Así fue el gol de Alexis Mac Allister con el que Liverpool venció al Real Madrid por la Champions League

La tercera fue la vencida para Alexis Mac Allister, el protagonista principal en la victoria del Liverpool frente al Real Madrid por la Fase Liga de la UEFA Champions League. Luego de dos llegadas frustradas, una de ellas con tapada mediante de Thibaut Courtois, una de las figuras del local sorprendió en el área con un cabezazo a la salida de un balón detenido lanzado por Dominik Szoboszlai y marcó el 1-0 que sentenció el triunfo a los 60 minutos en Inglaterra. La acción fue validada con suspenso, ya que el VAR analizó por varios segundos un posible fuera de juego inexistente del argentino.

Los avisos del volante de la selección argentina comenzaron desde temprano, registrando el primer avance en profundidad de los Reds a los nueve minutos de juego. En primera instancia, Florian Wirtz sorteó la marca de Dean Huijsen y, sobre la línea de fondo, lanzó un pase a la aparición de Szoboszlai. El mediocampista húngaro controló la pelota de zurda, la acomodó con derecha y salteó a Arda Güler con un envío a la llegada de Macca, quien remató a la carrera con su pierna diestra y elevó su intento por encima del travesaño.

Su segundo disparo fue en los instantes finales de la etapa inicial. Ya en el tiempo adicionado, dado por el árbitro Istvan Kovacs, el ex hombre de Boca Juniors recibió un lanzamiento corto de Wirtz, orientó la redonda con un toque y sacudió un potente derechazo que obligó a una estirada de Courtois sobre uno de sus palos.

El festejo de Mac Allister en la segunda parte configuró su tercera celebración en 12 partidos de la Orejona. Curiosamente, su último gol por este certamen fue el 27 de noviembre de 2024 en el triunfo 2-0 ante Real Madrid, también en Anfield, en ese entonces por la quinta jornada de la Fase Liga. A esta cosecha se suma el anotado ante Bologna (2-0) en octubre de ese mismo año.

El festejo de Mac Allister con Hugo Ekitike tras el 1-0. Ambos se retiraron reemplazados a los 79 minutos (Crédito: Reuters/Jason Cairnduff)

De esta manera, el campeón del mundo con la Selección alcanzó cifras iguales con 15 tantos y 15 asistencias en 110 partidos con Liverpool desde su llegada en julio de 2023 proveniente del Brighton. Sin embargo, este martes recién convirtió su primer festejo en la actual temporada, que se suma a los dos pases gol brindados en 15 duelos del presente curso.

Su entrenador, Arne Slot, lo sacó de la cancha a los 77 minutos para permitir el ingreso de Curtis Jones con vistas al último cuarto de hora. Su salida puede tener vinculación a ser el único jugador amonestado en los Reds, luego de que haya tenido que agarrarlo a Kylian Mbappé para detener un avance del francés al inicio del complemento.

Además, el elenco de Anfield tendrá un partido vital en la pelea por la Premier League este fin de semana. El domingo desde las 13:30 (hora argentina) se medirá al Manchester City como visitante en el cierre de la jornada 11 del campeonato local. Los dirigidos por Slot están terceros con 18 puntos, a uno de los Ciudadanos de Guardiola (19) y a 7 del líder Arsenal (25).

En el ámbito continental, Liverpool se mantiene en los primeros lugares de la Fase Liga con victorias al Atlético de Madrid (3-2) en Inglaterra, Eintracht Frankfurt (5-1) en Alemania y la mencionada contra Real Madrid ante sus hinchas. La derrota 0-1 con Galatasaray en Turquía evitó que tenga puntaje ideal y se ubica en la sexta colocación con nueve unidades, en zona de clasificación directa a octavos de final a falta de terminar toda la fecha.

El partido de Alexis Mac Allister ante Real Madrid

*El primer ensayo desviado de Mac Allister

El arquero de Real Madrid despejó un intento del volante

El mediocampista agarró a Mbappé y fue sancionado con amonestación

El argentino marcó el único gol del triunfo

El resumen de la victoria de Liverpool ante Real Madrid