Continúa la fecha 14 del Torneo Clausura: la agenda con los 4 partidos del día

La recta final de la fase regular del Torneo Clausura continuará con los cuatro partidos del día, correspondientes a la fecha 14. Algunos equipos se juegan los últimos boletos a los octavos de final, otros aspiran a la clasificación de las competiciones internacionales y algunos se conforman con evitar el descenso. Sea cual fuere el objetivo, lo importante es ganar.

ALDOSIVI VS INDEPENDIENTE RIVADAVIA DE MENDOZA

El primer partido del día se disputará en Mar del Plata, donde Aldosivi e Independiente Rivadavia de Mendoza se verán las caras en un duelo de equipos con realidades opuestas.

Desde las 14:45 en el José María Minella, el partido será transmitido por la señal TNT Sports y contará con el arbitraje de Jorge Ignacio Baliño.

El conjunto mendocino llega a este compromiso con la mirada puesta en la final de la Copa Argentina, que disputará el miércoles siguiente frente a Argentinos Juniors. Para el Tiburón, en tanto, la cita representa una oportunidad clave para intentar revertir su delicada situación en la tabla y el promedio.

El equipo de Farré permanece en el último puesto tras la derrota por 1-0 ante Racing y se encuentra dos puntos por debajo de San Martín de San Juan, tanto en la tabla anual como en la de promedios, lo que lo mantiene en la zona de descenso. La urgencia por sumar puntos se intensifica ante la necesidad de escapar de los puestos comprometidos y mejorar su coeficiente, que lo mantiene “hundido en ambas tablas”.

En contraste, La Lepra ocupa el decimotercer lugar de la Zona A, tras caer por 2-1 frente a Banfield en su última presentación. Su campaña, con dos victorias, seis empates y cinco derrotas, lo mantiene alejado de la amenaza del descenso, aunque la clasificación a los octavos de final se complica debido a la falta de triunfos.

Posibles formaciones

Aldosivi: Jorge Carranza, Fernando Román, Gonzalo Mottes, Santiago Moya, Giuliano Cerato, Tiago Serrago, Federico Gino, Roberto Bochi, Natanael Guzmán, Justo Giani y Franco Rami. DT: Guillermo Farré

Independiente Rivadavia de Mendoza: Ezequiel Centurión, Sheyko Studer, Leonard Costa, Alejo Osella, Luciano Gómez, Ezequiel Bonifacio, Thomas Ortega, Maximiliano Amarfil, Kevin Retamar, Matías Fernández y Alex Arce. DT: Alfredo Berti

Árbitro: Jorge Ignacio Baliño

Hora: 14:45

TV: TNT Sports

Estadio: José María Minella

BARRACAS CENTRAL VS ARGENTINOS JUNIORS

La atención se trasladará al estadio Claudio Chiqui Tapia, donde Barracas Central recibirá a Argentinos Juniors en un duelo que comenzará a las 16, será transmitido en directo por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Andrés Merlos.

Ambos equipos llegan a este compromiso con objetivos claramente diferenciados. Mientras el Bicho mantiene la mirada en la final de la Copa Argentina, que disputará el próximo miércoles, el Guapo no puede permitirse relegar puntos en el campeonato, ya que su clasificación a las competiciones internacionales se mantiene intacta.

El conjunto de Ruben Darío Insua buscará capitalizar la localía para sumar unidades que le permitan avanzar a los octavos de final, intentando sacar provecho de la posible distracción de su rival.

El presente de Barracas Central muestra la necesidad de una recuperación tras la derrota por 3-1 frente a Boca Juniors, en un partido pendiente de la fecha doce. Con ese resultado, el conjunto del Gallego acumula cuatro victorias, seis empates y tres caídas, lo que lo ubica en la décima posición con 18 unidades, fuera de la zona de clasificación debido a la diferencia de gol.

En tanto, el elenco de La Paternal llega fortalecido tras imponerse por 3-1 frente a Newell’s. Esa victoria le permitió alcanzar el sexto puesto del Grupo A, aunque iguala en puntos con Barracas Central, lo que añade un condimento especial al choque de esta tarde.

Probables formaciones

Barracas Central: Marcos Ledesma, Nicolás Demartini, Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Rodrigo Insúa, Rafael Barrios, Javier Ruiz, Nahuel Barrios, Facundo Mater, Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua

Argentinos Juniors: Sergio Romero, Sebastián Prieto, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Leandro Lozano, Diego Porcel, Gabriel Florentín, Lucas Gómez, Alan Lescano, Hernán López y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez

Árbitro: Andrés Merlos

Hora: 16

TV: ESPN Premium

Estadio: Claudio Chiqui Tapia

VÉLEZ VS TALLERES

(@Velez)

Vélez y Talleres protagonizarán un duelo determinante en el José Amalfitani. El encuentro, que comenzará a las 17 y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, será transmitido en vivo por TNT Sport Premium.

El Fortín afronta este compromiso tras una victoria significativa como visitante ante Sarmiento en Junín, donde se impuso por 2 a 0. Este resultado le permitió alcanzar el cuarto puesto de la Zona B con 25 puntos, consolidando su posición entre los principales animadores del torneo y fortaleciendo sus posibilidades de acceder a la Copa Sudamericana. El equipo Guillermo Barros Schelotto buscará aprovechar el envión anímico para afianzarse en la zona de clasificación a las competencias internacionales y mantener su protagonismo en el torneo doméstico.

Por su parte, La T llega a este choque en una situación más delicada. La derrota por 2 a 0 frente a River no solo significó el fin de una racha invicta de cinco partidos, sino que también lo relegó fuera de los ocho primeros puestos que entregan boletos para los playoffs. Además, la caída profundizó su preocupación en la Tabla Anual, donde el equipo cordobés se encuentra al borde de la zona de descenso y necesita sumar puntos con urgencia para evitar complicaciones mayores en el futuro.

Posibles formaciones

Vélez: Tomás Marchiori, Elías Gomez, Lisandro Magallan, Emanuel Mammana, Jano Gordon, Agustin Bouzat, Claudio Baeza, Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini y Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto

Talleres: Guido Herrera, Gabriel Báez, José Luis Palomino, Matías Catalán, Augusto Schott, Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Rick, Federico Girotti y Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez

Árbitro: Sebastián Zunino

Hora: 17

TV: TNT Sports

Estadio: José Amalfitani

INDEPENDIENTE VS ATLÉTICO TUCUMÁN

(@ATOficial)

Finalmente, la jornada se cerrará en Avellaneda. El reciente triunfo frente a Platense, con un contundente 3-0, ha marcado un punto de inflexión para Independiente, que busca consolidar una racha positiva en el cierre del Torneo Clausura.

El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros recibirá a Atlético Tucumán en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. El partido podrá seguirse en vivo a través de ESPN Premium y contará con el arbitraje de Sebastián Martínez.

La victoria ante el Calamar puso fin a una serie de trece partidos sin conocer el triunfo para el Rojo, una seguidilla que abarcó todos los torneos disputados durante el segundo semestre. Este resultado ha otorgado un respiro al plantel, que ahora se propone cerrar el año con una seguidilla de victorias en los tres compromisos restantes para pelear por uno de los boletos a los playoffs.

Por su parte, Atlético Tucumán atraviesa un momento de transición tras la salida de Lucas Pusineri como entrenador, consecuencia de una serie de tres derrotas en los últimos cuatro partidos, incluida la caída por 2-1 ante San Lorenzo que precipitó el final de su ciclo. Hasta la finalización del torneo, el plantel estará bajo la conducción interina de Hugo Colace, quien asume el desafío tras una destacada labor en el Torneo Proyección.

Posibles formaciones

Independiente: Rodrigo Rey, Jonathan De Irastorza, Sebastián Valdez, Kevin Lomónaco, Leonardo Godoy, Rodrigo Fernández, Lautaro Millán, Matías Abaldo, Luciano Cabral, Santiago Montiel y Gabriel Avalos. DT: Gustavo Quinteros

Atlético Tucumán: Matías Mansilla, Ignacio Galván, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira, Maximiliano Villa, Nicolás Laméndola, Kevin Ortíz, Adrián Sánchez, Carlos Auzqui, Leandro Diaz y Mateo Bajamich. DT: Hugo Colace

Árbitro: Sebastián Martínez

Hora: 20

TV: ESPN Premium

Estadio: Libertadores de América

Posiciones