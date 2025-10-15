George Russell renovó su contrato y seguirá en Mercedes: cómo quedó el mapa de pilotos en la F1 para 2026

Mercedes llegó a un acuerdo con George Russell y confirmó su alineación para 2026

La escudería Mercedes oficializó la renovación de George Russell y la continuidad del joven Kimi Antonelli en su plantel de pilotos para la temporada 2026 de Fórmula 1, movimiento que define casi por completo la próxima parrilla y deja solo cuatro asientos disponibles en las principales escuderías. Esta decisión fue confirmada antes del Gran Premio de Estados Unidos, en un contexto de alta expectativa por el futuro inmediato de la máxima categoría.

El equipo alemán, ocho veces campeón mundial de constructores, decidió consolidar su alineación con dos pilotos de su programa junior. George Russell formó parte del semillero de Mercedes desde 2017 y ascendió a la escudería principal en 2022 luego de su paso por Williams. Desde entonces, acumuló cinco triunfos en Grandes Premios y permanece como una pieza clave para el futuro de la marca. “Estoy muy orgulloso de continuar nuestro viaje juntos. El año que viene será mi décimo desde que firmé con Mercedes en 2017”, declaró el piloto. “Ha sido una asociación muy larga y exitosa con el equipo hasta ahora y no puedo esperar a ver qué nos depara el futuro, particularmente ahora que nos embarcamos en uno de los cambios regulatorios más grandes en la historia del deporte el próximo año”, añadió el piloto, quien considera que transita su mejor temporada en la categoría.

El detalle es que, en el anunció, el equipo británico mostró que la alineación de pilotos que conforman el oriundo de Inglaterra y el italiano, es para 2026. Lo que deja entrever que de cara a 2027, habrá que ver si existen cambios después de la primera temporada tras el cambio de reglamento. Hay que recordar que en julio de este año, se confirmaron negociaciones entre las Flechas de Plata y Max Verstappen, que luego anunció que seguirá el año próximo en Red Bull.

El compañero de Russell, el italiano Kimi Antonelli, fue ascendido a la alineación titular tras destacarse en su campaña de debut. Durante 2025, Antonelli sorprendió al lograr la pole sprint en Miami y subir al podio en Canadá, logro que lo convirtió en el piloto más joven en lograr un top tres en la historia de la F1. También atravesó algunos desafíos durante la etapa europea, pero consiguió dos resultados entre los cinco primeros en Bakú y Singapur. “Estoy muy emocionado de seguir en el equipo. He aprendido muchísimo en mi primera temporada en la F1, tanto en los buenos momentos como en los más desafiantes”, expresó. “Todo esto me ha fortalecido, no solo como piloto, sino también como compañero de equipo. Quiero agradecer a Toto y a todos en Brackley y Brixworth por su continuo apoyo y fe en mí. Nuestro objetivo ahora es terminar este año con fuerza y ​​asegurar el segundo puesto en el Campeonato de Constructores, antes de centrarnos en 2026″, agregó.

Russell y Antonelli, la dupla de Mercedes para 2026

La renovación de Russell se dio después de un proceso de negociación definido por la cautela y el consenso. Toto Wolff, director del equipo, explicó que la extensión de ambos contratos estaba encaminada: “Confirmar nuestra alineación de pilotos siempre fue cuestión de tiempo, no de si lo haríamos”, indicó el directivo. “Queríamos tomarnos nuestro tiempo, gestionar las negociaciones adecuadamente y asegurarnos de que todos, en todas las partes, estuvieran contentos. Me alegra haberlo logrado. George y Kimi han demostrado ser una pareja sólida y estamos entusiasmados de continuar nuestro viaje juntos”, completó. El líder de Mercedes subrayó que la prioridad inmediata está puesta en las últimas seis carreras del año, con el objetivo de terminar en el segundo puesto del campeonato de constructores, antes del inicio de la nueva era de la disciplina en 2026, cuando entrarán en vigencia cambios regulatorios significativos.

Russell, tras su triunfo en pasado fin de semana, acumula 237 puntos y es el cuarto piloto con más unidades, sólo por detrás de Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen. Kimi Antonelli, por su parte, aparece séptimo con 88.

Mercedes ocupa actualmente la segunda posición en el Campeonato de Equipos y, bajo la conducción de Russell y Antonelli, buscará consolidar esa ubicación en las fechas que restan de 2025. El equipo apostó por la juventud y la continuidad de su propio semillero como estrategia de desarrollo vigente desde hace una década. “Estamos todos increíblemente concentrados en que esto sea un éxito y, en mi caso personal, en aprovechar la que ha sido mi mejor temporada en la F1 hasta la fecha”, explicó Russell. Por su parte, Antonelli enfatizó su intención de evolucionar: “Aún tenemos mucho por lograr en estas últimas seis carreras y lo daremos todo”, sostuvo el piloto italiano.

Con la confirmación de la dupla de Mercedes, solo quedan cuatro butacas disponibles de cara a la temporada 2026 en la Fórmula 1. Los lugares vacantes pertenecen a Red Bull Racing (un asiento), Racing Bulls (dos asientos) y Alpine (un asiento). Entre los principales candidatos al puesto junto a Max Verstappen en Red Bull sobresale Isack Hadjar, mientras que Arvid Lindblad, actualmente en la Fórmula 2, es el favorito para subir a Racing Bulls. En la lucha por el segundo asiento en ese equipo aparecen Yuki Tsunoda y Liam Lawson. En Alpine, según lo que pudo recabar Infobae, todo apunta a la continuidad de Franco Colapinto junto a Pierre Gasly.