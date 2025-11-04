Con los atractivos duelos entre Liverpool-Real Madrid y PSG-Bayern Múnich se pone en marcha la fecha 4 de la Champions League

La cuarta jornada de la Champions League comienza con encuentros de gran nivel. El Real Madrid dirigido por Xabi Alonso enfrenta al Liverpool, equipo de Alexis Mac Allister y Mohamed Salah, mientras que el PSG, bajo la conducción de Luis Enrique, se enfrenta al Bayern Múnich, en dos de los cruces más interesantes de la fecha.
Además, participarán equipos como el Napoli, que no contará con Kevin de Bruyne debido a una lesión, así como el Arsenal, la Juventus y el Atlético de Madrid, que se enfrentarán a Frankfurt, Slavia Praga, Sporting Lisboa y Union Saint Gilloise, respectivamente.
El torneo atraviesa una fase decisiva en la que los equipos ya comienzan a ubicarse en la tabla de posiciones y sacarse diferencias. El PSG ocupa el primer puesto con puntaje ideal. Con la misma cantidad de puntos, aunque con menor diferencia de gol, figuran Bayern Múnich, Inter, Arsenal y Real Madrid. Los ocho primeros avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los siguientes 16 clasificados disputarán una ronda de playoff.
Todos los partidos de la jornada
Napoli vs Frankfurt
Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN 2
Estadio: Diego Armando Maradona
Slavia Praga vs Arsenal
Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / Fox Sports
Estadio: Eden Arena
Atlético Madrid vs Union Saint Gilloise
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN
Estadio: Metropolitano
Liverpool vs Real Madrid
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / Fox Sports
Estadio: Anfield
Tottenham vs Copenhague
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / Fox Sports 2
Estadio: Tottenham Hotspur Stadium
Olympiacos vs PSV
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN 4
Estadio: Estadio Georgios Karaiskakis
Juventus vs Sporting de Lisboa
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN 3
Estadio: Estadio Juventus
PSG vs Bayern Munich
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN 2
Estadio: Parque de los Príncipes
Bodo Glimt vs Mónaco
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney +
Estadio: Aspmyra Stadion