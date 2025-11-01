¿La mejor asistencia del año? El magistral pase de Justo Giani en el triunfo clave de Aldosivi para soñar con la permanencia

Aldosivi derrotó 3-1 a Independiente Rivadavia en el Estadio José María Minella en la continuidad de la fecha 14 del Torneo Clausura. El ganador del cruce cosechó su tercera victoria en los últimos cuatro partidos y se ilusiona con la permanencia, mientras que el perdedor jugó con la mente en lo que sucederá este miércoles en la final de la Copa Argentina.

La figura de este partido fue Justo Giani con una actuación vital para que el Tiburón sume tres puntos de oro. El ex delantero de Patronato marcó el 1-0 a los dos minutos de partido y, en el complemento, llegó la frutilla del postre en el duelo disputado en Mar del Plata. Un compañero le cedió la pelota, pero Giani se había pasado a la trayectoria del balón y no tuvo mejor idea que ensayar un taco en el aire para dejar mano a mano a Tobías Cervera. El atacante que está a préstamo de Rosario Central retribuyó esa inventiva con un toque a la red frente a la salida del arquero Agustín Lastra para convertir el 3-0 parcial.

El autor de un gol y una asistencia llevaba ese mismo aporte en sus anteriores 12 presentaciones por el campeonato. Este detalle agiganta su labor en un momento decisivo para el vencedor, ya que salió del último lugar, tanto en la tabla anual como en la de promedios, y lo hundió en el fondo a San Martín de San Juan, que todavía debe jugar este domingo el clásico de Cuyo ante Godoy Cruz. Hasta que se complete la jornada, Aldosivi escaló a la anteúltima colocación de la tabla acumulada con 27 puntos, mismo puntaje que el Tomba y Talleres. Los tres deberían jugar un desempate para evitar el descenso.

El contexto de este duelo en la costa argentina tenía a la Lepra mendocina con la cabeza puesta en la final de esta semana ante Argentinos Juniors por la Copa Argentina. Debido a la cercanía de ese duelo trascendental, el entrenador Alfredo Berti hizo una masiva rotación con 11 cambios con respecto a la formación que empezó la semifinal de ese certamen contra River Plate. Por caso, Ezequiel Centurión y Gonzalo Marinelli, primer y segundo arquero del plantel, viajaron con la delegación a Mar del Plata, pero quedaron afuera del banco, mientras que Álex Arce y Sebastián Villa fueron suplentes.

*El resumen del partido

A pesar de encontrarse en desventaja desde muy temprano, el conjunto cuyano mostró agallas para levantarse frente a la adversidad y registró llegadas claras al arco de Jorge Carranza. En ese tramo, se destacaron dos intentos de Juan Barbieri. El primero de ellos pegó en el travesaño antes de completar el primer cuarto de hora y, a los 17’, forzó una gran tapada del arquero de 44 años frente a un disparo a quemarropa en el área. A esto le siguió un intento desviado de Fabrizio Sartori y la respuesta local llegó a través de Tiago Serrago con un tiro en el vértice izquierdo del área que tocó el techo del arco. No hubo novedades y ambos equipos se marcharon al entretiempo.

El propio Serrago tuvo revancha al inicio de la segunda parte, ya que levantó el centro en una pelota parada que Agustín Palavecino transformó en el 2-0 a los 54 minutos. El descuento de Álex Arce (3-1) solo bastó para poner una pizca de dramatismo al tramo final. Incluso, la visita llegó al 2-3 en el tiempo adicionado, pero la acción fue anulada por fuera de juego.

Con 17 derrotas, Aldosivi es el conjunto que más perdió en 2025 dentro de la Liga Profesional, pero sus últimos triunfos ante Unión en Santa Fe (2-0) y Huracán como local (2-0), sumado a lo ocurrido este sábado, lo dejan muy cerca de mantenerse en la Primera División. Completará su fixture ante Banfield y San Martín de San Juan.

Por otro lado, Independiente Rivadavia quedó en la 13° ubicación de la Zona A con 12 puntos, mismo puntaje que Aldosivi y por delante del último Newell’s (11). Está a seis unidades de los puestos de Playoffs con solo dos partidos por disputar en la Fase Regular contra Central Córdoba y Defensa y Justicia.

Formaciones

Árbitro: Jorge Ignacio Baliño

Estadio: José María Minella

La tabla de posiciones del Torneo Clausura