Revolución en la F1: Red Bull recibió una sanción por intentar perjudicar a Lando Norris antes de la largada del GP de EEUU

Red Bull recibió una sanción porque persoonal del equipo ingresó a la pista fuera de tiempo (Thomas Shea-Imagn Images)

Un episodio poco habitual marcó el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Después del aplastante triunfo de Max Verstappen en Austin, que dejó la lucha por el título de pilotos al rojo vivo, Red Bull Racing fue sancionado con 50 mil euros por la FIA. La penalización se impuso tras un intento de manipulación en la parrilla que involucró a un miembro del equipo afectó de manera directa a Lando Norris, piloto de McLaren, en un momento clave de la temporada cuando restan sólo cino fechas en el calendario 2025.

Según la cadena Sky Sport F1 y el medio especializado The Race, el incidente tuvo lugar el domingo, poco antes del inicio de la carrera principal en el Circuito de las Américas. Un integrante de Red Bull accedió nuevamente a la zona de la parrilla por la Puerta 1 del trazado, junto a la segunda posición de salida asignada a Norris, después de que los autos ya se habían retirado para la vuelta de formación. En ese momento, los comisarios de boxes ya habían comenzado a cerrar el acceso, pero el miembro del equipo no respondió a los intentos de los oficiales por impedirle la entrada. La acción consistió en tratar de retirar una cinta colocada por McLaren, lo que motivó la intervención de la FIA y la posterior sanción económica.

La cinta, adherida al muro de la parrilla por el equipo McLaren, tenía una función específica: servir de guía visual para que el piloto británico pudiera posicionar su monoplaza correctamente en la casilla de salida. Debido a la visibilidad limitada desde la cabina del coche, este tipo de referencias resulta fundamental para los pilotos, especialmente en las primeras filas, donde la precisión es esencial para evitar sanciones o desventajas al inicio de la competencia. Aunque la remoción de este elemento no llegó a concretarse, pudo haber afectado la preparación del coorredor a bordo del monoplaza númeero 4 en un momento determinante.

La FIA justificó la sanción señalando que cualquier obstaculización de las medidas de seguridad tras el despeje de la parrilla constituye una infracción grave. En su resolución, los comisarios subrayaron que “obstaculizar las medidas de seguridad para preparar la pista para la carrera después de que la parrilla ha sido despejada está absolutamente prohibido”. Además, indicaron que, independientemente de si el miembro del equipo percibió o no las instrucciones de los oficiales, cualquier retraso en el cierre de las puertas antes del inicio de la carrera representa un acto inseguro y amerita una sanción significativa. El motivo exacto por el que el integrante de Red Bull intentó retirar la cinta no fue detallado en la decisión oficial, aunque se entiende que el equipo ya había empleado tácticas similares en el pasado sin recibir sanciones, indicó el informe al que accedieron los medios mencionados que se hicieron eco de lo que sucedió en la antesala de la largada.

Verstappen contra Norris durante el GP de EEUU de F1 (Jerome Miron-Imagn Images)

El director de la escudería de la bebida energizante, Laurent Mekies, calificó el episodio como un “malentendido”. En declaraciones previas al veredicto de los comisarios, el hombre que reemplazado a Christian Horner explicó: “Fuimos a ver el video con la FIA. Claro, es algo que podemos hacer mejor en el futuro, pero ciertamente de nuestra parte no sentimos que hayamos ignorado ninguna instrucción y no recibimos ninguna instrucción específica. Así que creo que son cosas muy pequeñas, pero no obstante es algo que abordaremos en el futuro”. Hasta el momento, ni Red Bull ni McLaren emitieron comentarios oficiales tras la publicación de la sanción.

El contexto deportivo añade tensión al incidente. Verstappen se impuso en la carrera tras partir desde la pole position y, gracias a su triunfo (el quinto en lo que va del año), recortó 23 puntos al líder del campeonato Oscar Piastri, y quedó a solo 40 unidades con cinco rondas por disputarse (más dos carreras Sprint). Por su parte, tras perder una posición en la primera curva ante Charles Leclerc, Lando logró recuperarla en las vueltas finales y terminó en el mismo lugar en el que había arrancado (2°), situándose a 14 puntos del piloto australiano en la clasificación general. La batalla por el título se mantiene abierta y cada detalle en la preparación de la carrera adquiere una relevancia especial.

En cuanto a la sanción, la FIA determinó que la mitad de la multa, es decir, 25 mil euros, queda en suspenso hasta el final de la temporada 2025. Esta parte de la penalización solo se hará efectiva si Red Bull incurre en una infracción similar durante el periodo restante, estableciendo así una advertencia clara para evitar futuras reincidencias.

Para la F1 no hay descanso. El próximo fin de semana, el Autódromo Hermanos Hernández en el DF será el escenario del Gran Premio de México. ¿Podrá Max seguir recortando diferencia o los McLaren volverán a mostrar el rendimiento que los llevó a ganar el Campeonato de Constructores seis jornadas antes del final?

LA TABLA DE POSICIONES DE PILOTOS:

Oscar Piastri (McLaren) – 346 Lando Norris (McLaren) – 332 Max Verstappen (Red Bull) – 306 George Russell (Mercedes) – 252 Charles Leclerc (Ferrari) – 192 Lewis Hamilton (Ferrari) – 142 Kimi Antonelli (Mercedes) – 89 Alex Albon (Williams) – 73 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 Carlos Sainz (Williams) – 38 Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 Esteban Ocon (Haas) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 20 Oliver Bearman (Haas) – 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine)* – 0

*Fue reemplazado después de seis carreras