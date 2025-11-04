Deportes

Gran jugada de Giuliano Simeone y estupenda definición de Julián Álvarez: el golazo del Atlético ante Union Saint-Gilloise

Hubo combinación albiceleste en el primer tanto del equipo colchonero por una nueva jornada de la Champions League

*El golazo de Julián Álvarez

Las imágenes deben haberle robado una sonrisa al entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni. Es que Julián Álvarez y Giuliano Simeone fueron los máximos protagonistas en el primer gol del Atlético Madrid ante el Union Saint-Gilloise de Bélgica, por la cuarta fecha de la Champions League.

El conjunto dirigido por Diego Simeone controló las acciones en estadio Metropolitano y a los 39 minutos el equipo colchonero se puso en ventaja luego de una gran combinación albiceleste. El hijo del entrenador sorprendió por la derecha en velocidad, aguantó la marca del defensor tras ingresar al área y desde el fondo asistió a la Araña, quien definió de gran manera.

Giuliano volvió a ratificar su buen rendimiento con un gran despliegue en el mediocampo. En tanto que Álvarez dio otra muestra de su poder de fuego en el área rival.

Noticia en desarrollo...

