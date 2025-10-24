La burla de McLaren contra Red Bull en la polémica “guerra de las cintas” que se desató en la Fórmula 1

La pelea entre Red Bull y McLaren se acrecienta cerca de la definición de la F1 (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

La pelea por el título de la Fórmula 1 llega al Gran Premio de México al rojo vivo y con una tensión que se acrecentó notablemente en las últimas carreras, principalmente por el hecho de que Max Verstappen recortó considerables puntos sobre Oscar Piastri y Lando Norris. En este contexto, la rivalidad entre McLaren y Red Bull sumó un nuevo capítulo fuera de la pista durante el GP de Estados Unidos: un miembro del equipo austriaco intentó eliminar una marca de referencia en la grilla de salida, pero no cumplió con su cometido y fue sancionado. ¿La reacción de los británicos? Burlarse de sus rivales tras quedar expuestos y no obtener el efecto esperado.

El incidente se originó cuando Red Bull intentó retirar una tira de cinta adhesiva que McLaren había colocado en el muro de boxes para facilitar la alineación de Norris en su cajón de salida. Sin embargo, la cinta estaba fabricada con un material especial que dejaba una marca visible incluso después de ser retirada, lo que frustró el propósito del team con sede en Milton Keynes.

Incluso, según informó el medio especializado Motorsport, en la carrera anterior en Singapur, Red Bull ya había intentado retirar la marca, pero McLaren dejó un mensaje bajo la cinta que decía “mejor suerte la próxima vez”(“better luck next time”). Lando Norris, quien alegó que situaciones similares se repitieron en Italia y otros circuitos, abordó el tema antes del Gran Premio de México. El británico buscó restarle importancia al intento de sabotaje y destacó el carácter lúdico de estas acciones entre equipos rivales.

La cinta adhesiva que utiliza McLaren para que Norris use de referencia (@wearetherace)

“Buen intento de su parte, porque pueden hacerlo”, declaró el británico en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En esta misma línea, agregó: “Pero no importó, porque ni siquiera usé la cinta, así que fue aún más gracioso porque no la necesitaba, simplemente la habíamos puesto por si acaso. Así que resultó todavía más divertido porque los sancionaron por eso y yo ni siquiera la necesité”.

Vale destacar que la FIA le impuso una multa de 50.000 euros —de los cuales 25.000 quedaron en suspenso— a Red Bull por esta intromisión de un miembro del equipo en la parrilla durante la vuelta de formación, con el objetivo de retirar una marca de cinta adhesiva utilizada por McLaren para ayudar a Lando Norris a posicionar su monoplaza en la salida. El integrante desobedeció las instrucciones de los oficiales de pista al intentar acceder a la parrilla para retirar la referencia, lo que derivó en la sanción.

El piloto británico añadió que la cinta había sido diseñada para dificultar su remoción: “También intentaron quitarla y no pudieron, porque la hicimos especial para que no pudieran sacarla. Fue divertido, una especie de pequeñas misiones paralelas, supongo, que los equipos se inventan para entretenerse. Pero sí, los que nos reímos fuimos nosotros”.

La FIA le impuso una multa a Red Bull por no respetar el protocolo en la grilla (REUTERS/Lisi Niesner)

La práctica de colocar marcadores visuales, como la cinta adhesiva, es habitual en la Fórmula 1 y no está prohibida por el reglamento. Estas marcas, situadas a la altura de la cabeza del piloto, facilitan la alineación precisa del coche en la parrilla, cuya visibilidad desde el habitáculo es limitada debido a la posición reclinada y la presencia de estructuras de seguridad como el halo. El propio Norris explicó que solo recurre a la cinta en caso de necesidad: “No la usé en absoluto, porque simplemente me guié por la línea en la parrilla”, declaró el piloto británico en diálogo con Motorsport.

Ante la polémica que se instaló alrededor del paddock por la “guerra de las cintas”, otros pilotos compartieron sus métodos para alinearse correctamente. Carlos Sainz (Williams) explicó que cuenta con una línea de referencia en su coche, pero reconoció que en otros vehículos ha necesitado la cinta en el muro para orientarse.

Nico Hülkenberg (Sauber) señaló que la dificultad para ver la línea amarilla depende de la estructura lateral de impacto y la geometría del coche: “No es fácil con esta generación de coches, creo que para nadie. Personalmente, no uso cinta. En el último momento veo la línea amarilla y calculo dónde creo que está: a veces mejor, a veces peor, pero aún no me he pasado. Es un desafío con esta generación de coches, sin duda”.

El procedimiento de McLaren consiste en acercar el coche al límite permitido dentro de las líneas amarillas y marcar el punto exacto, mientras que otros pilotos analizan la parrilla durante las simulaciones de salida en las sesiones de práctica para identificar posibles referencias.

Oliver Bearman (Haas) explicó que en categorías inferiores como la F2 es más sencillo ver la posición del neumático delantero respecto a la línea amarilla, pero en la F1 la complejidad aerodinámica y los cambios en la geometría del coche dificultan esta tarea. “Si tener un coche más rápido significa que puedes ver menos la línea amarilla, entonces supongo que en McLaren directamente no la ven…”, afirmó el piloto británico.

La disputa entre Red Bull y McLaren se produce en un momento de máxima tensión por el campeonato de pilotos de 2025. Oscar Piastri lidera la clasificación con 14 puntos de ventaja sobre su compañero Norris, mientras que Max Verstappen ocupa la tercera posición, a 40 puntos del líder, con cinco carreras restantes en la temporada.