Los mejores memes de una nueva fecha de la Champions League: Julián Álvarez y Alexis Mac Allister, entre los destacados

La cuarta fecha del certamen más importante de Europa a nivel clubes dejó varias perlitas. Así reaccionaron los usuarios de las redes sociales

Este martes, se disputó la cuarta fecha de la Champions League. Entre los partidos destacados, el Atlético de Madrid logró una victoria clave por 3-1 ante el Union Saint-Gilloise en el Riyadh Air Metropolitano. Julián Álvarez, autor del primer gol, fue uno de los jugadores más destacados en el conjunto dirigido por Diego Simeone, que necesitaba sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación directa a octavos de final, tras las derrotas previas frente a Arsenal y Liverpool.

Giuliano Simeone fue partícipe clave en la elaboración de la jugada que terminó en el gol de la Araña, que alcanzó 38 goles con el club, superando los 36 que marcó en el Manchester City. Además, el oriundo de Calchín se convirtió en el primer argentino en llegar a 17 goles en sus primeros 30 partidos de Champions League, superando a Lionel Messi por un tanto. La lista la completan: Sergio Agüero (14), Hernán Crespo (13) y Lisandro López (13).

En la misma jornada, el Liverpool venció 1-0 al Real Madrid en Anfield gracias a un cabezazo de Alexis Mac Allister a los 60 minutos, tras un tiro de esquina ejecutado por Dominik Szoboszlai. El tanto, validado tras revisión del VAR, significó el primer gol del mediocampista argentino en la actual edición del torneo y su tercera anotación en 12 partidos de Champions League. Mac Allister suma ahora 15 goles y 15 asistencias en 110 partidos con el Liverpool desde su llegada en 2023.

El resto de los resultados de la fecha incluyeron el empate sin goles entre Napoli y Frankfurt, la victoria del Arsenal por 3-0 sobre Slavia Praga, el triunfo del Tottenham por 4-0 ante Copenhague, la igualdad 1-1 entre Olympiacos y PSV, el empate 1-1 entre Juventus y Sporting de Lisboa, la victoria del Bayern Múnich por 2-1 frente al PSG y el triunfo del Mónaco por 1-0 ante Bodo Glimt.

Por supuesto, los usuarios de las redes sociales reaccionaron a las conquistas de Julián Álvarez y Alexis Mac Allister. Los memes estuvieron a la orden del día y reflejaron también “la teoría” que se cumplió con el colombiano Lucho Díaz, quien convirtió dos goles para el triunfo del Bayern Múnich, pero se fue expulsado por una durísima infracción desde atrás sobre Hakimi. Courtois también fue eje de comentarios debido a su gran partido, pese a la derrota del Real Madrid.

Los mejores memes que dejó una nueva jornada de Champions League:

