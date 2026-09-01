Revelaron los motivos que habría tenido la militante María Soledad Calle para comprar el departamento debajo del de Cristina Kirchner

María Soledad Calle y Abel Furlán, el desplazado líder de la UOM

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“Toda la embestida contra Sol Calle tiene como objetivo perseguir a Abel Furlán”. Lo aseguraron estrechos allegados al desplazado líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que se mantiene en silencio pese a los escandalosos datos que surgieron en los últimos días, que involucran a su gestión al frente del sindicato y a su ex colaboradora María Soledad Calle, la militante kirchnerista que compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner en San José 1111.

Luego de conocerse esa operación inmobiliaria, se supo que Calle fue despedida como empleada de la UOM apenas asumió el interventor judicial en el gremio, Alberto Biglieri, quien incluso suspendió el 15 de agosto el polémico contrato firmado por Furlán que le cedió el manejo de los aportes sindicales a la empresa USEM, propiedad de dirigentes ligados a La Cámpora como Calle, que recaudaba más de 100 millones de pesos por mes y que dio lugar a una causa judicial por presunta administración fraudulenta de fondos.

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Tras la revelación del diario La Nación de que Calle compró un departamento en San José 1111, trascendió que los opositores de Furlán aportaron a la Justicia constancias sobre 114 viajes internacionales que hizo Calle entre 2010 y 2026 a destinos como Uruguay, Brasil, España, Estados Unidos, Francia y México, además de la compra de un auto BMW M135 X Drive, un vehículo de lujo valuado en USD 70.000, y dos propiedades más a su nombre en la ciudad bonaerense de Campana.

María Soledad Calle fue empleada de la UOM y, a la vez, dueña de la empresa que administraba los fondos sindicales

Este domingo, además, el diario Clarín publicó que “el interventor Biglieri detectó que Furlán tenía 11 autos para uso personal y tuvieron que intimarlo para que los devolviera, y que uno de los vehículos lo utilizaba su hijo, que se negaba a devolverlo al sindicato”.

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Aunque Furlán no quiso hacer ningún descargo sobre estas acusaciones en contra de él y de su colaboradora, uno de sus allegados de mayor confianza dio a Infobae su versión acerca de varias de las sospechas y acusaciones que aparecieron en los medios.

Sobre la adquisición de la propiedad de San José 1111, la fuente furlanista aseguró que Calle “no compró el departamento para Cristina ni lo compró con plata de la UOM ni para nadie vinculado a Cristina”. Y dio un dato hasta ahora desconocido sobre el tema: “Con un grupo de militantes querían poner una fundación dedicada al estudio de modelos de desarrollo. Ella no es funcionaria y no quería volver a tener cargos públicos”.

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Cristina Kirchner y María Soledad Calle

En el entorno del ex líder de la UOM están convencidos de que “toda la embestida contra Sol Calle tiene por objetivo perseguir a Furlán”, a la vez que defienden su gestión y dicen que “las decisiones que tomó fueron en favor de los afiliados”. En ese sentido, aportaron un dato: “Después de 23 años de administración de la empresa Donington, perteneciente al Grupo Olmos, que también administra la obra social metalúrgica, Furlán recibió la UOM con un capital aproximado de 17 millones de dólares y en sólo 4 años la entregó a la intervención con más de 31 millones de dólares”.

“La piba se está comiendo un garrón. Trabaja 24/7, es muy capaz, leal y eso despertó celos en algunos propios mientras que los adversarios creen que sin ella la gestión de Furlán se debilita”, añadió la misma fuente al referirse a María Soledad Calle.

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Aseguró que Calle “siempre tuvo un buen pasar mucho antes que la UOM y por eso también pagó el costo de no venir del mundo obrero ni de una fábrica”. “Es una hipocresía que los mismos que antes la criticaban porque era una cheta en representación de obreros ahora se asombran porque vive bien”, agregó.

Abel Furlán fue desplazado de la jefatura de la UOM por la Justicia

El allegado a Furlán se quejó de que a Calle “la acusan de monje negro, de ser el cerebro detrás de las decisiones porque habla con pocos y tiene un grupo muy cerrado, pero se sabe que es influyente, algo que le ganó amores y odios”. “Si bien participa de muchas exposiciones sindicales, políticas y académicas sobre industria y trabajo por su experiencia en el sindicalismo global, se baja del escenario y es distante -aseguró-. Todo ese perfil le ganó la construcción de muchos mitos”.

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Acerca de la polémica desatada porque el ex líder de la UOM designó a esta militante camporista en puestos importantes en organismos internacionales sin ser dirigente gremial, la fuente de confianza de Furlán remarcó que Calle “construyó una trayectoria dentro del movimiento obrero internacional y es reconocida por los grandes sindicatos del mundo”. Detalló que es presidenta de la Federación Internacional IndustriALL Global Union para América Latina y el Caribe, y, además, “tras un concurso con 17 postulantes del mundo, alcanzó la presidencia del Comité Global de Empresas Multinacionales, donde lleva adelante la negociación de acuerdos marco con las grandes empresas globales de la industria automotriz, energética y textil”.

“Fue elegida por unanimidad en tres instancias: primero por los sindicatos industriales argentinos, luego por los latinoamericanos y, por último, en el congreso de Sidney, por los sindicatos industriales de todo el mundo”, añadió. Y luego hizo hincapié en que Calle “viaja y seguirá viajando para cumplir con esas responsabilidades y representación”, ya que “es su trabajo”.

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Abel Furlán y María Soledad Calle, en una marcha de la UOM Zárate-Campana

Por otra parte, definió a la mujer como una “militante peronista desde los 16 años, fue elegida concejal de Campana en dos oportunidades y cumplió esos mandatos entre 2015 y 2023″. Advirtió que “como concejal nunca administró recursos públicos” y que “hace tres años que no ejerce ningún cargo público, pero, sin embargo, está en el ojo de la tormenta”.

Respecto del apodo de “primera dama” con el que “habría sido identificada por personas vinculadas con la empresa USEM”, según figura en la ampliación de la denuncia judicial de los opositores metalúrgicos, la fuente furlanista admitió que “algunos la acusan de ser el cerebro de la nueva UOM durante la gestión de Furlán” y aclaró que “eso le ganó el apodo de Dama de la UOM, que le habría puesto el histórico Naldo Brunelli (titular de la Seccional San Nicolás del sindicato)”.

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