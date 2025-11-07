Las repercusiones en los medios del mundo tras el anuncio de Colapinto en Alpine: “Ha hecho méritos suficientes para ganarse esta oportunidad”

Las repercusiones en el mundo tras el anuncio de Colapinto en Alpine

En el marco del Gran Premio de Brasil, Alpine confirmó la continuidad de Franco Colapinto de cara al 2026 de la Fórmula 1. El argentino formará dupla con Pierre Gasly en la escudería francesa y competirá por primera vez desde el inicio de la temporada en la Máxima. La decisión llegó después de una notable evolución y diversos medios especializados hicieron hincapié en el anuncio del equipo.

La propia cuenta oficial de la F1 realizó una nota extensa sobre la confirmación del joven de 22 años y remarcó la paridad de sus resultados recientes en comparativa a los de Gasly. “Colapinto mejoró su rendimiento y en los últimos seis Grandes Premios ha sido competitivo en relación con su compañero de equipo Gasly”, destacaron. Además, puntualizaron en que “esa mejoría en su rendimiento —en el que es el coche más lento de la parrilla— lo convirtió en el favorito para mantener su asiento para 2026”.

En otro artículo, la Fórmula 1 realizó una entrevista exclusiva con Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder de la escudería, en la que el italiano explicó de manera extendida los motivos de la continuidad de Colapinto: halagó su forma de trabajar, destacó su progresión e hizo hincapié en un cambio fundamental en su actitud.

Por su parte, otro medio que elogió el rendimiento de Colapinto fue The Race. “Aunque el difícil comienzo de la adaptación de Colapinto al complicado coche Alpine hizo que su futuro en el equipo fuera incierto, su progreso constante le ha ayudado a demostrar a la dirección que merece seguir a bordo en 2026”, fue la línea que expuso el portal británico.

A su vez, dicho medio realizó una nota aparte en la que varios de sus periodistas dieron su “veredicto sobre la elección de Colapinto por parte de Alpine para la F1 de 2026”. La postura fue unánime: Franco tenía que continuar. “A pesar de las dificultades de Alpine, Colapinto terminó viéndose perfectamente bien junto a Gasly, mostrando un buen desempeño en las clasificaciones y en los duelos directos en carrera. Desde que mejoró su rendimiento con el coche, no ha contado con el monoplaza necesario para puntuar. Por lo tanto, queda por ver si podrá alcanzar el nivel de Gasly cuando el coche sea más capaz”, resaltó el cronista Scott Mitchell-Malm, quien cerró su juicio con un “Colapinto ha hecho méritos suficientes para ganarse esta oportunidad”.

Otro de los que brindó su punto de vista en The Race fue el periodista Valentín Khorounzhiy: “Colapinto ha mejorado lo suficiente. La mejora de Colapinto a lo largo de la temporada ha sido drástica, y ahora tiene dos tramos distintos en los que está plantando cara a pilotos de mitad de tabla de probados: Alex Albon en las primeras carreras con Williams, y ahora Gasly con Alpine”.

El portal especializado Motorsport siguió en la misma línea de valorar la enorme evolución del pilarense en el team con sede en Enstone. “Colapinto fue mostrando progresos a lo largo del año, en particular desde el Gran Premio de Hungría, a partir del cual se mantiene igualado 4-4 en las sesiones de clasificación con el francés, y en carrera ha estado consistentemente a su nivel o por encima”, afirmó el cronista Federico Faturos en la versión de habla hispana. “Al igual que en Williams, Colapinto ha mostrado destellos de velocidad de forma irregular. Ha superado a Gasly en clasificación en cinco ocasiones —cuatro de ellas por méritos propios—, pero se ha caído dos veces. Últimamente, a medida que Alpine perdía posiciones, el joven piloto se acercaba al rendimiento del francés los domingos; en las últimas cinco carreras, siempre habían terminado con una diferencia de menos de cuatro segundos”, planteó el periodista Ben Vinel en la edición global de este mismo portal.

Por su parte, el reconocido medio francés AUTOhedbo también hizo hincapié en el trabajo del argentino y en la batalla interna con Gasly. “Franco Colapinto necesitó tiempo para readaptarse al monoplaza de Alpine esta temporada. El argentino ha convertido en costumbre superar a su compañero de equipo en la clasificación. En las carreras, ambos pilotos han estado perfectamente igualados en las últimas seis pruebas”, analizó el cronista Mathieu Chambenoit.

El anuncio de Alpine sobre la permanencia de Colapinto generó una gran repercusión en los medios especializados y todos hicieron una nota correspondiente. El denominador común fue el mismo: la decisión de la escudería francesa fue acertada.

“He seguido la trayectoria de Franco a lo largo de su etapa en la Fórmula 1 y siempre he creído que tiene las cualidades y el potencial necesarios para convertirse en un piloto de primer nivel capaz de crecer con el equipo. Nuestra decisión de seguir juntos hasta 2026 es una clara muestra de nuestro compromiso y nuestro firme apoyo a Franco en su desarrollo como piloto de carreras”, comentó Flavio Briatore sobre la continuidad de Colapinto.

El propio Franco se mostró muy contento por la noticia que confirmó su presencia en la temporada 2026: “Va a ser un año mucho mejor que el 2025. El auto es mucho más prometedor, tiene cosas y soluciones comparado con los problemas que estamos teniendo este año, así que con muchas ganas de empezar y ojalá tener un gran año”.

A pesar de su escasa experiencia previa con los vehículos de la escudería de Enstone, el argentino logró igualar e incluso superar en ocasiones los resultados de su compañero Gasly, lo que le valió la confianza del equipo para asegurar su continuidad desde el inicio de la próxima temporada. En el mano a mano de carreras, el francés mantiene una ventaja de siete a seis sobre Colapinto, mientras que en las clasificaciones la diferencia es de ocho a cinco a favor de Gasly.

Colapinto afrontará este nuevo desafío con la experiencia acumulada en 26 Grandes Premios, de los cuales nueve los disputó con Williams y diecisiete con Alpine. Por primera vez, el argentino tendrá la oportunidad de participar de una temporada completa de la Fórmula 1.

