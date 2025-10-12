Deportes

River Plate recibirá a Sarmiento de Junín con el objetivo de volver al triunfo en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El equipo de Gallardo viene de caer ante Central en Rosario y esta tarde se reencontrará con su público en el Monumental. Transmite TNT Sports a las 19.15

15:57 hsHoy

Así están las posiciones en el Torneo Clausura:

14:49 hsHoy

Posibles formaciones:

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín de la Cuesta, Santiago Lencina, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba, Yair Arismendi; Iván Morales y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.

14:45 hsHoy

A qué hora jugarán River-Sarmiento:

El duelo se pondrá en marcha a las 19.15 en el estadio Monumental. El partido se podrá seguir por la pantalla de TNT Sports y tendrá el arbitraje de Sebastián Zunino.

14:44 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 12 del Torneo Clausura que jugarán River Plate y Sarmiento de Junín.

Maxi Salas vuelve al equipo
Maxi Salas vuelve al equipo de Gallardo (Fotobaires)

