigue sin ser bueno en absoluto, pero el rendimiento de Franco fue muy bueno”, comentó.

Al igual que Nielsen, Briatore también puntualizó en las opciones que tenía Alpine para acompañar a Gasly en la dupla titular de 2026: “Si se observa el panorama de los pilotos, tenemos a Aron. Es muy bueno, pero todavía es muy joven; le queda uno o dos años de experiencia en pruebas como piloto de reserva. No vimos nada mucho mejor que lo que Franco o Pierre aportan al equipo. Nuestra colaboración es excelente para el año que viene y les prometo que nuestro coche será mucho mejor que el actual”.

El comunicado oficial de Alpine también contó con declaraciones del propio Colapinto. “Estoy muy agradecido a Flavio y a todo el equipo por confiar en mí para ayudar a impulsar al equipo hacia adelante en el futuro. Desde que debuté en la Fórmula Uno, sabía que, dadas las circunstancias, sería un gran reto mantener mi puesto en este deporte”, destacó el pilarense.

El camino que llevó a Colapinto a este punto comenzó a principios de 2025, cuando fue transferido desde Williams a Alpine. Su llegada se produjo en reemplazo de Jack Doohan después de los primeros seis Grandes Premios del año, y desde entonces, el piloto de 22 años demostró una rápida adaptación al exigente monoplaza A525 de la escudería francesa. A pesar de su limitada experiencia previa con los vehículos de Enstone, Colapinto logró igualar e incluso superar en ocasiones los resultados de su compañero Gasly, lo que resultó determinante para que el equipo depositara su confianza en él de cara a la próxima temporada.

En el balance de la temporada, Gasly mantiene una ventaja de 7-6 a seis sobre Colapinto en el mano a mano de carreras, mientras que en las clasificaciones la diferencia es de 8-5 a favor del francés. No obstante, el rendimiento del argentino y su capacidad de adaptación al monoplaza fueron factores decisivos para asegurar su continuidad como titular desde el inicio de la próxima campaña.

Temas Relacionados

Franco ColapintoSteve NielsenAlpineFórmula 1F1F1 hoyGran Premio de BrasilFlavio BriatorePierre Gasly

Últimas Noticias

Franco Colapinto no logró avanzar a la SQ2 y largará 16° la Sprint del Gran Premio de San Pablo en Interlagos

El piloto argentino, que fue confirmado por Alpine para la temporada 2026, no pudo superar el tiempo de corte por menos de una décima. Gasly largará 13°

Franco Colapinto no logró avanzar

Simeone se metió en la polémica por la ausencia de Julián Álvarez en los The Best: “Es uno de los mejores”

El director técnico del Atlético de Madrid se refirió al tema. El particular video que publicó el club

Simeone se metió en la

El enojo de Franco Colapinto tras clasificar 16° para la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil: “Un poco caliente”

El argentino quedó eliminado en la SQ1 de la qualy por 0.060 milésimas y partirá en la parte baja de la grilla en Interlagos

El enojo de Franco Colapinto

El comunicado de AFA tras la reunión con los dirigentes de San Lorenzo

Claudio Tapia se juntó en el predio de Ezeiza con la cúpula del Ciclón y no hubo acuerdo respecto a la continuidad política: “Dicha situación provoca que, en los próximos días, sea la AFA quien determine los pasos a seguir”

El comunicado de AFA tras

El revolucionario cambio de reglas inspirado en el básquet que propuso Manuel Pellegrini en pleno debate por la Ley Wenger en el fútbol mundial

El entrenador del Betis de España criticó la reglamentación que cambiaría el fuera de juego y planteó la medida que tomaría para tener un fútbol más dinámico

El revolucionario cambio de reglas
DEPORTES
Franco Colapinto no logró avanzar

Franco Colapinto no logró avanzar a la SQ2 y largará 16° la Sprint del Gran Premio de San Pablo en Interlagos

Simeone se metió en la polémica por la ausencia de Julián Álvarez en los The Best: “Es uno de los mejores”

El enojo de Franco Colapinto tras clasificar 16° para la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil: “Un poco caliente”

El comunicado de AFA tras la reunión con los dirigentes de San Lorenzo

El revolucionario cambio de reglas inspirado en el básquet que propuso Manuel Pellegrini en pleno debate por la Ley Wenger en el fútbol mundial

TELESHOW
El polémico gesto de Wanda

El polémico gesto de Wanda Nara ante la posible renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity

La reacción de Mauro Icardi a la entrevista conjunta de Wanda Nara y Maxi López: “Gente que fracasa sola”

Wanda Nara y Julia Calvo recordaron cuando actuaron juntas en una novela: “Me di la cabeza contra el cemento”

Dua Lipa almorzó en Palermo y desató la locura: el menú, las fotos con los fans y el gesto que sorprendió a todos

Así fue el festejo íntimo de cumpleaños de Luciana Salazar: invitados famosos y un look muy especial

INFOBAE AMÉRICA

Así es Charlotte, el prototipo

Así es Charlotte, el prototipo que revolucionaría la exploración espacial con la construcción de casas 3D en la Luna

El Supremo de Brasil alcanzó la mayoría de votos para rechazar las apelaciones de Bolsonaro y dejar firme la condena a 27 años de prisión

Moldavia incluyó al presidente sirio Ahmed al Sharaa en su lista de terroristas

Tanzania llevará a juicio a 98 personas por “traición” tras las protestas postelectorales: podrían recibir la pena de muerte

Trump indultó a otros dos ex funcionarios republicanos condenados por corrupción