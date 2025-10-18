Franco Colapinto largará 17° en la Sprint del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Televisación : Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

En el primer turno se correrá la carrera Sprint, mientras que en el segundo se llevará adelante la clasificación para la carrera principal.

¡Bienvenidos al minuto a minuto del segundo día de actividad en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con la presencia de Franco Colapinto en Alpine!

Últimas noticias

Las revelaciones de Argentina campeón en Qatar 95: la interna en Brasil antes de la final y el permiso de Pekerman en la Zona Roja de Holanda En vísperas de una nueva final de la categoría, el detrás de escena del título que cambió el paradigma en las Juveniles de la selección argentina

César Carman, presidente del ACA: de sumar jóvenes con Colapinto como faro a las gestiones por el Rally Mundial y el sueño de la F1 Cómo se incorporaron 50.000 socios desde su asunción y por qué el club hace soberanía. El conflicto con la ACTC y qué hay que hacer para terminar con la grieta en el automovilismo nacional

Del circuito juvenil al podio senior, la historia de Alejandra Pérez Giménez: “Priorizo disfrutar el juego, incluso en plena competencia” La tenista que conquistó el primer puesto en el ranking argentino y alcanzó el top doce mundial detalla su recorrido, sus referentes y su método para competir y enseñar después de los 50 años

La nota en la que Bilardo anticipó hace 25 años el éxito de la selección de Marruecos: “Acá está el futuro del fútbol” El mítico entrenador siempre habló de los combinados africanos como la avanzada del deporte rey. El viaje en 1975 que lo convenció: “Tienen técnica”