Franco Colapinto largará 17° en la Sprint del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino de la escudería Alpine, a bordo de su A525, comenzará desde la parte baja de la grilla. Luego será la clasificación de la carrera principal

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE EEUU

Sábado 18 de octubre

Carrera Sprint: 14.00 (Argentina) / 12.00 (EEUU, Texas)

Clasificación carrera: 18.00 (Argentina) / 16.00 (EEUU, Texas)

Domingo 19 de octubre

Carrera principal a 56 vueltas: 16.00 (Argentina) / 14.00 (EEUU, Texas)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

10:31 hsHoy

Los neumáticos que se usarán en el GP de Estados Unidos:

10:25 hsHoy

Los últimos cinco ganadores del GP de Estados Unidos

  • 2024 – Charles Leclerc (Ferrari)
  • 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2022 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2021 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)
10:20 hsHoy

Los últimos cinco polemans del GP de Estados Unidos

  • 2024 – Lando Norris (McLaren)
  • 2023 – Charles Leclerc (Ferrari)
  • 2022 – Carlos Sainz (Ferrari)
  • 2021 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)
10:15 hsHoy

Tabla de posiciones del campeonato de constructores de la Fórmula 1:

10:10 hsHoy

Tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la Fórmula 1:

10:05 hsHoy

El Circuito de las Américas de Austin, Texas:

10:00 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto del segundo día de actividad en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con la presencia de Franco Colapinto en Alpine!

En el primer turno se correrá la carrera Sprint, mientras que en el segundo se llevará adelante la clasificación para la carrera principal.

(@AlpineF1Team)
(@AlpineF1Team)

