Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda tras el Gran Premio de México

La actividad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 no se detiene. Tras ser 16º en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el Gran Premio de México, el piloto argentino se trasladará a Sudamérica, donde afrontará el Gran Premio de Brasil del 7 al 9 de noviembre.

El ídolo popular volverá a presentarse en el Circuito José Carlos Pace, que se caracteriza por una extensión de 4.309 kilómetros.

Su producción en territorio azteca no fue la deseada. Es que el inicio de la carrera estuvo marcado por una intensa largada en la que el representante de Alpine protagonizó un trompo tras disputar posición con Lance Stroll de Aston Martin, lo que lo relegó al último puesto de la competencia.

Luego de la largada, al llegar a la segunda curva, Stroll lo dejó sin pista al bonaerense. Los autos se tocaron levemente y el argentino hizo un trompo. Su auto quedó cruzado y siguió en carrera, pero perdió algo de tiempo.

Las imágenes mostraron al canadiense como el responsable de la maniobra, ya que se abrió a la derecha sin notar la presencia del argentino, quien se perjudicó. Si bien el norteamericano también hizo un trompo, el piloto de Alpine sacó la peor parte al quedar en el vigésimo puesto.

El trompo de Franco Colapinto luego de que Lance Stroll lo deje sin pista

El rendimiento del equipo Alpine ha sido motivo de preocupación desde el inicio. Tanto Pierre Gasly como Colapinto no lograron mantener el ritmo de sus rivales, quedando rezagados respecto al resto del grupo. En el giro número 20, Carlos Sainz (Williams), tras realizar su parada en boxes, se acercó peligrosamente a la posición del argentino. Poco después, en la vuelta 21, el español superó al pilarense en la recta principal, aprovechando la ventaja de neumáticos blandos nuevos.

A medida que avanzaba la carrera, Colapinto logró recortar distancias con su compañero de equipo. En la vuelta 31, el argentino se acercó a Gasly, quien rodaba con neumáticos medios. La presión del argentino sobre el galo se intensificó en la vuelta 33, cuando entró en rango de DRS y comenzó a atacar a su compañero de Alpine.

El británico de McLaren, Lando Norris, dominó de principio a fin la carrera y se quedó con un triunfo vital: superó a su compañero Oscar Piastri (5°) y es el nuevo líder del Campeonato de pilotos de la Fórmula 1 por un solo punto de diferencia.

Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) completaron el podio. Oliver Bearman (Haas) consiguió un histórico resultado en la Máxima al finalizar cuarto. Finalmente, Franco Colapinto terminó 16°.

La próxima cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Brasil, en el histórico circuito conocido popularmente como Interlagos. El trazado de São Paulo acogerá a la categoría del 7 al 9 de noviembre, en un fin de semana especial que tendrá carrera Sprint.

LA AGENDA DE LAS CARRERAS DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina

Resultados de Franco Colapinto en 2025

GP de Emilia-Romaña (Imola) - 16°

GP de Mónaco - 13°

GP de España - 15°

GP de Canadá - 13°

GP de Austria - 15°

GP de Gran Bretaña - DNS (no largó)

GP de Bélgica - 19° / 19° en la Sprint

GP de Hungría - 18°

GP de Países Bajos - 11°

GP de Italia - 17°

GP de Azerbaiyán - 19°

GP de Singapur - 16°

GP de Estados Unidos - 17°

GP de México - 16°