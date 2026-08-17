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El Gobierno prepara una misión humanitara para enviar a Colombia tras el devastador terremoto

De acuerdo a fuentes oficiales, un avión Hércules partirá este martes hacia las áreas más golpeadas por el sismo de 7,5 ocurrido hace una semana

El Gobierno prepara una misión humanitara para enviar a Colombia
El Gobierno prepara una misión humanitara para enviar a Colombia
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Con casi una semana de operaciones de emergencia tras el sismo de 7,4 grados de magnitud, el Gobierno argentino prepara el envío de un avión Hércules con ayuda humanitaria para Colombia. La asistencia incluiría una planta potabilizadora, una cocina de campaña y un grupo de voluntarios del Ejército para colaborar en tareas logísticas y de apoyo en territorio colombiano. Hasta el momento se registraron 289 víctimas fatales, al menos 4.000 heridos y siguen buscando a personas desaparecidas.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la misión podría partir este martes hacia las zonas más afectadas por la catástrofe. La organización del despliegue quedó en manos del Ministerio de Defensa de la Nación, encabezado por Carlos Presti, mientras la administración nacional avanza en la coordinación de los recursos que esperan ser trasladados en la aeronave de la Fuerza Aérea Argentina.

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La organización quedó en manos del Ministerio de Defensa de la Nación, encabezado por Carlos Presti
La organización quedó en manos del Ministerio de Defensa de la Nación, encabezado por Carlos Presti

El movimiento telúrico ocurrió el 10 de agosto en las primeras horas de la mañana y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, lo que desplegó una emergencia de grandes proporciones en distintos puntos del centro y occidente del país.

Entre las ciudades con mayores daños figura Pereira, donde se registraron derrumbes, edificios destruidos y amplios operativos de búsqueda entre los escombros. También se reportaron afectaciones de consideración en Cali, Manizales, Armenia y Quibdó, de acuerdo con los datos relevados por las autoridades colombianas durante los últimos días.

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La decisión de avanzar con un envío de ayuda había comenzado a delinearse poco después del sismo, cuando el Gobierno argentino tomó contacto con las autoridades colombianas para evaluar de qué manera podía colaborar ante la magnitud de la tragedia. Ese canal diplomático y operativo siguió activo durante la última semana, mientras en el terreno continuaban las tareas de rescate, la evaluación de daños estructurales y la asistencia a miles de personas que perdieron sus viviendas.

Según pudo conocer Infobae a partir de fuentes oficiales, el cargamento incluiría una planta potabilizadora de agua -que permiten abastecer de agua segura a la ciudadanía y al personal que se encuentra desplegado cumpliendo tareas de rescate y saneamiento- y una cocina de campaña militar, diseñadas para alimentar a cientos o miles de damnificados o efectivos en zonas de emergencia. Los dos insumos tienen por objetivo reforzar la respuesta en áreas con infraestructura comprometida y necesidades urgentes de abastecimiento. A ese esquema se sumará personal del Ejército con perfil voluntario y preparación para integrarse a tareas de apoyo, recuperación y asistencia a la población afectada.

El Gobierno había actuado de igual manera ante los terremotos de Venezuela
El Gobierno había actuado de igual manera ante los terremotos de Venezuela

El uso de un avión Hércules responde a la capacidad de ese tipo de aeronave para el transporte táctico y estratégico de carga pesada, equipamiento y personal en contextos de emergencia. En este caso, el eventual traslado buscará llevar insumos para sostener la asistencia humanitaria.

La elección de ese tipo de despliegue tiene un antecedente cercano en la respuesta argentina ante la emergencia en Venezuela. A fines de junio, el país envió dos aeronaves adicionales, un Hércules C-130 y un Embraer ERJ-140, con personal especializado y material de asistencia para reforzar las tareas de búsqueda, rescate y apoyo sanitario tras los terremotos que habían afectado a ese país.

La misión incluyó equipos de almacenamiento de agua, un generador, un equipo sanitario, carpas, cocinas de campaña, material de comunicaciones y perros de búsqueda con sus guías
La misión incluyó equipos de almacenamiento de agua, un generador, un equipo sanitario, carpas, cocinas de campaña, material de comunicaciones y perros de búsqueda con sus guías

En esa misión viajaron 38 personas y se trasladaron equipos de almacenamiento de agua, un generador, un equipo sanitario, carpas, cocinas de campaña, material de comunicaciones y perros de búsqueda con sus guías, debido al desastre ocasionado.

De acuerdo con la información difundida entonces por el Ministerio de Defensa, a bordo de esos vuelos se trasladaron integrantes del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, con medios de apoyo destinados a fortalecer las tareas de logística, comunicaciones, sanidad y rescate en el terreno.

La situación en Colombia

Rescatistas realizan a diario labores de búsqueda en los escombros. EFE/ Mario Baos
Rescatistas realizan a diario labores de búsqueda en los escombros. EFE/ Mario Baos

En varias zonas golpeadas por el terremoto continúan los trabajos con maquinaria de gran porte para retirar restos de estructuras destruidas. El balance de víctimas sigue en revisión permanente, ya que los organismos mantienen operativos en distintos municipios y continúan las denuncias por personas cuyo paradero todavía no pudo ser confirmado. Los datos oficiales más recientes indicaron 289 muertos, casi 4.000 heridos y al menos 143 permanecen desaparecidos.

La posible salida del contingente argentino ubicaría al país dentro del grupo de naciones que ya canalizaron asistencia logística, técnica o humanitaria para Colombia después del terremoto. Entre esos apoyos figuran envíos y colaboraciones de Estados Unidos, Ecuador e Israel, en una red internacional de respuesta que intenta apuntalar a las comunidades más afectadas por una emergencia que todavía no encuentra un balance definitivo.

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