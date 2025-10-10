El gol de Nacho Russo en Newell’s-Tigre tras la muerte de su padre: la emoción en el festejo y la frase especial que mostró

La decisión de Ignacio Russo de disputar el partido entre Newell’s y Tigre en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, apenas horas después del fallecimiento de su padre, el histórico entrenador Miguel Ángel Russo, marcó uno de los momentos más emotivos de la fecha 12 del Torneo Clausura. El delantero, de 24 años, optó por mantenerse en la convocatoria y saltar al campo, cumpliendo así lo que, según sus propias palabras, habría sido el deseo de su padre. En su honor, se encargó de ser una figura trascendental en el encuentro: convirtió uno de los goles de su equipo.

El homenaje a Miguel Ángel Russo se vivió con especial intensidad en Rosario, donde el minuto de silencio previo al encuentro tuvo una carga simbólica singular. Nacho Russo, titular tras recibir el respaldo del entrenador Diego Dabove, fue recibido con gestos de apoyo tanto de sus compañeros como de los rivales. El delantero buscó a Cristian Ogro Fabbiani, director técnico de Newell’s, para agradecerle el respaldo que le dio en la previa.

Posteriormente, se unió a la ronda en el círculo central para el minuto de silencio, momento en el que no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto. Mientras los jugadores de la Lepra lo aplaudían, sus compañeros del Matador se acercaron para consolarlo. Antes del inicio del partido, el árbitro principal, Pablo Echavarría, también se aproximó para contenerlo y saludarlo.

Tras esto, Nacho Russo hizo valer su presencia en el campo de juego rápidamente. A los 22 minutos del primer tiempo, el delantero abrió el marcador. Después de una buena jugada individual por parte de David Romero, este habilitó a Ignacio, quien solamente tuvo que empujar la pelota a la red. Antes de salir del área, el jugador se arrodilló en el césped y se llevó las manos a la cara para contener la emoción.

Rápidamente, sus compañeros se lanzaron para abrazarlo y festejar con él, al mismo tiempo que lo contenían en la difícil situación que está atravesando. De hecho, se pudo ver cómo algunos futbolistas se tomaron el tiempo de dedicarle algunas palabras.

Una vez se puso de pie, se acercó a una de las cámaras y mostró un tatuaje en sus costillas de una frase conmovedora: “Todo se cura con amor”. Luego de besarse el brazalete negro en su brazo, Ignacio Russo miró al cielo con una sonrisa en su rostro, dedicándole el gol a su padre.

Pese a que el Matador logró romper el cero y ponerse en ventaja, la Lepra igualó el trámite un par de minutos después. En el mismo instante en el que los hinchas hacían sentir su disgusto por el presente de la institución, el joven Facundo Guch se encontró con la pelota dentro del área y estampó el 1-1.

El desarrollo del encuentro continuó con una notable paridad y con escasas situaciones de peligro. Esta misma tónica se replicó en el complemento, en el cual Ignacio Russo se retiró del terreno de juego a los 77 minutos de partido para dejarle su lugar a Braian Martínez. En el banco lo recibieron a Nacho con abrazos y saludos.

*La emoción de Nacho Russo en el minuto de silencio

La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo a los 69 años generó una ola de afecto en el fútbol argentino. En la Bombonera, miles de hinchas y representantes de distintos clubes se congregaron para rendir homenaje al entrenador. Durante el velatorio, la familia permaneció junto al féretro y Nacho Russo volvió a emocionarse al recibir el apoyo de los aficionados, quienes entonaron cánticos en honor a su padre. Las cámaras captaron el momento, reflejando la magnitud del cariño que el fútbol argentino sentía por el técnico.

En el seno de Tigre, la dirigencia evaluó la posibilidad de que Ignacio Russo no participara en el encuentro ante Newell’s. Sin embargo, fue el propio jugador quien decidió estar disponible para el cuerpo técnico. Desde el club rosarino, el entrenador Cristian Ogro Fabbiani se comunicó con Diego Dabove para consultar si correspondía disputar el partido, en señal de respeto hacia la familia Russo.

Finalmente, tanto la institución de Victoria como su cuerpo técnico optaron por mantener el cronograma original, y el delantero integró la delegación, aunque viajó un día después que el resto del plantel. “Voy a jugar, él hubiese querido eso. Si no juego, se levanta y me caga a puteadas”, expresó Ignacio Russo en diálogo con Radio La Red de Rosario.

"Todo se cura con amor", el tatuaje que mostró Nacho Russo (@caTigreoficial)

Previo al entrenamiento del jueves, los jugadores, cuerpo técnico y staff de Tigre realizaron un minuto de silencio en memoria de Russo. En sus redes sociales, el club publicó: “Un símbolo de nuestro fútbol, que deja una huella imborrable en la historia del deporte argentino”.

Minutos después de conocerse la noticia, la entidad expresó su acompañamiento a Nacho y su familia mediante un mensaje institucional: “El Club Atlético Tigre acompaña con profundo respeto y cariño a nuestro jugador Ignacio Russo ante el fallecimiento de su padre, Miguel Ángel Russo, una figura trascendental del fútbol argentino. Toda la Familia Matadora está junto a vos y tu familia en este difícil momento. Q.E.P.D. Miguel Ángel”.

A pesar del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, su hijo Ignacio optó por representar a Tigre y convertir un gol ante Newell's (@ignaciio_russo)

La carrera profesional de Nacho Russo comenzó en Gimnasia y Esgrima de Rosario, su primer club, y continuó en ADIUR, donde perfeccionó su técnica. En 2016, se incorporó a las divisiones inferiores de Rosario Central, institución en la que Miguel Ángel Russo dejó una huella tanto como jugador como entrenador. El 4 de diciembre de 2020, debutó oficialmente en la Primera División del Canalla durante un partido frente a Banfield por la Copa de la Liga Profesional, cumpliendo así el sueño de vestir la camiseta de su club de origen.

Tras sumar pocos minutos en el primer equipo, fue cedido a préstamo a Chacarita Juniors en 2022, donde completó una temporada destacada en la Primera Nacional. Posteriormente, continuó su carrera en Patronato, equipo con el que disputó la final de la Supercopa Argentina 2022 ante Boca Juniors el 1 de marzo de 2023 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, partido que finalizó con victoria xeneize por 3 a 0.

En 2024, el delantero fue nuevamente cedido, esta vez a Instituto de Córdoba, y en 2025 se sumó a Tigre, donde alternó entre la titularidad y el banco de suplentes a lo largo del torneo. A pesar de ello, se consolidó como una pieza importante en el equipo de Diego Dabove, con nueve goles en 32 partidos.