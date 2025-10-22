Frank Fabra habló de su fin de ciclo en Boca Juniors: del rumor de no querer jugar en la Bombonera a su expulsión en la final de la Libertadores

Frank Fabra habló de los silbidos de la gente en la Bombonera

A pocas semanas de quedar libre en Boca Juniors, Frank Fabra habló después de mucho tiempo sobre varios temas que vinculan su actualidad deportiva y su estado de situación en el club. A punto de cumplir una década como futbolista xeneize, el lateral izquierdo expresó qué sensaciones lo rodean a esta altura de su carrera, desmintió algunas informaciones que giraron sobre él y referenció cuáles fueron los hitos que marcaron su estadía en la Ribera.

Durante el ciclo de Fernando Gago como DT, se instaló el rumor de que Fabra no quería jugar partidos en la Bombonera por temor a la reprobación del público. Sobre esto, aseguró: “Esas cosas no me dan tristeza, me dan risa. Jugué 8 o 10 años en la Bombonera. Una vez Diego Martínez me puso faltando un segundo para que acabe el partido, hubo silbidos y todo. Al otro día me dijo que no lo había hecho con mala intención y yo le respondí que no pasaba nada, que había visto grandes jugadores como Carlitos Tevez que entraban faltando 5 minutos. Por qué iba a hacerme daño a mí”.

Y, en diálogo con WinSports de Colombia, ahondó: “Que se digan este tipo de cosas no me ofenden, pero nunca ha sido así. Después volví a entrar tres o cuatro veces con Diego Martínez. Con Gago también volví a jugar, solamente que él vio que había otro lateral mejor que yo en ese momento. Lo que se dijo es totalmente falso e injusto”.

Uno de los quiebres que marcó la relación de Fabra con el hincha de Boca fue su expulsión por agredir a un rival en la final de la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense en el Maracaná. Respecto a eso, reflexionó: “Cometo un error y no me puedo quedar ahí. No pude jugar ni seguir demostrando lo que realmente me gusta hacer, pero va a haber una revancha pronto y sé que algún día mostraré que todavía puedo seguir jugando y bien”.

Frank Fabra transita sus últimos meses en Boca Juniors

A la hora de puntualizar en nombres de compañeros que lo apuntalaron en Boca, enumeró a Fernando Gago, Javier García, Leandro Paredes y Carlos Tevez, con quien concentró por primera vez: “Estaba acostado, quietecito, no me movía, solo miraba la TV, no hablaba ni decía nada hasta que el me preguntara. Imaginate lo nervioso que estaba. Carlitos me empezó a preguntar todo de Colombia y de cómo estaba yo acá. Compartí dos o tres años en cada etapa suya y fui muy feliz. Siempre me apoyó y estuvo ahí para mí. Desde que llegué, siempre me dio confianza”.

Además, compartió un asado hace un mes y contó qué le dijo el Apache: “Me dio palabras de fuerza, que siguiera confiando en mí. Siempre es un placer contar con personas como él”. Y también subrayó la buena impresión que le causó Paredes, flamante figura xeneize: “Me sorprendió la forma de ser que tiene. Fueron muchas personas y compañeros que dejaron algo lindo en mi carrera”.

Por último, recordó que el episodio más triste de su carrera profesional fue perderse el Mundial 2018 por lesión e hizo hincapié en su poder de resiliencia: “Fue el sueño de mi vida y no se logró, no se dio, pero seguí. Tuve un gran año, fuimos campeones con Boca otra vez y siendo importante para el equipo. También fuimos campeones en 2020, 2021, 2023 y hasta 2023, así que mi carrera siguió, me pude levantar. Volví a la selección también,m pude estar en dos Eliminatorias más, en una no clasificamos y en esta hice parte de una u otra convocatoria y sí clasificamos. Me pasaron cosas muy duras y difíciles, pero esto es fútbol y hay que saber levantarse, no quedarse en el piso”.

EL FUTURO DE FRANK FABRA COMO PROFESIONAL

El colombiano reveló que un compatriota y ex compañero de Boca Juniors lo tentó para volver a su país: “Visité hace unos meses a Jorman Campuzano y me molestaba diciendo que fuera para allá a Atlético Nacional. Que estaban esperando a que quedara libre. Pero solo quedó ahí. Hubo algún tipo de acercamiento de un empresario, pero no pasó a más todavía. Hay muchos equipos que son interesantes. Primero el Deportivo Cali, jugué en el Medellín, Atlético Nacional es un equipo grande… Y hay algo muy lindo que nadie sabe, que es que mi papá era hincha de Millonarios. Está en el cielo y, ¿por qué no darle una alegría? Me sentiría feliz de darle una alegría a él estando en el cielo”.