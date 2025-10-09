Deportes

La visita de la delegación de River Plate al velatorio de Miguel Russo en La Bombonera: el diálogo entre Jorge Brito y Riquelme

Jorge Brito, presidente del Millonario, junto a otros dirigentes del club, dijeron presente en el estadio de Boca Juniors. Allí, dialogaron con Juan Román Riquelme

Guardar

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo provocó una conmoción que superó los límites de la rivalidad deportiva y unió a todo el fútbol argentino en un homenaje sin precedentes. La Bombonera abrió sus puertas para velar al histórico entrenador y miles de hinchas se acercaron para despedirse. Además, múltiples figuras y planteles profesionales, como fue el caso de San Lorenzo y Rosario Central, se acercaron a presentar sus respetos. Otro de los equipos que tuvo este gesto fue River Plate, que se acercó al estadio de Boca Juniors con una delegación integrada por dirigentes.

La cúpula dirigencial, pasadas las cinco de la tarde, fue la primera en arribar a la Ribera. Jorge Brito, presidente del Millonario, e Ignacio Villaroel, vicepresidente de la entidad, se acercaron para expresar su pésame. Incluso, las cámaras de ESPN captaron a los miembros de River dialogando extendidamente con Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, y Raúl Cascini, exmiembro del Consejo de Fútbol.

River ya había tenido gestos significativos para rendir homenaje a Miguel Ángel Russo. Uno de los homenajes más emocionantes provino de la dirigencia, que envió una corona con flores azules y amarillas, colocada cerca de la “Puerta 3” del estadio xeneize. Además, el club de Núñez publicó un mensaje minutos después de la triste noticia de su fallecimiento en el que expresó el dolor que supone la pérdida de Miguelo.

La corona de flores amarillas
La corona de flores amarillas y azules que mandó River Plate en honor a Miguel Ángel Russo (Adrián Escándar)

“River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Jrs. Oficial, y con una destacada trayectoria en el fútbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”, comunicaron en sus redes sociales la entidad del Millonario.

Durante la mañana, el equipo tuvo un respetuoso gesto antes de iniciar la práctica: “En la previa del entrenamiento de este jueves, Marcelo Gallardo reunió al plantel para recordar a Miguel Ángel Russo. A través de sus palabras, todo el cuerpo técnico y los jugadores homenajearon la memoria del entrenador”.

La despedida de Miguel Ángel Russo se transformó en un acto multitudinario y plural. Entre las camisetas de Boca Juniors se distinguieron también las de Rosario Central, Estudiantes, Lanús, reflejando el alcance de su legado. De hecho, entre los detalles de la jornada se destacó la imagen de un fanático de River Plate que se acercó hasta la Bombonera con una versión de la camiseta suplente del Millonario con un ramo de flores. Con el correr de las horas, se vieron más casacas del elenco de Núñez acercándose al velorio.

Se debe respeto a este señor que fue un ejemplo para el fútbol. Espero que los hinchas de Boca lo entiendan que no es una provocación ni nada. Vivo cerca y dije, le voy a llevar un ramo de flores a Russo porque se lo merece. No vengo a provocar ni nada, simplemente a saludar a un tipo del fútbol. Todos deberían aprender de Russo. Es un luchador. No tiene nada que ver el club acá, respeto a Boca y a Russo”, dijo ante los medios este fanático.

El minuto de silencio
El minuto de silencio del plantel de River Plate antes del entrenamiento (@RiverPlate)

Dirigentes de equipos de la primera división y los planteles de San Lorenzo, Barracas Central, el Canalla, el Millonario y el Pincha de La Plata se hicieron presentes para rendir homenaje al histórico director técnico. El impacto de la noticia se extendió rápidamente y generó reacciones en todo el mundo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como clubes europeos de la talla de Real Madrid y Barcelona, difundieron mensajes para destacar la figura de Miguelo.

El respeto hacia Russo trascendió las fronteras de los clubes en los que trabajó. Instituciones como Gimnasia La Plata, Banfield y Newell’s manifestaron su pesar, a pesar de que el entrenador nunca formó parte de sus filas. La leyenda de Miguelo se consolidó tanto en Estudiantes, Lanús y Rosario Central como en el reconocimiento de sus históricos rivales.

La Bombonera abrió sus puertas este jueves para que familiares, jugadores y miles de aficionados pudieran despedir al entrenador de 69 años, quien había asumido la dirección técnica de Boca Juniors en junio y eligió el hall principal del estadio como lugar para su último adiós, según informó la institución xeneize.

El velatorio, que se desarrolló en Brandsen 805 desde las 10 hasta las 22 h y continuará el viernes de 10 a 12 h, se realizó bajo estrictas medidas de privacidad para la familia, prohibiéndose la toma de fotografías o videos durante la ceremonia. El club solicitó a los presentes que respetaran este pedido, en un gesto que buscó preservar la intimidad de los allegados de Russo en un momento de profundo dolor. El comunicado oficial de Boca Juniors concluyó expresando el acompañamiento de toda la comunidad del club a los familiares y amigos del entrenador “en este momento de profundo dolor”.

El hincha de River que
El hincha de River que se acercó hasta la Bombonera para despedir a Russo

Temas Relacionados

Miguel Ángel RussoRiver PlateBoca JuniorsJuan Román RiquelmeJorge Brito

Últimas Noticias

El último adiós a Miguel Ángel Russo: el plantel de Rosario Central encabezado por Di María se despidió del DT

Tras la despedida íntima del plantel de Boca y familiares, hinchas y referentes se reúnen en el estadio para rendir homenaje a una figura central de la historia de este deporte. El DT, que murió a los 69 años, es despedido en el Hall Central de Brandsen 805

El último adiós a Miguel

“Fue un gran susto”: los detalles del incendio que sufrió la casa de Vinícius Júnior en Madrid

El incidente se inició en el sauna ubicado en el sótano de la propiedad, valuada en 7 millones de dólares

“Fue un gran susto”: los

Penal por VAR y cambio de arquero en el último minuto: la insólita secuencia que definió la llave Francia-Japón en el Mundial Sub 20

A pesar de la sustitución, los galos convirtieron y obtuvieron el pasaje a los cuartos de final del certamen. El gesto de los asiáticos tras la eliminación que se volvió viral

Penal por VAR y cambio

Solana Sierra y Lourdes Carlé van por las semifinales del WTA 125 de Mallorca

Después de un día de descanso, las argentinas retoman la actividad con la intención de meterse entre las mejores cuatro del certamen. Hora y cómo ver los partidos

Solana Sierra y Lourdes Carlé

Gonzalo Belloso relató los últimos instantes de Russo junto a su familia y un sacerdote: “Encontró la paz en ese final, fue mágico”

El presidente de Rosario Central acompañó a “Miguelo” hasta su triste desenlace

Gonzalo Belloso relató los últimos
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia rechazó el pedido

La Justicia rechazó el pedido del Gobierno para reimprimir las boletas en PBA y se mantendrá la foto de Espert

Cómo la actriz Ayo Edebiri se consolidó como ícono global de la moda: sus mejores looks

Las imágenes de la salida exprés de “Pequeño J” del país y del auto de Sotacuro la noche del crimen

A la espera del fallo por las boletas, el PJ intensifica su campaña y Taiana pide debatir con Reichardt

Seis recetas fáciles con queso para preparar y disfrutar en casa

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El Gobierno de Israel aprobó el acuerdo con Hamas para el intercambio de rehenes por prisioneros

¿Qué necesita el Perú para crecer de manera sostenida? Exministros Carranza y Salardi coinciden en la receta

Las siete guerras que Trump reivindica haber resuelto en su carrera por el Nobel de la Paz

La ONU preparó un plan de emergencia de 60 días para asistir a la población de Gaza tras el alto el fuego

El Mercosur y Canadá retomaron las negociaciones para un acuerdo de libre comercio tras cinco años de pausa

TELESHOW
El desopilante relato de la

El desopilante relato de la primera cita entre Denise Dumas y Campi: “Se quiso hacer el raro”

Yanina Latorre fue desafiada a elogiar a algunas de sus enemigas más famosas: “Me encanta como se viste”

Fabiana Cantilo compartió imágenes inéditas de Lágrimas de Fuego, su película

Mercedes Funes cenó con Simone Biles: el postre bien argentino que fascinó a la gimnasta texana

Tras recibir el alta médica, Thiago Medina se reencontró con sus hijas: “Gracias a cada oración”