Terminó la fecha 12 y hoy habría Superclásico en octavos: las posiciones del Clausura, la clasificación a las Copas y los promedios

Tras una jornada cargada de resultados sorpresivos, comienza a definirse el destino de los equipos en la recta final de la temporada

Boca y River se enfrentarían
Boca y River se enfrentarían hoy por los octavos de final del Torneo Clausura

Este lunes, concluyó la fecha 12 del Torneo Clausura con el empate 1-1 entre Platense y Deportivo Riestra, en el estadio Ciudad de Vicente López. Con este resultado, el equipo del Bajo Flores se mantiene como único líder de la Zona B con 24 puntos y extiende su invicto a ocho partidos. De haber ganado, el Malevo habría superado a River, que continúa en zona de repechaje a la Copa Libertadores 2026.

Fue una jornada cargada de resultados sorpresivos. La actividad se inició el viernes con cuatro encuentros que movieron las tablas de posiciones de ambas zonas y, además, la Anual, en la que se definirán las clasificaciones a las copas internacionales y un descenso. También hubo novedades en la de promedios, donde se definirá el otro retroceso de categoría.

Uno de los golpes de la fecha lo dio San Martín de San Juan, que derrotó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y no se resigna a darle pelea a Aldosivi. Sin embargo, por ahora se mantiene en línea de descenso (hay que recordar que los dos equipos que desciendan no podrán disputar octavos de final del torneo por reglamento).

San Lorenzo vs San Martin
San Lorenzo vs San Martin de San Juan. Fecha 12 Torneo Clausura Liga Profesional Argentina.

Además, Defensa y Justicia le ganó a Argentinos Juniors y quedó puntero en la Zona A, mientras que el Bicho se privó de ubicarse en zona de ingreso a la Libertadores 2026 vía Tabla Anual (se meterán los tres primeros). Central Córdoba se impuso ante Unión, en otro duelo entre equipos encumbrados en el mismo grupo, a la vez que Newell’s y Tigre quedaron a mano en Rosario, con el emotivo gol de Nacho Russo y la dedicatoria especial a su padre.

La actividad del sábado comenzó con un triunfo agónico de Talleres sobre Gimnasia por 2-1, en condición de visitante, que le permitió obtener oxígeno en la lucha por no descender y le abrió la puerta a ilusionarse con acceder a los octavos de final del Clausura.

Luego fue el turno de Racing. La Academia se impuso por 3-1 ante Banfield y logró meterse dentro de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Mientras que en el final de la jornada sabatina, Rosario Central venció 2-1 a Vélez en Liniers y le sacó 6 puntos a Boca en la Tabla Anual para quedar como líder. Además, Estudiantes igualó 1-1 con Belgrano y mantiene sus chances coperas intactas.

Banfield vs Racing Foto: FOTOBAIRES Fecha 12
Banfield vs Racing Foto: FOTOBAIRES Fecha 12 Torneo Clausura Liga Profesional.

La fecha tuvo su continuidad el domingo con cinco partidos. En primer turno, Aldosivi le dio un duro golpe a Huracán para soñar con la permanencia. El Tiburón se impuso por 2 a 0 en Mar del Plata y recargó su combustible con la esperanza que alimenta su ilusión por evitar el descenso.

En una jornada que dejó al clásico de Mendoza sin goles, Independiente Rivadavia terminó su compromiso con nueve hombres, pero no se conformó con la repartición de puntos frente a Godoy Cruz. Además, Instituto le ganó 2 a 0 a Atlético Tucumán en Alta Córdoba para que La Gloria siga escalando en la Zona B.

Lo más destacado del día ocurrió en el Monumental, donde River Plate se llevó una sorpresa inesperada contra Sarmiento de Junín, mientras que Independiente perdió 1-0 con Lanús en el cierre de la actividad en el Libertadores de América de Avellaneda.

CON EL SUPERCLÁSICO COMO DESTACADO, ASÍ SERÍAN HOY LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL:

*Defensa y Justicia vs. Sarmiento

*Central Córdoba vs. Atlético Tucumán

*Estudiantes vs. San lorenzo

*BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

*Deportivo Riestra vs. Huracán

*Lanús vs. Tigre

*Vélez vs. Barracas Central

*Rosario Central vs. Unión

A la Libertadores 2026 está clasificado Platense como campeón del Apertura, lo hará el campeón de este Clausura y el de la Copa Argentina, que tiene como semifinalistas a River, Independiente Rivadavia, Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors. Vía Tabla Anual, hoy entrarían Rosario Central, Boca y River (repechaje). A la Sudamericana 2026 irían Argentinos, Deportivo Riestra, Tigre, Racing, Lanús y Barracas Central. Hoy se irían al descenso San Martín de San Juan y Aldosivi.

LOS RESULTADOS DE LA FECHA 12 DEL TORNEO CLAUSURA

SAN LORENZO 0-1 SAN MARTÍN DE SAN JUAN

DEFENSA Y JUSTICIA 1-0 ARGENTINOS JUNIORS

CENTRAL CÓRDOBA 3-1 UNIÓN DE SANTA FE

NEWELL’S 1-1 TIGRE

GIMNASIA 1-2 TALLERES DE CÓRDOBA

BANFIELD 1-3 RACING

VÉLEZ SARSFIELD 1-2 ROSARIO CENTRAL

BELGRANO 1-1 ESTUDIANTES

INDEPENDIENTE RIVADAVIA 0-0 GODOY CRUZ

INSTITUTO 2-0 ATLÉTICO TUCUMÁN

ALDOSIVI 2-0 HURACÁN

RIVER PLATE 0-1 SARMIENTO DE JUNÍN

INDEPENDIENTE 0-1 LANÚS

PLATENSE 1-1 DEPORTIVO RIESTRA

<br>

POSICIONES

LA AGENDA DE LA FECHA 13 DEL TORNEO CLAUSURA

Viernes 17 de octubre

19:00 Racing-Aldosivi

21:15 Lanús-Godoy Cruz

21:15 Argentinos Juniors-Newell’s

Sábado 18 de octubre

15:45 Independiente Rivadavia-Banfield

18:00 Boca-Belgrano

22:15 Talleres-River

Domingo 19 de octubre

15:00 Estudiantes-Gimnasia

15:00 Sarmiento-Vélez

18:00 San Martín de San Juan-Independiente

18:00 Rosario Central-Platense

Lunes 20 de octubre

19:00 Deportivo Riestra-Instituto

19:00 Tigre-Barracas Central

21:15 Atlético Tucumán-San Lorenzo

Martes 21 de octubre

19:15 Unión de Santa Fe-Defensa y Justicia

Miércoles 22 de octubre

19:15 Huracán-Central Córdoba

*APLAZADO: BARRACAS CENTRAL-BOCA JUNIORS

