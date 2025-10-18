Franco Colapinto largará 17° en la Sprint del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

18 Oct, 2025 06:32 a.m. EST
DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE EEUU
Sábado 18 de octubre
Carrera Sprint: 14.00 (Argentina) / 12.00 (EEUU, Texas)
Clasificación carrera: 18.00 (Argentina) / 16.00 (EEUU, Texas)
Domingo 19 de octubre
Carrera principal a 56 vueltas: 16.00 (Argentina) / 14.00 (EEUU, Texas)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)
Los neumáticos que se usarán en el GP de Estados Unidos:
Los últimos cinco ganadores del GP de Estados Unidos
- 2024 – Charles Leclerc (Ferrari)
- 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2022 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2021 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)
Los últimos cinco polemans del GP de Estados Unidos
- 2024 – Lando Norris (McLaren)
- 2023 – Charles Leclerc (Ferrari)
- 2022 – Carlos Sainz (Ferrari)
- 2021 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)
Tabla de posiciones del campeonato de constructores de la Fórmula 1:
Tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la Fórmula 1:
El Circuito de las Américas de Austin, Texas:
¡Bienvenidos al minuto a minuto del segundo día de actividad en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con la presencia de Franco Colapinto en Alpine!
En el primer turno se correrá la carrera Sprint, mientras que en el segundo se llevará adelante la clasificación para la carrera principal.
