Comienza la fecha 12 del Torneo Clausura: la agenda de los 4 partidos de la jornada

La fecha 12 del Torneo Clausura comenzará con cuatro partidos. En la recta final de la fase inicial del campeonato, los equipos apuestan sus últimos cartuchos para cumplir sus objetivos. La clasificación a los octavos de final, el ingreso a las copas internacionales y evitar el descenso son los puntos destacados en una nueva jornada del fútbol argentino. Además, en todas las canchas se realizará un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo.

SAN LORENZO VS SAN MARTÍN DE SAN JUAN

Crédito: X @@CASanMartinSJ

La expectativa por el enfrentamiento entre San Lorenzo y San Martín de San Juan se intensifica debido a la delicada situación que atraviesa el conjunto cuyano, que ocupa el último lugar tanto en la tabla anual como en la de promedios.

El partido, correspondiente al inicio de la duodécima fecha, se disputará en el Estadio Pedro Bidegain y será transmitido en vivo por TNT Sports desde las 14:30.

El choque en la Zona B enfrenta a dos equipos con objetivos opuestos. Mientras el Ciclón busca sumar puntos para afianzarse en ambas tablas y mantenerse entre los ocho mejores, el Santo sanjuanino necesita una victoria que le permita alimentar sus esperanzas de evitar el descenso directo. La urgencia del elenco de Leandro Romagnoli se ve acentuada por una racha negativa, dado que acumula cinco partidos sin conocer la victoria, tras el empate sin goles frente a Instituto.

En el Cuervo, destacan figuras como Orlando Gill, Gastón Hernández, y los jóvenes Facundo Gulli e Ignacio Perruzzi, quienes han sido señalados como piezas fundamentales para el funcionamiento del equipo. Sin embargo, el arquero no estará disponible por su convocatoria al seleccionado paraguayo. Por el lado de la visita, los pilares son Lucas Diarte, Marco Iacobellis, Sebastián González e Ignacio Maestro Puch, quienes sostienen las aspiraciones del conjunto dirigido por el Pipi.

El presente de San Lorenzo muestra la necesidad de mejorar su rendimiento, luego de la derrota por 2-1 ante Lanús en la jornada anterior. Bajo la conducción de Damián Ayude, solo ha conseguido un triunfo en los últimos cinco partidos, completando la estadística con dos empates y dos derrotas, aunque se mantiene en la parte alta de la clasificación.

El antecedente más reciente entre ambos se remonta al Apertura 2025, cuando San Lorenzo se impuso por la mínima diferencia en San Juan gracias a un gol de Ezequiel Cerutti.

Probables formaciones

San Lorenzo: Facundo Altamirano, Elías Báez, Gastón Hernández, Jhohan Romaña, Fabricio López, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Matías Reali, Facundo Gulli, Ezequiel Cerutti y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

San Martín de San Juan: Matías Borgogno, Lucas Diarte, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Ayrton Portillo, Sebastián Jaurena, Diego González, Horacio Tijanovich, Sebastián González, Marco Iacobellis e Ignacio Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Hora: 14:30

TV: TNT Sports

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Fabrizio Llobet

Estadio: Pedro Bidegain

DEFENSA Y JUSTICIA VS ARGENTINOS JUNIORS

La lucha por los primeros puestos del Grupo A se intensificará cuando Defensa y Justicia y Argentinos Juniors se enfrenten en un partido clave de la zona. El encuentro, que comenzará a las 16:15, será transmitido en vivo por ESPN Premium.

Ambos equipos llegan a este compromiso con la necesidad de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el título. El Halcón ocupa actualmente la quinta posición con 16 puntos, mientras que El Bicho se encuentra sexto con 17 unidades. La paridad en la tabla anticipa un duelo de alto voltaje entre dos conjuntos que buscan acercarse a la cima.

En la jornada anterior, Defensa y Justicia igualó 1-1 frente a Tigre, un resultado que impidió a ambos equipos alcanzar el liderazgo y los dejó por debajo de Boca, que continúa al frente de la zona. Por su parte, Argentinos Juniors viene de empatar sin goles ante Central Córdoba, un marcador que no solo lo distanció de los primeros puestos del grupo, sino que también le restó posibilidades de presionar en la tabla anual.

Posibles formaciones

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado, Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, Lucas González, Aarón Molinas; Juan Miritello, Abiel Osorio. DT: Mariano Soso.

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Lautaro Giaccone o Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Hora: 16.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Juan Pafundi

VAR: Franco Acita

Estadio: Norberto Tomaghello

CENTRAL CÓRDOBA DE SANTIAGO DEL ESTERO VS UNIÓN

(@clubaunion)

El encuentro entre Central Córdoba y Unión se perfila como un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en el Torneo Clausura, con la expectativa puesta en cortar rachas negativas y reposicionarse en la lucha por los playoffs.

La recuperación de Lucas Varaldo representa una de las novedades más relevantes para un Ferroviario que había iniciado el semestre con resultados positivos, pero que en el presente atraviesa una racha adversa de cinco partidos sin victorias, lo que lo ha dejado fuera de la zona de playoffs y lo obliga a buscar una reacción inmediata ante el Tatengue.

El presente de Central Córdoba contrasta con el recuerdo de una temporada que marcó un hito en su historia, al haber participado por primera vez en competencias internacionales y protagonizado gestas como el triunfo por 2 a 1 ante Flamengo en el Maracaná. Sin embargo, la derrota en la Supercopa frente a Vélez marcó el inicio de una caída en el rendimiento, ya que desde entonces el equipo no ha conseguido sumar de a tres, acumulando una seguidilla de resultados que lo alejaron de la pelea por la clasificación.

Por su parte, Unión había logrado posicionarse en la cima de la Zona A sin grandes estridencias, pero su rendimiento reciente lo ha relegado en la tabla. Tras igualar ante Independiente Rivadavia y Banfield, y sufrir una derrota en el 15 de Abril frente al último de la tabla, Aldosivi, el conjunto santafesino quedó igualado en puntos con Boca, Estudiantes y Barracas Central. Esta situación obliga al equipo de Santa Fe a buscar los tres puntos como visitante para recuperar el liderazgo y acercarse a la clasificación a la siguiente fase.

Posibles formaciones

Central Córdoba de Santiago del Estero: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré o Leonardo Marchi; Matías Perelló; Matías Vera, Iván Gómez, José Florentin, Lucas Besozzi; y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Unión de Santa Fe: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizón Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Augusto Solari, Mauro Pitton, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Nicolás Palavecino y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Hora: 16.45

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: José Castelli

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Estadio: Alfredo Terrera (Santiago del Estero)

NEWELL’S VS TIGRE

El presente de Newell’s contrasta de manera marcada con el de Tigre en la antesala de su enfrentamiento que tendrá lugar a las 18.30 en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa. Mientras el conjunto de Victoria se ilusiona con la clasificación a la Copa Sudamericana tras una racha positiva, el equipo rosarino llega golpeado por una serie de resultados adversos que han generado tensión interna y malestar en su entorno.

El elenco dirigido por Cristian Fabbiani atraviesa una crisis deportiva acentuada por la reciente goleada sufrida ante Boca Juniors por 5 a 0, resultado que extendió a cuatro la cantidad de partidos sin victorias y elevó a doce los goles concedidos en ese lapso. Esta seguidilla negativa ha dejado al entrenador en una situación comprometida respecto a la continuidad de su mandato. El propio Ogro, en la previa del encuentro ante Boca, manifestó su percepción sobre la postura de la dirigencia al afirmar que el club “no quiere tirar la plata y pagar todo su contrato”.

El descontento de los hinchas de La Lepra se ha hecho sentir con protestas dirigidas tanto a los jugadores como al cuerpo técnico y la dirigencia, quienes han recibido pedidos de elecciones anticipadas que finalmente fueron rechazados. El mes de septiembre resultó especialmente adverso para el club, que además de la derrota ante Boca, sufrió otra goleada, quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Belgrano y solo logró imponerse ante Atlético Tucumán.

En el otro extremo, El Matador vive su mejor momento del semestre, ubicándose en la sexta posición de la Zona A y consolidándose en los puestos de la tabla anual que otorgan acceso a la próxima Copa Sudamericana. El equipo acumula un invicto de cuatro partidos, aunque sus recientes buenos resultados han estado acompañados de controversias arbitrales. En el empate frente a Defensa y Justicia, un penal no sancionado al Halcón generó polémica, mientras que en los duelos ante Racing e Independiente Rivadavia, Tigre recibió dos penales discutidos que le permitieron sumar cuatro puntos.

Será una jornada muy emotiva porque en Tigre estará presente finalmente Ignacio Russo. Tras la muerte de su padre, Nacho decidió estar presente en la convocatoria del combinado de Victoria: “Voy a jugar mañana, él hubiese querido eso. Si no juego, se levanta y me caga a puteadas. Mañana al mediodía salgo para allá”, explicó el delantero en diálogo con La Red, de Rosario.

Probables formaciones

Newell’s: Williams Barlasina; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Martín Luciano; Éver Banega, Gaspar Iñíguez, Gonzalo Maroni; Facundo Guch, Carlos González y Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

Tigre: Felipe Zenobio, Diego Sosa, Alan Barrionuevo, Ramón Arias, Guillermo Soto, Elías Cabrera, Julián López, Jalil Elías, Jabes Saralegui, Blas Armoa y David Romero. DT: Diego Dabove

Hora: 18.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Luis Lobo Medina

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Rosario)

POSICIONES