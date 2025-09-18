La modelo Brooks Nader habló de las versiones de un triángulo amoroso con Jannik Sinner y Alcaraz: “¿Por qué no puedo?"

La modelo Brooks Nader habló del supuestro triángulo amoroso

La aparición de Brooks Nader en el programa estadounidense Watch What Happens Live With Andy Cohen ha reavivado la atención sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con dos figuras destacadas del tenis, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. La modelo originaria de Baton Rouge, Luisiana, se ha pronunciado públicamente después de semanas de especulaciones alimentadas tanto por su entorno cercano como por publicaciones especializadas, como Page Six y Mail Online.

En el centro de la polémica se sitúan los comentarios realizados por su hermana, Grace Ann Nader, quien en una emisora de radio vinculada a Page Six sugirió en primera instancia que Nader mantenía una relación con Sinner y, poco después, confirmó que Alcaraz también era parte del círculo íntimo de la modelo. El propio programa de Andy Cohen, principal testigo de las declaraciones de Nader, fue uno de los escenarios donde la modelo decidió abordar el tema, aunque con reservas.

“Solo diría que una dama nunca besa y luego lo cuenta, especialmente dos veces, eso simplemente no está bien”, respondió Nader ante la pregunta directa sobre la supuesta relación con los dos tenistas. La modelo, de 28 años, evitó dar detalles y en su lugar eligió subrayar la ambigüedad actual del concepto de “citas”. “Es un término muy vago hoy en día. Es que… No sé. Por cierto, lo único que me pasa es que los chicos lo hacen todo el tiempo, así que ¿por qué yo no puedo hacerlo?”, afirmó, recibiendo la ovación del público presente.

Nader habló del supuesto triángulo amoroso con los tenistas

La cobertura de Mail Online enfatizó que la exposición pública de Brooks Nader ha crecido de manera notoria desde que protagoniza el reality Love Thy Nader en la plataforma Hulu, una etapa respaldada por su anterior participación en el certamen Swim Search de Sports Illustrated Swimsuit en 2019 y en el programa Dancing with the Stars. Dentro de este contexto mediático, una fuente cercana a la modelo declaró a Mail Online que Nader busca situarse en el centro de la atención y asociarse a narrativas mediáticas que impulsen tanto su perfil público como el éxito de su programa televisivo. “La agenda de Brooks ahora es aparecer en todo tipo de historias y dramas, porque está enfocada en que su programa tenga éxito y la sigan considerando como una figura ascendente en el entretenimiento”, puntualizó esa fuente.

La presencia de Nader durante varios encuentros del US Open fue interpretada por algunos medios como un indicio de conexiones personales con los tenistas Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Page Six dio espacio tanto a las informaciones provenientes de la familia de la modelo como a las declaraciones del entorno de Alcaraz, que aclararon la situación. El periodista español Alberto Guzmán, en el programa No Somos Nadie, transmitido en España, citó fuentes directas del círculo de Alcaraz: “Carlos está soltero y no tiene intención de mantener relaciones serias”, relataron a Guzmán, cuestionando así la veracidad de las especulaciones.

Jannik Sinner, por su parte, ha mantenido la privacidad sobre su situación sentimental. No obstante, medios europeos como el diario La Reppublica, el británico The Sun y la publicación alemana Bild, informaron sobre la aparición en televisión de la imagen de fondo del teléfono móvil del tenista, donde se muestra a la modelo danesa Laila Hasanovic, lo que avivó teorías independientes sobre la vida sentimental del jugador italiano.

Brooks Nader fue vinculada con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Paralelamente, la hermana de Nader, Grace Ann, reiteró en medios estadounidenses su admiración por Carlos Alcaraz, aunque puntualizó que las interacciones de su hermana con figuras del deporte eran frecuentes y de distintos ámbitos, no limitadas exclusivamente al tenis. “Los mensajes venían de todos los campos y canchas, no solo de la NBA”, aseguró, sugiriendo que uno de los deportistas involucrados era Sinner mediante una referencia indirecta a su apellido.

Brooks Nader experimenta actualmente una etapa de alta exposición mediática, favorecida por la popularidad de su reality junto a sus hermanas y en paralelo a los rumores sobre su vida privada. El divorcio de su exesposo William Billy Haire en 2024 ha incrementado el interés de la prensa estadounidense por sus movimientos personales y profesionales.

Brooks Nader asistió al US Open (AFP)