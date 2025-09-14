La historia del supuesto triángulo amoroso entre Jannik Sinner, Carlos Alcazar y una famosa modelo que sorprendió al mundo del tenis

Vincularon a la modelo con ambos tenistas

La final del US Open de este año no solo atrajo la atención por una nueva edición del duelo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, sino también por el surgimiento de un posible triángulo amoroso que involucra a los dos del circuito ATP y la modelo estadounidense Brooks Nader. La noticia, difundida originalmente por el magazine Page Six, tuvo eco en otros medios internacionales y activó un debate dentro y fuera del mundo del tenis.

La presencia de Nader en Nueva York durante el torneo Grand Slam coincidió con reportes sobre sus vínculos con los dos principales talentos del tenis masculino actual. Según informó Mail Online, una fuente cercana a la modelo afirmó que la joven “busca mantenerse en el centro de la atención mediática”, y que su interés principal sería impulsar su carrera televisiva y el nuevo reality show que protagoniza, Love Thy Nader, en la plataforma Hulu. La misma fuente dijo: “La agenda de Brooks ahora es aparecer en todo tipo de historias y dramas, porque está enfocada en que su programa tenga éxito y la sigan considerando como una figura ascendente en el entretenimiento”.

Esta intención de “estar en todas las noticias posibles”, según declaró una fuente a la que accedió el periódico británico, se tradujo en relaciones breves o encuentros con diferentes personalidades, incluido el ámbito deportivo. En declaraciones recopiladas por el mismo medio, la fuente señaló que la modelo “busca divertirse y no quiere una relación estable con ninguno de los dos tenistas, ni con Carlos, ni con Jannik”.

La modelo estaría por lanzar un nuevo reality

Los rumores cobraron fuerza cuando Grace Ann Nader, hermana mayor de la modelo, dejó entrever en una emisora radial de Page Six que Brooks recibía mensajes de varios atletas. Según la propia Grace Ann, “los mensajes venían de todos los campos y canchas, no solo de la NBA”, y sugirió que uno de los involucrados era Sinner al referirse misteriosamente a un pretendiente cuyo nombre “rima con ganador (Winner, en inglés)”.

La especulación aumentó después de que Brooks asistió a varios partidos durante el US Open, unos para ver a Alcaraz y otros de interés general. Al ser preguntada sobre su relación con Sinner en el programa de Jimmy Kimmel, Nader respondió en tono evasivo: “No creo que él estuviera jugando en esa. Estás cerca, estás cálido”. Dicha entrevista avivó la conversación en redes sociales respecto a la naturaleza del vínculo entre Nader y los finalistas del torneo.

Durante la Semana de la Moda de Nueva York, Grace Ann confirmó de manera indirecta la existencia de algún tipo de relación con el nuevo número 1 del mundo entre los varones al ser abordada por periodistas en el desfile de Raising Cane. La hermana de la modelo afirmó: “Los rumores son ciertos. Salir con alguien es un término muy vago, pero sé que él es el hombre del momento”. Este comentario logró que la figura del joven campeón español se colocara en el foco de atención mediática no solo por sus victorias deportivas, sino por los aspectos de su vida personal.

Alcaraz y Sinner son las dos figuras del tenis actual (Reuters)

El entorno de Alcaraz, sin embargo, se apresuró a desalentar los rumores. El periodista español Alberto Guzmán aseguró en el programa No Somos Nadie que, de acuerdo al círculo íntimo del tenista murciano, “Carlos está soltero y no tiene intención de mantener relaciones serias”. Esta afirmación contradice la narrativa que circulaba en los medios y reforzó la idea de que muchos de estos rumores podrían tener un trasfondo promocional más que afectivo.

Brooks Nader, nacida en Baton Rouge, Luisiana, sostiene una carrera en ascenso desde que ganó el concurso Swim Search de Sports Illustrated Swimsuit en 2019. Además de sus trabajos para dicha revista, ha participado en programas como Dancing with the Stars y recientemente atraviesa una etapa mediática fuerte debido a la emisión de su show junto a sus hermanas. Su exposición aumentó a raíz del divorcio de su exesposo William Billy Haire, formalizado en 2024.

Durante estas semanas, ni Alcaraz ni Sinner han emitido declaraciones públicas en torno a la información difundida por Page Six y Mail Online. Mientras tanto, la conversación en redes sociales y medios especializados continúa alimentando la intriga alrededor de los nuevos rostros del tenis mundial y la creciente figura mediática de Brooks Nader.

En lo que respecta a la situación personal de Sinner, recientemente trascendió un detalle fuera de la cancha que desató una ola de especulaciones: la imagen de fondo de pantalla del celular del tenista italiano. ¿Quién sería la mujer en el móvil del italiano? La modelo Laila Hasanovic, según registros de la prensa italiana como el diario La Reppublicay otros reconocidos en Europa como el periódico británico The Suny el medio alemán Bild. El ángulo de la TV permitió observar la imagen de fondo del dispositivo en la que estaría la ex pareja de Mick Schumacher, el hijo de la leyenda de la F1 y ganador de siete títulos mundiales.

Laila Hasanovic, la nueva pareja de Jannik Sinner que el italiano tendría de fono de pantalla en su teléfono móvil