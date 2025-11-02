Boca, a un paso de la Libertadores: así están las posiciones del Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia

Boca Juniors logró un triunfazo como visitante ante Estudiantes en La Plata y se subió a la cima de la Zona A del Torneo Clausura. Además, se afianzó en la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 vía Tabla Anual: marcha segundo 56 puntos, cuatro unidades más que River Plate, que actuará en el Monumental ante Gimnasia La Plata en último turno. Vale mencionar que el Superclásico válido por la fecha 15 ya tiene día y horario: será el domingo 9 de noviembre, a partir de las 16:30, en la Bombonera.

El Xeneize, además, le sacó cinco puntos (con seis en juego) a Argentinos Juniors y a Deportivo Riestra, los únicos dos equipos fuera de la zona de Libertadores que podría superarlo. Sin embargo, el equipo de Úbeda cuenta con +25 de diferencia de gol, contra +18 y +14 de sus rivales. Por lo que con un empate, Boca Juniors se estaría asegurando el repechaje a la Copa más importante a nivel clubes del continente.

Transitada más de la mitad de la jornada 14 del Torneo Clausura 2025, se empiezan a definir posiciones en todas las tablas. Solamente ocho equipos de cada zona se clasificarán a los octavos de final del certamen, mientras que hay varios que aspiran a meterse en la Libertadores 2026 y otros a la Sudamericana del año próximo. En tanto, también comenzarán a resolverse cuáles son los dos equipos que descenderán a la Primera Nacional.

La fecha arrancó el viernes en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo venció 1-0 al Deportivo Riestra, que marchaba como líder de la Zona B y se afianzó en zona de clasificación a Copa Sudamericana 2026, además de quedar en el quinto puesto de su grupo, con acceso a los Playoffs. El Malevo, en tanto, perdió el liderazgo de la zona por el triunfo de Rosario Central y dejó pasar una chance de acercarse a puestos de Copa Libertadores.

En la continuidad de la jornada, Newell’s no pudo aliviar su lucha por la permanencia luego de perder como local 1-0 ante Unión de Santa Fe, que quedó por detrás de Boca por peor diferencia de gol. Al unísono, Instituto cayó en Córdoba 3-1 ante el encumbrado e invicto Rosario Central, que tuvo a Di María como figura. Como se informó, el Canalla quedó líder de la Zona A y ganó la Tabla Anual, clasificando a la final de la Supercopa Internacional.

El sábado, Aldosivi logró una gran victoria 3-1 frente a Independiente Rivadavia en el Estadio José María Minella, resultado que le permite ilusionarse con la permanencia en la Primera División tras la fecha 14 del Torneo Clausura. Con este resultado, el Tiburón salió del último puesto en la tabla anual y de promedios, desplazando a San Martín de San Juan al fondo, aunque este equipo aún debe disputar el clásico ante Godoy Cruz. El equipo de Mar del Plata suma 27 puntos, igual que Godoy Cruz, por lo que, de mantenerse la igualdad, deberían disputar un desempate para evitar el descenso.

Por su parte, Independiente logró una contundente victoria 3-0 sobre Atlético Tucumán en Avellaneda, cerrando la jornada del sábado de la fecha 14 del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros mantiene posibilidades matemáticas de avanzar a los octavos de final del Grupo B, aunque depende de ganar sus dos partidos restantes y de otros resultados. Además, quedó a 5 puntos del último puesto de clasificación a la Copa Sudamericana en la tabla anual.

En tanto, Barracas Central venció por 2-0 ante Argentinos Juniors en el Estadio Claudio Chiqui Tapia, con un doblete de Facundo Bruera, que lo posicionó como escolta de Unión en la Zona A con 21 puntos. El equipo de Ruben Darío Insua también se ubica séptimo en la Tabla Anual con 47 unidades, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, a falta de dos fechas para el cierre de la fase regular. El Bicho, en tanto, está séptimo en zona de playoffs, y cuarto con 51 puntos.

En Liniers, Talleres venció 1-0 a Vélez en el Estadio José Amalfitani, alejándose de los puestos de descenso y alcanzando la octava posición de la Zona B, en zona de playoffs. Mateo Cáceres marcó el único gol, el primero en su carrera en Primera División tras siete partidos.

El cronograma de la Fecha 14

Viernes 31 de octubre

San Lorenzo 1–0 Deportivo Riestra (Zona B)

Newell’s 0–1 Unión (Zona A)

Instituto 1–3 Rosario Central (Zona B)

Sábado 1° de noviembre

Aldosivi 3-1 Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

Barracas Central 2-0 Argentinos Juniors (Zona A)

Vélez 0-1 Talleres (Zona B)

Independiente 3-0 Atlético Tucumán (Zona B)

Domingo 2 de noviembre

Estudiantes 1-2 Boca (Zona A)

18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)

20.30 River – Gimnasia (Zona B)

Lunes 3 de noviembre

16.45 Platense – Sarmiento (Zona B)

16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)

19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A)

21.15 Belgrano – Tigre (Zona B)

21.15 Banfield – Lanús (interzonal)

El cronograma de la fecha 15

Viernes 7 de noviembre

21.00 Rosario Central – San Lorenzo (Zona B)

Sábado 8 de noviembre

17.00 Racing – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Huracán – Newell’s (Zona A)

19.15 Talleres – Platense (Zona B)

21.30 Unión – Barracas Central (Zona A)

21.30 San Martín (SJ) – Lanús (Zona B)

Domingo 9 de noviembre

16.30 Boca – River (interzonal)

19.20 Sarmiento – Instituto (Zona B)

19.20 Banfield – Aldosivi (Zona A)

21.30 Tigre – Estudiantes (Zona A)

21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B)

Lunes 10 de noviembre

17.00 Gimnasia – Vélez (Zona B)

19.00 Deportivo Riestra – Independiente (Zona B)

21.15 Argentinos – Belgrano (Zona A)

21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Central Córdoba (Zona A)

Los partidos de la fecha 16

Vélez-River

Platense-Gimnasia

San Lorenzo-Sarmiento

Aldosivi-San Martín de San Juan

Instituto-Talleres

Independiente-Rosario Central

Godoy Cruz-Deportivo Riestra

Lanús-Atlético Tucumán

Boca-Tigre

Belgrano-Unión

Barracas Central-Huracán

Estudiantes-Argentinos Juniors

Newell’s-Racing

Defensa y Justicia-Independiente Rivadavia

Central Córdoba SE-Banfield

*Fechas y horarios a definir