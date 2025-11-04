Con los atractivos duelos entre Liverpool-Real Madrid y PSG-Bayern Múnich se pone en marcha la fecha 4 de la Champions League

Se juega la cuarta fecha de la Champions League

La cuarta jornada de la Champions League comienza con encuentros de gran nivel. El Real Madrid dirigido por Xabi Alonso enfrenta al Liverpool, equipo de Alexis Mac Allister y Mohamed Salah, mientras que el PSG, bajo la conducción de Luis Enrique, se enfrenta al Bayern Múnich, en dos de los cruces más interesantes de la fecha.

Además, participarán equipos como el Napoli, que no contará con Kevin de Bruyne debido a una lesión, así como el Arsenal, la Juventus y el Atlético de Madrid, que se enfrentarán a Frankfurt, Slavia Praga, Sporting Lisboa y Union Saint Gilloise, respectivamente.

El torneo atraviesa una fase decisiva en la que los equipos ya comienzan a ubicarse en la tabla de posiciones y sacarse diferencias. El PSG ocupa el primer puesto con puntaje ideal. Con la misma cantidad de puntos, aunque con menor diferencia de gol, figuran Bayern Múnich, Inter, Arsenal y Real Madrid. Los ocho primeros avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los siguientes 16 clasificados disputarán una ronda de playoff.

Todos los partidos de la jornada

Napoli vs Frankfurt

Napoli busca el triunfo sin Kevin De Bruyne (Reuters)

Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 2

Estadio: Diego Armando Maradona

Slavia Praga vs Arsenal

Arsenal visita al Slavia Praga (Reuters)

Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports

Estadio: Eden Arena

Atlético Madrid vs Union Saint Gilloise

Atlético Madrid busca un triunfo de local

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN

Estadio: Metropolitano

Liverpool vs Real Madrid

Liverpool recibe al Real Madrid

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports

Estadio: Anfield

Tottenham vs Copenhague

Tottenham hace su presentación de local (Reuters)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports 2

Estadio: Tottenham Hotspur Stadium

Olympiacos vs PSV

PSV visita al Olympiacos griego (Reuters)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 4

Estadio: Estadio Georgios Karaiskakis

Juventus vs Sporting de Lisboa

Juventus quiere sumar de a tres en Champions (Reuters)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 3

Estadio: Estadio Juventus

PSG vs Bayern Munich

Bayern Múnich y PSG se miden en Francia

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 2

Estadio: Parque de los Príncipes

Bodo Glimt vs Mónaco

Mónaco visita al Bodo Glimt (Reuters)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney +

Estadio: Aspmyra Stadion