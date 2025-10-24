Colapinto superó nuevamente a Gasly en la práctica del GP de México y aseguró: “Fue uno de mis mejores viernes”

Comenzó la actividad en pista en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 con las primeras dos sesiones de entrenamientos en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Franco Colapinto completó un solvente trabajo con su Alpine y superó a sus respectivos compañeros en las dos tandas. En la FP1 (9°) quedó delante de Paul Aron, mientras que en la FP2 (18°) le sacó una diferencia de 0.473 segundos a Pierre Gasly al registrar su mejor vuelta en 1:18.721.

Una vez finalizados los trabajos en el asfalto, el piloto de 22 años pasó por el corralito y habló con los medios de comunicación sobre las sensaciones que pudo recoger en pista. “En la FP1 me costaba mucho encontrar el ritmo. El auto es super duro con los pianos, es inmanejable. Hicimos un par de cosas y mejoramos un poco, pero seguimos teniendo los mismos problemas muy grandes. Por eso estamos tan atrás”, argumentó Colapinto, dejando en claro los problemas de rendimiento del monoplaza A525.

No obstante, el pilarense remarcó que lograron completar buenos resultados en su lado del box. “En lo personal, fue un día bueno. Uno de mis mejores viernes, así que contento con eso”, comentó. No obstante, cuando le estaban consultando sobre cómo fueron las sensaciones a nivel general, bromeó diciendo que “Tamos...”.

Pese a esto, Colapinto se mostró optimista de cara a las próximas sesiones e hizo hincapié en que trabajarán durante la noche para optimizar la puesta a punto. “Vamos a laburar e intentar estar mejor para mañana y para el domingo. Vamos a intentar”, completó el argentino en diálogo con ESPN.

Posteriormente, en declaraciones con el canal oficial de la F1, el joven de 22 años profundizó en el rendimiento del monoplaza y en los aspectos a mejorar de cara al fin de semana. “Fue un buen trabajo. Creo que hasta ahora ha sido un buen viernes. Personalmente, he tenido un buen rendimiento en las tandas largas y con menos combustible. Así que creo que hay mucho que mejorar, mucho que descubrir. El coche no está a la altura, nos cuesta mucho andar sobre los bordillos. Tenemos que mejorar eso. Hay muchas oportunidades para intentar mejorar de cara a mañana. Creo que necesitamos analizar mucho el coche e intentar mejorar como equipo”.

Franco Colapinto completó un correcto trabajo el día viernes en el GP de México y quedó por delante de sus compañeros en las dos tandas (REUTERS/Henry Romero)

La actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez comenzó con una atípica práctica libre, donde nueve pilotos titulares cedieron su butaca. Uno de estos fue Pierre Gasly, quien le dejó su Alpine a Paul Aron. Colapinto se mostró más firme durante toda la tanda en comparación al corredor de reserva de la escudería francesa. El argentino aventajó por 0.531 al estonio en su giro más veloz y quedó en el noveno lugar tras lograr un registro de 1:19.331. El pilarense completó 28 vueltas en la primera sesión.

En el marco de la FP2, Colapinto volvió a completar un trabajo solvente. En su primera tanda con neumáticos medios, se mantuvo en la zona media de la grilla con un tiempo de 1:19.649. Este registro también le permitió superar a su compañero Gasly, quien tuvo algunos problemas con su monoplaza y no pudo girar de la misma manera que el pilarense. A esto hay que agregarle que no pudo participar en los primeros entrenamientos.

Antes de que se cumpla la primera media hora de actividad, Alpine montó los neumáticos blandos en ambos pilotos. En su primer intento con la goma roja, Colapinto marcó un tiempo de 1:18.721. Al igual que con las ruedas amarillas, el argentino se mostró más firme con su compañero francés y le sacó una diferencia de 0.473 segundos. Ambos competidores de team con sede en Enstone realizaron una nueva vuelta rápida con el mismo compuesto, pero no lograron mejorar sus registros.

En los últimos compases de la sesión rodaron con el auto cargado de combustible para optimizar la puesta a punto de cara a la carrera principal: el argentino probó con neumáticos blandos (usados) y el francés, con medios. Colapinto giró un total de 30 vueltas en la FP2.

La actividad en pista de la Fórmula 1 continuará el día sábado con los últimos ensayos libres, los cuales iniciarán a las 14:30 (hora argentina). Más tarde, desde las 18:00, se realizará la sesión de clasificación para delimitar la grilla de salida de la carrera principal. El Gran Premio de México dará inicio a las 17:00 del domingo y contará con un total de 71 vueltas.