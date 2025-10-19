Deportes

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda tras el Gran Premio de Estados Unidos

Tras su actuación en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, argentino no tendrá descanso y volverá a salir a pista la próxima semana con su Alpine en México

Franco Colapinto, en el Circuito
Franco Colapinto, en el Circuito de las Américas de Austin, Texas (Jerome Miron-Imagn Images)

Después de la carrera en el callejero de Singapur donde acabó en el puesto 16, Franco Colapinto volvió a ver acción y por partida doble. Es que el Gran Premio de los Estados Unidos es una de las fechas del calendario que tiene Sprint y allí fue donde el piloto argentino terminó en el 14° puesto. Ya en la carrera principal, el joven a bordo del Alpine acabó 17º, luego de haber merodeado los puntos antes de su detención (estaba 11º). En el epílogo, superó a su compañero Pierre Gasly, desoyendo la orden de su equipo, porque de lo contrario Bortoletto lo hubiera pasado -de hecho, lo terminó haciendo con el francés-.

Esta fue la 14° participación del oriundo de Pilar desde su desembarco como titular en la escudería francesa, reemplazando a Jack Doohan. Logró su mejor resultado (puesto 11) en el Gran Premio de los Países Bajos y antes de correr en Bakú, donde un toque de Alex Albon lo complicó y acabó lejos (19°), finalizó en el 17° lugar y terminó en el mismo lugar de la grilla en el GP de Italia en Monza.

Antes del parate de las vacaciones, padeció los problemas del A525 y, tras partir en el puesto 14, llegó en el 18° lugar en Hungría. Previamente, en el mítico circuito de Spa-Francorchamps y, tras culminar en el 19° lugar de la carrera sprint, salió a pista en la prueba principal con la ventaja de haber adelantado dos lugares en la grilla por las sanciones a Lewis Hamilton y Carlos Sainz. Después de partir en el puesto 15 de la parrilla, el argentino también terminó 19º: volvió a sufrir la falta de ritmo de su monoplaza y la estrategia de la escudería con las paradas.

En la previa del GP en Bélgica, Colapinto tuvo una complicada carrera en Austria en la que finalizó en el puesto 15 luego de recibir un toque de Tsunoda y sufrir una penalización de 10 segundos por obstruir a Piastri. Antes del parate de dos semanas, no pudo largar el GP de Gran Bretaña en Silverstone por problemas mecánicos.

Una postal del Alpine de
Una postal del Alpine de Colapinto en Austin (Jerome Miron-Imagn Images)

La reinserción del argentino en la F1 se había dado con un puesto 16 en su debut con el equipo francés en Imola, en el marco del Gran Premio de Emilia Romaña, luego fue el turno de ver al oriundo de Pilar corriendo por las calles de Mónaco. Tras un viernes y sábado complicados, Colapinto largó desde el 18° lugar de la grilla y completó una buena tarea: avanzó cinco lugares para ocupar el puesto 13 a la bandera de cuadros.

Antes de su experiencia en Canadá, donde finalizó en el 13° lugar, el bonaerense venía de recorrer el circuito de Barcelona y terminar en el puesto 15 tras los problemas que sufrió su A525 durante la clasificación y que lo obligaron a partir del fondo de la grilla. En el final logró avanzar y escalar algunas posiciones, pero tuvo complicaciones con el ritmo de carrera.

La actividad del argentino y de la categoría no tendrá descanso y, tras el paso por el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el camino de la Máxima en este 2025 tendrá su primera parada el Autódromo Hermanos Rodríguez: el Gran Premio de México se realizará del 24 al 26 de octubre.

El mundo de la F1
El mundo de la F1 espera la confirmación de Colapinto en Alpine para 2026 (Jerome Miron-Imagn Images)

LA AGENDA DE LAS CARRERAS DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00

Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina

