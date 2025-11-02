Deportes

Boca Juniors visitará a Estudiantes sin Leandro Paredes en un duelo clave por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda, que no podrá contar con su capitán, viene de vencer a Barracas Central. Transmite TNT Sports a las 16

14:00 hsHoy

Posibles formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Edwin Cetré, Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

13:59 hsHoy

A qué hora juegan Estudiantes-Boca:

El partido, que se podrá seguir por la pantalla de TNT Sports, comenzará a las 16 y tendrá el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

13:58 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 14 del Torneo Clausura que protagonizarán Estudiantes de La Plata y Boca Juniors.

