Franco Colapinto habló tras la confirmación de su continuidad en la Fórmula 1: “Va a ser un año mejor, el auto es mucho más prometedor”

Franco Colapinto junto a su mamá Andrea y su hermana Martina tras la confirmación de Alpine

Franco Colapinto fue confirmado por la escudería Alpine como piloto titular para la temporada 2026 de Fórmula 1, en un anuncio realizado en la previa del Gran Premio de Brasil. Entre expectativas y un marcado orgullo personal, el argentino realizó una conferencia de prensa, en la que estuvo presente Infobae, en la que dejó en claro su felicidad por continuar una temporada más en la Máxima.

“Estoy muy contento, la verdad que muy feliz de que se haya cerrado todo, de estar en el 2026, mi primera temporada completa de Fórmula 1, y eso me da mucha tranquilidad”, expresó.

En diálogo con la prensa acreditada en Interlagos, el piloto describió el paso que lo llevará de ser reserva a titular: “Va a ser un año mucho mejor que el 2025. El auto es mucho más prometedor, tiene cosas y soluciones comparado con los problemas que estamos teniendo este año, así que con muchas ganas de empezar y ojalá tener un gran año”.

Alpine confirmó a Franco Colapinto como piloto titular para 2026

La selección anticipada de pilotos para el año siguiente aportó, según Colapinto, un beneficio directo al ambiente interno del equipo: “Creo que trae un poco de tranquilidad para todos dentro del equipo, no solamente para los argentinos, para mí, para los fanáticos. Saber ya que los dos pilotos con los que estamos trabajando van a ser los del año que viene, es mucho más fácil para el equipo para seguir enfocados en mejorar”. El equipo francés enfrenta una temporada complicada, reconocida por el propio piloto: “Estamos laburando mucho porque no estamos donde queremos estar. Está siendo una temporada frustrante y estamos trabajando en mejorar eso para todo el equipo, para todos en Enstone”.

“Contento de estar en la Fórmula 1. Fueron muchos años de sacrificios y creo que eso te hace más fuerte y hace la persona que soy hoy en día arriba del auto, abajo del auto y contento de siempre haber tenido un apoyo atrás. De toda mi familia, de la gente que me estuvo empujando para que me vaya bien y siempre voy a estar agradecido por todos los sacrificios que hicieron conmigo, para ayudarme a cumplir mi sueño”, rememoró el joven albiceleste.

Uno de los aspectos que más remarcó el joven piloto fue la importancia de contar con tiempo suficiente para adaptarse al nuevo monoplaza y al funcionamiento de Alpine: “El auto es mucho más prometedor, tiene cosas y soluciones comparado con los problemas que estamos teniendo este año. Mucho simulador. Empezamos muy temprano, a trabajar para el año que viene. Creo que va a ser uno de los años más ocupados en cuanto a días en la fábrica y trabajo con el equipo”.

Franco Colapinto, en la previa al Gran Premio de Brasil (REUTERS/Jean Carniel)

Participar en el Gran Premio de Brasil en circunstancias tan decisivas representa, en palabras del piloto, un hecho significativo: “Que se dé en Brasil un fin de semana tan emotivo para mí, tan importante, es muy especial”.

En cuanto a los objetivos, Colapinto sostuvo: “Estamos acá para ganar, pero es difícil ganar en la Fórmula 1 y estamos trabajando mucho para tener buenos resultados. Lo que sé es que va a ser mejor que este año y el auto se ve más competitivo”.

El piloto valoró especialmente la confirmación temprana del equipo con vistas al próximo campeonato: “Tener un año entero trae tranquilidad y te deja pensar en otras cosas que capaz yo tenía muy presentes antes”.

El vínculo con sus ingenieros y personal técnico aparece como un punto clave: “Ya estoy muy cómodo con mis ingenieros y con la gente con la que estoy trabajando. Así que con ganas de empezar un año de cero, hacer los tests de pretemporada e ir paso a paso y trabajar mucho en el auto nuevo”. A lo largo de 2025, Colapinto aspira a continuar su adaptación y aprendizaje con vistas a optimizar su preparación para el debut titular al año siguiente.

Ante la consulta puntual sobre cómo estaba Flavio Briatore, una de las princiaples cabezas de Alpine, tras el anuncio, Colapinto aifrmó “Estaba contento”.

Además del desafío deportivo, Colapinto expresó su ilusión de representar a la afición argentina en la Fórmula 1 y dejó abierta una meta de largo plazo: “Uno de mis grandes sueños es correr en Argentina. Y correr con toda la gente, bancando. Yo creo que la Fórmula 1 no se da cuenta de lo que sería eso y no tiene dimensión. En lo personal sería un sueño hecho realidad”.

Para concluir, el piloto evitó proyectar su carrera en la categoría a largo plazo y prefirió concentrarse en el presente inmediato: “Sería algo muy lindo seguir varios años más. Yo estoy pensando en el presente, no estoy mirando a cinco años adelante. Soy muy joven y quiero ver qué pasa el año que viene y después seguir trabajando con el equipo”.

Minutos más tarde, en un comunicado difundido por la escudería francesa, Colapinto manifestó: “Estoy muy agradecido a Flavio y a todo el equipo por confiar en mí para ayudar a impulsar al equipo hacia adelante en el futuro. Desde que debuté en la Fórmula 1, sabía que, dadas las circunstancias, sería un gran reto mantener mi puesto en este deporte. Ha sido un camino largo y difícil, y estoy muy orgulloso de tener la oportunidad de volver a pilotar con este equipo en 2026, junto a Pierre, que ha sido un gran compañero y sin duda seguirá siendo alguien de quien puedo seguir aprendiendo. Por último, es muy especial y oportuno hacer este anuncio aquí en Brasil este fin de semana. Estar tan cerca de mi país natal, Argentina, y de un evento que siento como una carrera en casa, donde cuento con tanto apoyo. Tener a tantos aficionados acompañándonos en este viaje al equipo y a mí es la razón por la que competimos y, el año que viene, cuando se produzca un reinicio en la Fórmula Uno, esperamos poder dar a todas las personas que nos animan algo por lo que sonreír y celebrar de verdad. ¡Vamos, Alpine!“.