Con la mano y desde 60 metros: la fabulosa asistencia del arquero del Newcastle en la victoria frente al Benfica

Asistencia de más de 60 metros con la mano en la victoria de Newcastle sobre Benfica

En una nueva jornada, la Champions League acaparó todas las miradas debido a las abultadas victorias del Arsenal (4-0 al Atlético de Madrid), PSG (7-2 al Bayer Leverkusen) y Barcelona (6-1 al Olympiacos). Sin embargo, en el Reino Unido, el Newcastle también se impuso con autoridad frente al Benfica para ubicarse en la zona de clasificación directa a los octavos de final de la competición más codiciada de Europa.

El St James’ Park fue el escenario donde brilló con una notable producción el equipo dirigido por Eddie Howe, que sumó su segunda victoria consecutiva en el torneo y dejó en el pasado el doloroso debut con derrota frente al Blaugrana. En cambio, el conjunto portugués, ahora bajo la conducción de José Mourinho, permanece sin puntos tras las primeras tres jornadas, lo que complica seriamente sus aspiraciones en el certamen.

El desarrollo del encuentro mostró a un Newcastle dominante, especialmente en la segunda mitad, donde la superioridad local se tradujo en el marcador. Anthony Gordon fue protagonista al abrir el marcador y convertirse en el primer futbolista del club en anotar en tres partidos consecutivos de la Liga de Campeones, un dato que subraya su impacto en la campaña europea del equipo británico.

Pero lo más destacado sucedió en el segundo grito, cuando el arquero Nick Pope improvisó una asistencia con la mano desde más de 60 metros para abastecer a Harvey Barnes, quien festejó por duplicado para sentenciar el triunfo por 3 a 0 para Las Urracas.

El Benfica, que venía de una derrota ante el Culé y de la reciente llegada del experimentado estratega con pasado en el Real Madrid tras la inesperada caída frente al Qarabag, mostró resistencia únicamente durante la primera parte.

El arranque fue equilibrado, con oportunidades para ambos: los ingleses generaron peligro con un cabezazo de Burn, mientras que Lukebakio se destacó como la principal amenaza ofensiva de los lusitanos, aunque sus remates no lograron superar al arquero local.

Antes de la media hora, Guimaraes avisó con una llegada peligrosa, una amenaza previa al gol de Gordon que encaminó la alegría británica. Después del descanso, el Benfica perdió intensidad y precisión, mostrando dificultades tanto en la generación de juego ofensivo como en la solidez de su última línea.

La lesión del lateral Dedic obligó a Mourinho a introducir un delantero (Franjo Ivanović), pero la modificación no alteró el rumbo del encuentro.

A falta de 20 minutos para el final, Pope interceptó un centro de Lukebakio y, con extraordinario saque extendido, habilitó a Barnes, quien corrió a máxima velocidad hasta definir dentro del área y establecer el 2 a 0.

Cerca del final, el árbitro Szymon Marciniak sancionó un penal tras un contacto de Ríos sobre Gordon, pero la intervención del VAR anuló la decisión del colegiado. No obstante, el Newcastle mantuvo la presión y, unos instantes más tarde, Barnes sentenció el pleito. Las Urracas ganaron, gustaron y golearon, pero la acción más atractiva de la jornada la protagonizó su arquero.