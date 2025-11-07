El detrás de escena del acuerdo de Franco Colapinto con Alpine para ser piloto titular de la Fórmula 1 en 2026

Franco Colapinto sonríe junto a su coach, Lucas Benamo, en los boxes del Autódromo Hermanos Rodríguez (Crédito: Gentileza Lucho Yoma / @LucianoYoma)

Lo que era un secreto a voces tomó estado formal y Franco Colapinto fue confirmado como piloto titular en Alpine en 2026. El piloto argentino de 22 años correrá su primera temporada completa en la Fórmula 1 y llegará con una buena preparación al venidero campeonato, principalmente por la experiencia recogida en los últimos seis meses donde le pasó de todo.

El piloto bonaerense hizo méritos para seguir corriendo el año próximo. Su labor arriba y abajo del auto le valió la continuidad como titular, más allá del contrato por cinco años que tiene con el equipo francés. Pero lo más importante fue conservar su butaca y seguir siendo compañero de Pierre Gasly.

Fue un semestre en el que el pilarense creció a los golpes y no tuvo ninguna fácil. Primero, no contó con pretemporada, que son las tres jornadas de dos tandas diarias que resultan clave para comenzar a familiarizarse con el coche. Recién pudo subirse el viernes 16 de mayo para las prácticas libres en Imola y ese fin de semana se midió contra 19 rivales que llegaron con un ritmo de competencia de seis fechas.

Franco, además, debió lidiar con el peor auto de la temporada, como lo es el A525 con el que Alpine se encamina a terminar último en el Campeonato Mundial de Constructores. Tiene un motor Renault que tendría 30 caballos menos que los de Mercedes, Ferrari y Honda que son los que proveen al resto de los equipos. Se sumaron los problemas en la transmisión que le impidieron avanzar a la segunda instancia de la clasificación en España (mostró potencial en la Q1) y largar en Gran Bretaña, donde la bronca que tuvo Colapinto fue inimaginable. Habría sido el fin de semana más difícil en cuanto a lo emocional debido a la frustración de no poder correr. Se sumaron errores de estrategia de Alpine y algunas malas paradas, cuyo punto culminante fue en Hungría donde en el acumulado de dos detenciones superó los 18 segundos.

En acción sobre el A525 en México (Photo by Sam Bagnall/Sutton Images)

Sin embargo, a medida que transcurrieron los eventos no desentonó pese a no poder sumar puntos, algo que estuvo cerca de lograr en Países Bajos donde la tardía orden de Alpine para que Gasly le cediera su posición le impidió ser décimo. Tuvo una mejora constante y atrás quedó el anuncio de cinco carreras antes de Imola. Este medio había adelantado el 30 de junio que Franco iba a completar la temporada.

Su panorama fue acompañado por pocos errores: su choque en la clasificación en Imola, el despiste y leve golpe contra las defensas en la clasificación en Silverstone (Gran Bretaña), su maniobra involuntaria contra Oscar Piastri en Austria, donde lo obstruyó, y el choque en la clasificación en Bakú, (Azerbaiyán), donde se vieron señales de consolidación y se lo vio más suelto. Allí, hizo una gran largada en la que ganó dos posiciones en los primeros metros.

En la siguiente fecha tuvo un flashback de Singapur 2024 y en el mismo circuito de Marina Bay se despachó con otra partida notable en la que ganó tres posiciones. Fue en esa cita asiática en la que Colapinto rindió su primer examen clave para poder continuar como titular y ratificó sus chances en Austin, pese a desobedecer la orden de mantener posiciones (peleaban por el 17º puesto) con Gasly, algo absurdo ya que el francés venía con gomas más gastadas y ambos tenían cerca a Gabriel Bortoleto (Sauber), quien venía con neumáticos más frescos. Los hechos le dieron la razón a Franco, ya que una vez que dio cuenta de su compañero y se alejó de él, el galo fue superado por el brasileño. Más allá de un tirón de orejas, el tema no pasó a mayores en la interna de Alpine.

A todo esto, Colapinto supo manejar las declaraciones del asesor ejecutivo y hombre fuerte de Alpine, Flavio Briatore, quien en una conferencia de prensa en Países Bajos dijo que “Franco necesita dos años más para estar en F1” y una semana más tarde indicó “ha hecho un buen trabajo y que la definición sería en noviembre”. En realidad lo que hizo el italiano fue negociar en vivo: presionó a los sponsors de Colapinto y también lo subió al ring al piloto de reserva, Paul Aron, con el objetivo de ver si los patrocinantes del estonio redoblaban la apuesta.

El clima de tranquilidad a la previa en México. El piloto y su entorno sentían la tranquilidad de un buen desenlace (@francolapinto)

Franco, por su parte, siguió respondiendo en la pista. Su ritmo de carrera terminó de ser superior al de Gasly. Quedó a tiro en el mano a mano en la clasificación y en los resultados finales de carrera ante un corredor con más de 170 Grandes Premios y tres temporadas en Alpine, donde conoció de memoria las puestas a punto de los autos y sus detalles para manejarlos.

Los puestos finales en los últimos lugares del pelotón sirvieron solo para la estadística. El automovilismo se denomina como carreras de autos que definen los pilotos. Sin un buen coche es imposible, más allá de las condiciones conductivas y el talento de un corredor. Alpine está cerrando su peor temporada histórica, tanto en su denominación adoptada desde 2021, como en la época de Renault.

Esta historia comenzó a definirse en Austin. La actitud de Colapinto de no acatar un mandato absurdo fue bien vista por su principal sponsor y su responsable de marketing lo manifestó en sus redes sociales. “Se terminó la joda”, disparó. Cabe recordar que la cita estadounidense fue la primera de tres fechas en la que los autos franceses usaron una decoración especial con una mayor participación (a cambio de más dinero) de la firma de venta electrónica que acompaña a Franco.

Aunque en México se cocinó el futuro de Franco como titular. En la intimidad había tranquilidad sobre un desenlace a favor y se vio reflejado en los días de descanso en un resort de la Riviera Maya junto a sus managers, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter y su coach, Lucas Benamo. En la previa a la carrera, en el evento organizado por el mencionado sponsor, se le ratificó el apoyo al argentino. En el imponente VIP de dicha firma que compartió con Alpine en los boxes hubo reuniones entre los responsables del patrocinante de Colapinto, sus managers y Briatore. Siendo el equipo que menos cobrará por la posición de campeonato a fin de año, el italiano se rindió ante la evidencia: el nivel de manejo de Franco, el presupuesto aportado y el gran compromiso de su sponsor para acompañarlo. El tema se cerró ahí y el domingo, antes de la largada, se habría firmado el contrato para seguir siendo titular en la próxima temporada. Es decir, el argentino habría largado en el Autódromo Hermanos Rodríguez con la tranquilidad de que estaba confirmado.

Franco con sus managers a su derecha y Flavio Briatore con el micrófono. Fue en un evento en México, ante una inminente definición. Las sonrisas de todo hablan por sí solas (@jamiecampbellwalter)

El anuncio estaba pautado para poder hacerse durante la semana anterior, pero el asunto se dilató por temas de marketing del sponsor de Colapinto. La empresa de mercadotecnia quiso hacer el anuncio en Brasil, y se había anunciado la presencia de Neymar en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos. El futbolista brasileño participó de la publicidad en la que se dio a conocer la decoración de los autos de Alpine en los Estados Unidos, México y Brasil.

Una vez que se definió la fecha se dispuso a esperar al anuncio oficial y cumplir con la mera formalidad, ya que la continuidad de Colapinto como titular era algo que el piloto argentino se ganó producto de su performance, pero pasaron seis meses para poder confirmarlo.

¿Por qué a las 10.43? Se jugó con los números de los autos del equipo: el 10 de Gasly y el 43 de Colapinto. Fue una señal para confirmar que la escuadra gala ya tenía por completo a sus dos pilotos titulares. Durante la semana Franco y sus managers publicaron enigmáticos posteos con una fórmula (el piloto) y su número que con un zoom llegó a distinguirse en las imágenes publicadas por Catarineu y Campbell-Walter. Además, ¿usaron un juego de numerología para este viernes? 7 (día)+11 (mes)+25 (año), es un total de 43. Creer o reventar.

Al combo especial del fin de semana se sumó la presencia en Interlagos de su madre Andrea Trofimczuk, protagonista de un emotivo video en 2024 cuando el argentino se iniciaba con Williams, y su hermana Martina. Su papá, Aníbal, quien trata de estar presente en la mayoría de las citas de su hijo en la F1 no viajó en este caso para el esperado día del anuncio, aunque ya sabía la buena noticia desde hacía varios días.

Franco Colapinto con su madre Andrea Trofimczuk y su hermana Martina en Interlagos

El anuncio es histórico: después de 25 años, un argentino será confirmado por una temporada completa en F1. El anterior fue Gastón Mazzacane en 2001, cuyo acuerdo con Prost también era por el año, pero al caerse su principal sponsor PSN y la crisis argentina en ebullición, corrió solo cuatro carreras.

Este medio pudo saber que este jueves en los boxes de Interlagos irradió la tranquilidad en Alpine, en especial el entorno de Colapinto. Risas, chistes y un buen clima en la previa a un anuncio que valió un festejo. Luego de un año difícil y complejo, se logró la continuidad como titular amén de la cesión por cinco años de parte de Williams a Alpine.

De cara a 2026, hay optimismo en función del auto bajo las nuevas regulaciones y el foco puesto en el desarrollo del futuro A526, en el que Colapinto estuvo muy involucrado. La llegada de los motores de Mercedes en reemplazo de los Renault generan buenas expectativas, al igual que todo el sistema de transmisión y la suspensión de la mencionada casa alemana.

En conclusión, Franco Colapinto pasó de estar a “prueba” en Alpine para ser titular a ganar la pulseada a pura muñeca por su nivel conductivo pese a las limitaciones de su medio mecánico. Y tuvo su gran carta bajo la manga que fue el compromiso de su sponsor, que estaría analizando tener una mayor presencia en el coche durante todo 2026. Si eso prospera, el argentino quedará en una posición inmejorable. Esto recién empieza.

Franco Colapinto con una réplica de la camiseta de Boca Juniors de 1981. "Esta me la pongo el domingo", aseguró, en referencia al Superclásico (@F1)