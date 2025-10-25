Deportes

“¿Hay alguna duda?“: la curiosa reacción de Franco Colapinto cuando le preguntaron por su continuidad en Alpine

Mientras crecen los rumores de su renovación para 2026, el argentino evitó dar precisiones en una entrevista

La reacción de Franco Colapinto cuando le hablaron de su continuidad en Alpine

El mapa de pilotos para el 2026 en la Fórmula 1 está cada vez más claro tras la confirmación de la continuidad de George Russell y Andrea Kimi Antonelli en Mercedes. Mientras la estructura Red Bull define los tres asientos disponibles que tiene, la otra butaca sin dueño de manera oficial es la de Alpine. Sin embargo, las versiones son cada vez más contundentes y se espera que Franco Colapinto siga como titular acompañando a Pierre Gasly.

En ese contexto, el argentino atendió a la prensa tras las dos primeras prácticas en el Gran Premio de México que lo vieron aventajar por más de medio segundo al rookie Paul Aron –corrió en el coche de Gasly en la FP1– y por cuatro décimas al francés en el segundo entrenamiento. Sus actuaciones respaldan semana a semana la continuidad en el team con sede en Enstone y así se lo hizo saber el cronista de la cadena DAZN.

“Estamos en mitad de octubre, dentro de poco se van a cerrar todos los asientos para el año que viene. En el caso de los asientos de Red Bull, de Racing Bulls, hay muchos rumores, muchas posibilidades. En el caso de Alpine no hay rumores, nadie dice otra alternativa que no seas vos. Este año le estás ganando en carrera a Pierre (Gasly), estás muy empatado en clasificación. ¿Hay alguna duda?“, le planteó el periodista, generando una curiosa reacción del argentino de 22 años entre risas e incomodidad.

“Yo qué sé... no, no... A ver, cada uno tiene su opinión y creo que últimamente las opiniones por lo menos no están...”, dudó Franco, antes de sacar a relucir su lado más protocolar para ensayar una contestación.

No hay muchos rumores, no hay mucho por hacer y creo que como equipo hay que trabajar para tener un mejor auto y después enfocarnos en lo que viene. Yo me enfoco en el presente, en carrera a carrera y ojalá tener un buen finde acá. Después, obviamente, no soy yo el que elige”, explicó.

Así está la grilla de
Así está la grilla de pilotos para el 2026 (Foto: @F1)

Según pudo saber Infobae, se espera que durante la próxima semana, en la antesala del Gran Premio de Brasil, Alpine finalmente dé a conocer quién será el compañero de Gasly durante la temporada 2026 que tendrá un sensible cambio de reglamentaciones, tema que genera esperanzas puertas adentro en Enstone.

Mientras tanto, Franco buscará exprimir el rendimiento del A525 este sábado con la tercera práctica en el Autódromo Hermanos Rodríguez que servirá como antesala de la clasificación.

“Fue un buen trabajo. Creo que hasta ahora ha sido un buen viernes. Personalmente, he tenido un buen rendimiento en las tandas largas y con menos combustible. Así que creo que hay mucho que mejorar, mucho que descubrir. El coche no está a la altura, nos cuesta mucho andar sobre los bordillos. Tenemos que mejorar eso. Hay muchas oportunidades para intentar mejorar de cara a mañana. Creo que necesitamos analizar mucho el coche e intentar mejorar como equipo”, dijo el argentino tras los dos primeros entrenamientos.

En el comunicado que difundió la escudería, Franco insistió con este mismo enfoque: “Personalmente, me pareció un viernes bastante bueno, en el que conseguí alcanzar la velocidad rápidamente. Creo que tenemos que mejorar un poco el rendimiento, especialmente con algunos de los bordillos y baches de esta pista, donde el coche se sentía bastante inestable. Me sentí bien en la tanda larga al final de la segunda sesión de entrenamientos libres, así que espero que eso nos dé algo en lo que trabajar de cara al domingo”.

En relación al mapa de pilotos para el próximo año, Flavio Briatore había dicho que en noviembre darían a conocer la resolución final en Alpine. El italiano aseguró que el segundo asiento del equipo se definiría entre Colapinto y Aron, el rookie estonio que este viernes tuvo su segunda práctica como corredor del team, pero que no logró emparejar los tiempos del argentino.

El otro gran debate en el paddock está puertas adentro de Red Bull. Hasta acá, Max Verstappen es el único confirmado como titular en el equipo principal, pero hay que conocer a su compañero y también a los dos corredores de la escudería satélite, Racing Bulls. En ese contexto, Isack Hadjar, Liam Lawson, Yuki Tsunoda y Arvid Lindblad son los que hoy en día suenan como principales candidatos.

Franco Colapinto en el Gran
Franco Colapinto en el Gran Premio de México (Foto: Reuters/Henry Romero)

