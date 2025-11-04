Deportes

Así fue el gol de Alexis Mac Allister con el que Liverpool venció al Real Madrid por la Champions League

El volante de 26 años desempató la paridad en Anfield para convertir su primer festejo en el presente certamen continental

Guardar

La tercera fue la vencida para Alexis Mac Allister, el protagonista principal en la victoria del Liverpool frente al Real Madrid por la Fase Liga de la UEFA Champions League. Luego de dos llegadas frustradas, una de ellas con tapada mediante de Thibaut Courtois, una de las figuras del local sorprendió en el área con un cabezazo a la salida de un balón detenido lanzado por Dominik Szoboszlai y marcó el 1-0 que sentenció el triunfo a los 60 minutos en Inglaterra. La acción fue validada con suspenso, ya que el VAR analizó por varios segundos un posible fuera de juego inexistente del argentino.

Los avisos del volante de la selección argentina comenzaron desde temprano, registrando el primer avance en profundidad de los Reds a los nueve minutos de juego. En primera instancia, Florian Wirtz sorteó la marca de Dean Huijsen y, sobre la línea de fondo, lanzó un pase a la aparición de Szoboszlai. El mediocampista húngaro controló la pelota de zurda, la acomodó con derecha y salteó a Arda Güler con un envío a la llegada de Macca, quien remató a la carrera con su pierna diestra y elevó su intento por encima del travesaño.

Su segundo disparo fue en los instantes finales de la etapa inicial. Ya en el tiempo adicionado, dado por el árbitro Istvan Kovacs, el ex hombre de Boca Juniors recibió un lanzamiento corto de Wirtz, orientó la redonda con un toque y sacudió un potente derechazo que obligó a una estirada de Courtois sobre uno de sus palos.

El festejo de Mac Allister en la segunda parte configuró su tercera celebración en 12 partidos de la Orejona. Curiosamente, su último gol por este certamen fue el 27 de noviembre de 2024 en el triunfo 2-0 ante Real Madrid, también en Anfield, en ese entonces por la quinta jornada de la Fase Liga. A esta cosecha se suma el anotado ante Bologna (2-0) en octubre de ese mismo año.

El festejo de Mac Allister
El festejo de Mac Allister con Hugo Ekitike tras el 1-0. Ambos se retiraron reemplazados a los 79 minutos (Crédito: Reuters/Jason Cairnduff)

De esta manera, el campeón del mundo con la Selección alcanzó cifras iguales con 15 tantos y 15 asistencias en 110 partidos con Liverpool desde su llegada en julio de 2023 proveniente del Brighton. Sin embargo, este martes recién convirtió su primer festejo en la actual temporada, que se suma a los dos pases gol brindados en 15 duelos del presente curso.

Su entrenador, Arne Slot, lo sacó de la cancha a los 77 minutos para permitir el ingreso de Curtis Jones con vistas al último cuarto de hora. Su salida puede tener vinculación a ser el único jugador amonestado en los Reds, luego de que haya tenido que agarrarlo a Kylian Mbappé para detener un avance del francés al inicio del complemento.

Además, el elenco de Anfield tendrá un partido vital en la pelea por la Premier League este fin de semana. El domingo desde las 13:30 (hora argentina) se medirá al Manchester City como visitante en el cierre de la jornada 11 del campeonato local. Los dirigidos por Slot están terceros con 18 puntos, a uno de los Ciudadanos de Guardiola (19) y a 7 del líder Arsenal (25).

En el ámbito continental, Liverpool se mantiene en los primeros lugares de la Fase Liga con victorias al Atlético de Madrid (3-2) en Inglaterra, Eintracht Frankfurt (5-1) en Alemania y la mencionada contra Real Madrid ante sus hinchas. La derrota 0-1 con Galatasaray en Turquía evitó que tenga puntaje ideal y se ubica en la sexta colocación con nueve unidades, en zona de clasificación directa a octavos de final a falta de terminar toda la fecha.

El partido de Alexis Mac Allister ante Real Madrid

*El primer ensayo desviado de Mac Allister

El arquero de Real Madrid despejó un intento del volante
El mediocampista agarró a Mbappé y fue sancionado con amonestación
El argentino marcó el único gol del triunfo

El resumen de la victoria de Liverpool ante Real Madrid

Temas Relacionados

Alexis Mac AllisterLiverpoolReal MadridUEFA Champions Leaguedeportes-argentina

Últimas Noticias

“Lo avergonzaron”: el incómodo momento que vivió Ancelotti por una feroz crítica de una leyenda de Brasil

Emerson Leao cuestionó la elección de un entrenador extranjero para comandar los destinos del fútbol brasileño. El video con la polémica declaración

“Lo avergonzaron”: el incómodo momento

Gran jugada de Giuliano Simeone y estupenda definición de Julián Álvarez: el golazo del Atlético ante Union Saint-Gilloise

Hubo combinación albiceleste en el primer tanto del equipo colchonero por una nueva jornada de la Champions League

Gran jugada de Giuliano Simeone

Las fotos de Stefano Di Carlo con el plantel de River Plate y Marcelo Gallardo en su primer día de gestión

El flamante presidente del Millonario se acercó al River Camp horas después de su asunción

Las fotos de Stefano Di

Franco Colapinto sorprendió con un posteo enigmático en el umbral de su confirmación sobre su futuro en la F1

El piloto argentino hizo arder las redes sociales con un mensaje encriptado que fue furor entre sus fanáticos

Franco Colapinto sorprendió con un

Otra hazaña del argentino Faustino Oro: empató frente al gran maestro indio Santosh Vidit en la Copa del Mundo de Ajedrez

El niño prodigio igualó con piezas negras tras 28 jugadas y más de dos horas de partida ante el N°27 del ranking. Mañana irá con las blancas ante el mismo rival, y si no hay vencedor, el jueves jugarán el desempate

Otra hazaña del argentino Faustino
DEPORTES
“Lo avergonzaron”: el incómodo momento

“Lo avergonzaron”: el incómodo momento que vivió Ancelotti por una feroz crítica de una leyenda de Brasil

Gran jugada de Giuliano Simeone y estupenda definición de Julián Álvarez: el golazo del Atlético ante Union Saint-Gilloise

Las fotos de Stefano Di Carlo con el plantel de River Plate y Marcelo Gallardo en su primer día de gestión

Franco Colapinto sorprendió con un posteo enigmático en el umbral de su confirmación sobre su futuro en la F1

Otra hazaña del argentino Faustino Oro: empató frente al gran maestro indio Santosh Vidit en la Copa del Mundo de Ajedrez

TELESHOW
La China Suárez regresa a

La China Suárez regresa a la Argentina junto a los dos hijos que tiene con Benjamín Vicuña

Valentina Zenere sorprendió con un rotundo cambio de look que encendió las redes

Las postales de las vacaciones de Pampita y sus hijos más chicos en Estados Unidos

Wanda Nara aclaró con Valentina Cervantes una incómoda situación: “Bienvenida a la fama”

Fito Páez anunció el Sale el Sol Tour 2026: su primer concierto será en Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump recibirá en la

Donald Trump recibirá en la Casa Blanca al presidente sirio Ahmed al Sharaa para discutir la paz en Medio Oriente

Por qué los cerebros de mamíferos y aves son más grandes, según un estudio

Lula aseguró que “volverá a llamar a Trump” si no avanzan las negociaciones por los aranceles

Bruce Springsteen sorprendió con un concierto íntimo en la Biblioteca Pública de Nueva York

De Yoko a Linda: quiénes son las actrices que se suman al universo de The Beatles de Sam Mendes