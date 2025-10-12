Sigue la fecha 12 del Torneo Clausura: la agenda de los cuatro partidos de la jornada

El trofeo de la Liga Profesional que se llevará el campeón del Torneo Clausura

La fecha 12 del Torneo Clausura continuará con cuatro partidos. En la recta final de la fase inicial del campeonato, los equipos apuestan sus últimos cartuchos para cumplir sus objetivos. La clasificación a los octavos de final, el ingreso a las copas internacionales y evitar el descenso son los puntos destacados en una nueva jornada del fútbol argentino. Además, en todas las canchas se realizará un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo.

ALDOSIVI VS HURACÁN

La actividad dominguera comenzará a las 14:30 en el José María Minella de Mar del Plata, donde Aldosivi recibirá a Huracán. El encuentro será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina.

Luego del triunfo por la mínima diferencia ante Banfield, el Globo buscará su segunda victoria consecutiva para afirmarse en los puestos que entregan boletos para los octavos de final. La baja sensible en el conjunto quemero será la de Hernán Galíndez, quien fue convocado por Sebastián Beccacece para afrontar los compromisos del seleccionado ecuatoriano en la doble fecha FIFA.

El Tiburón, en cambio, quiere aprovechar el envión que provocó su primera victoria en el certamen, cuando sorprendió a Unión de Santa Fe en el 15 de Abril. El deseo de volver a sumar de a tres radica en salir del fondo de la tabla de la Zona A y mantener la esperanza de evitar el descenso.

Posibles formaciones

Aldosivi: Jorge Carranza, Fernando Román, Yonathan Cabral, Santiago Moya, Giuliano Cerato, Federico Gino, Roberto Bochi, Tiago Serrago, Justo Giani, Agustín Palavecino y Facundo De La Vega. DT: Guillermo Farré.

Huracán: Sebastián Meza, César Ibáñez, Nehuén Mario Paz, Fabio Pereyra, Tomás Guidara, Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda, Rodrigo Cabral, Matko Miljevic, Juan Bisanz y Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka

Hora: 14:30

TV: TNT Sports

Árbitro: Luis Lobo Medina

Estadio: José María Minella (Mar del Plata)

INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS GODOY CRUZ

La acción viajará de Mar del Plata a Mendoza sin escalas. Es que el clásico de la provincia cuyana acaparará la atención de los fanáticos. Desde las 16:45, con el arbitraje de Facundo Tello y la transmisión televisiva de ESPN Premium, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz pondrán en juego algo más que el orgullo pasional.

Es que ambos equipos necesitan los tres puntos para no quedar afuera de los ocho mejores en sus respectivas zonas. La Lepra mendocina arrastra cuatro compromisos sin conocer la victoria y su última presentación fue con un empate ante Racing en el Cilindro.

Una situación similar atraviesa el Tomba, dado que en sus últimas cuatro presentaciones sumó tres empates y una derrota. Y al igual que su rival, en el último partido igualó frente al otro grande de Avellaneda. Fue 1 a 1 con Independiente en un choque que estuvo marcado por las polémicas, dado que hubo un penal para cada equipo que el árbitro ignoró.

Posibles formaciones

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Sheyko Studer, Alejo Osella, Iván Villalba, Luciano Gómez, Ezequiel Bonifacio, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Godoy Cruz: Franco Petroli, Juan Morán, Juan Escobar, Mateo Mendoza, Lucas Arce, Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Agustín Auzmendi, Agustín Valverde, Pol Fernández y Luca Martínez. DT: Walter Ribonetto

Hora: 16:45

TV: ESPN Premium

Árbitro: Facundo Tello

Estadio: Juan Bautista Gargantini (Mendoza)

INSTITUTO VS ATLÉTICO TUCUMÁN

A la misma hora del clásico de Mendoza, en el Juan Domingo Perón de Córdoba Instituto recibirá a Atlético Tucumán. El encuentro contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y la transmisión televisiva de TNT Sports.

La Gloria está afuera de los puestos que entregan boletos para los octavos de final y arrastra un invicto de 5 partidos, aunque sólo derrotó a Argentinos Juniors, dado que los otros 4 compromisos finalizaron igualados.

El Decano, en tanto, atraviesa una irregularidad que no le quita el sueño de acceder a la siguiente instancia. El último triunfo ante Platense le permitió escalar al sexto lugar de la tabla y quiere dar pelea.

Posibles formaciones

Instituto: Manuel Roffo, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar, Juan Ignacio Méndez, Lucas Rodríguez, Emanuel Beltrán, Gastón Lodico, Jonás Acevedo, Alex Luna y Luca Klimowicz. DT: Daniel Oldrá.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla, Miguel Brizuela, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira, Damián Martínez, Nicolás Laméndola, Kevin López, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Leandro Diaz y Ramiro Ruiz. DT: Lucas Pusineri

Hora: 16:45

TV: TNT Sports

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Estadio: Juan Domingo Perón (Córdoba)

INDEPENDIENTE VS LANÚS

Finalmente, a las 21:15 en el Libertadores de América, Independiente buscará la primera victoria del ciclo de Gustavo Quinteros frente a Lanús. Es que el reemplazante de Julio Vaccari sólo ha cosechado dos unidades de 6 disponibles en los empates contra Racing y Godoy Cruz. El duelo estará bajo la órbita de Fernando Echenique y será televisado por ESPN Premium.

El Rojo no tiene margen de error, dado que ocupa el último puesto en la Zona B y arrastra una docena de presentaciones sin alegrías. El comienzo en el campeonato fue tan malo que su registro quedó marcado como el peor inicio de la historia en una competición doméstica.

El Granate, en cambio, es uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Ubicado en la tercera ubicación de la Zona B, sólo por detrás de Deportivo Riestra y Vélez, el conjunto de Mauricio Pellegrino también eliminó al Fluminense de la Copa Sudamericana y sueña con la conquista internacional.

Posibles formaciones

Independiente: Rodrigo Rey, Facundo Zabala, Kevin Lomónaco, Leonardo Godoy, Federico Vera, Rodrigo Fernández, Felipe Loyola, Matías Abaldo, Luciano Cabral, Santiago Montiel e Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros

Lanús: Nahuel Losada, Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez, Agustín Cardozo, Agustín Medina, Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino

Hora: 21:15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Fernando Echenique

Estadio: Libertadores de América (Avellaneda)

