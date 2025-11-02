Boca Juniors visitará a Estudiantes sin Leandro Paredes en un duelo clave por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Posibles formaciones:
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Edwin Cetré, Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
A qué hora juegan Estudiantes-Boca:
El partido, que se podrá seguir por la pantalla de TNT Sports, comenzará a las 16 y tendrá el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 14 del Torneo Clausura que protagonizarán Estudiantes de La Plata y Boca Juniors.