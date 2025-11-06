El contundente pronóstico de Franco Colapinto sobre el Superclásico entre Boca y River

Franco Colapinto habló en el comienzo del GP de Brasil (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La actividad de la Fórmula 1 en el mítico Autódromo José Carlos Pace de Interlagos comenzó el jueves con el media day. Franco Colapinto participó en el inicio del Gran Premio de Brasil y, ante la expectativa sobre su futuro en Alpine, el piloto albiceleste palpitó lo que será el fin de semana. El pilarense también reflexionó sobre su carrera con Williams en 2024, su emoción por la cantidad de argentinos presentes en el circuito y hasta se animó a arriesgar el resultado del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate del domingo.

“Voy carrera a carrera y trato de enfocarme en este fin de semana. Volver a correr en Fórmula 1 en Brasil es algo muy especial para mí, así que no puedo esperar para salir a la pista. Creo que habrá muchos argentinos aquí, así que quiero disfrutar el fin de semana con ellos”, comentó Colapinto en la rueda de prensa con los medios.

En esta misma línea, puntualizó en lo que fue la carrera en 2024 con Williams, donde tuvo que competir el mismo fin de semana en el que lamentablemente falleció su abuelo. “El año pasado no fue fácil para mí y no pude disfrutarlo como quería, ya sabes, por las cosas que pasaron en el paddock. Fue bastante complicado, así que ahora solo quiero tener un buen fin de semana por ellos, disfrutar con los aficionados. Sé que hicieron un gran esfuerzo para venir hasta Brasil y quiero darles algo lindo a cambio”, argumentó.

Colapinto arribó al paddock con Alex Albon, su excompañero en Williams (REUTERS/Jean Carniel)

Por su parte, recordó la carrera principal del GP de Brasil 2024, el cual estuvo atravesado por una importante tormenta que le jugó una mala pasada a Colapinto, quien se estrelló y no pudo finalizar. “Fue una gran lección. Fue mi primera vez manejando un coche de F1 bajo la lluvia y aquí en Brasil, con la pista prácticamente inundada, fue muy complicado con los neumáticos intermedios. Fue una experiencia dura, pero buena de tener, y estoy contento de haberla vivido. Este año, por supuesto, estoy feliz de volver, de saber qué esperar y de estar en una mejor posición. Es una pista complicada, sobre todo en mojado, y conducir por primera vez un F1 aquí bajo el agua fue difícil. Definitivamente, fue una experiencia dura, pero valiosa”, relató.

Por su parte, Colapinto, reconocido hincha de Boca, lanzó su vaticinio respecto al Superclásico del domingo, que comenzará a las 16:30. “Con un 2-0 estoy contento. Mientras gane Boca, estamos bien”, exclamó el argentino en diálogo con Cadena 3. Además, aprovechó para bromear con los horarios, ya que la competición en Brasil dará inicio a las 14:00 y hay posibilidades que se desarrollen en simultáneo. “Si llegan a retrasar la carrera, yo me bajo”, bromeó sobre el choque entre el Xeneize y River.

En la rueda de prensa, se mostró muy emocionado de poder competir en Brasil y destacó el compañerismo que existe con los argentinos en la F1: “Brasil es como una segunda casa para mí. Vine aquí cuando era muy joven y sé que, por ejemplo, como en el fútbol y en muchas competiciones, hay rivalidad entre Argentina y Brasil. Pero creo que en el deporte motor es diferente. Aquí somos 20 pilotos, corriendo contra europeos y los brasileños y argentinos nos unimos. Eso es algo que me hace sentir orgulloso y creo que es algo para celebrar”.

La expectativa sobre Colapinto se sigue centrando en su futuro con Alpine en la F1

Por otro lado, cuando fue consultado sobre su futuro, Colapinto optó por dejar de lado las especulaciones sobre su continuidad en 2026 y prefirió centrarse en 2025. “Intento no hablar mucho del tema porque quiero concentrarme en este año y ahora mismo no estamos en una buena posición. No estamos rindiendo como quisiéramos ni como esperábamos a esta altura de la temporada. Así que es complicado para nosotros mantenernos motivados y unidos como equipo, pero lo estamos haciendo. Y eso es lo que más valoro: la gente en Enstone, todos los que están aquí en el circuito, cuánto se esfuerzan y lo motivados que siguen, incluso cuando las cosas van mal”, argumentó, más allá de que el anuncio de su continuidad es inminente.

En esta misma línea, sumó: “Para mí, eso es lo más importante del equipo. El futuro no lo miro demasiado; quiero estar plenamente concentrado en esta temporada e intentar terminar mejor de lo que estamos ahora. Todos están haciendo un gran esfuerzo y yo quiero hacer lo mismo para darles resultados”.

Por su parte, el joven de 22 años se refirió al desarrollo del monoplaza de Alpine para la temporada 2026: “Creo que el coche del próximo año será mejor que el de este. Con la unidad de potencia y el equipo hemos hablado mucho sobre los problemas que tiene el coche actual para que los puedan mejorar. Todos son muy positivos respecto al ritmo y el rendimiento del coche de 2026, al menos en las simulaciones. Pero hasta que no lo veas en pista, es difícil decirlo. Aun así, estoy seguro de que será mejor que el de este año. Desde el primer día de 2025 estamos trabajando en eso. He tratado de ayudar al equipo todo lo posible con el auto del próximo año”.

Colapinto también profundizó en su relación con su compañero Pierre Gasly. “Es muy buena. Con Pierre somos buenos amigos afuera de la pista también. Nos comenzamos a llevar bien el año pasado, cuando estaba en Williams. Por supuesto, este año ya trabajamos juntos y disfruto trabajar con él. Es bueno ser competitivo y esa competición que tenemos en pista nos ayuda. Y es lo que el equipo quiere: tener dos pilotos que puedan competir. Estamos trabajando bien juntos”.

La actividad en pista en Interlagos comenzará el viernes a las 11:30 (hora argentina) con las únicas prácticas libres del Gran Premio de Brasil. Desde las 15:30 se realizará la clasificación de cara a la carrera Sprint, que dará inicio el sábado a las 11:00. La qualy será el mismo día a las 15:00. La competición principal se llevará a cabo a partir de las 14:00 del domingo y contará con un total de 59 vueltas.