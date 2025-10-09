La visita de la delegación de River Plate al velatorio de Miguel Russo en La Bombonera: el diálogo entre Jorge Brito y Riquelme

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo provocó una conmoción que superó los límites de la rivalidad deportiva y unió a todo el fútbol argentino en un homenaje sin precedentes. La Bombonera abrió sus puertas para velar al histórico entrenador y miles de hinchas se acercaron para despedirse. Además, múltiples figuras y planteles profesionales, como fue el caso de San Lorenzo y Rosario Central, se acercaron a presentar sus respetos. Otro de los equipos que tuvo este gesto fue River Plate, que se acercó al estadio de Boca Juniors con una delegación integrada por dirigentes.

La cúpula dirigencial, pasadas las cinco de la tarde, fue la primera en arribar a la Ribera. Jorge Brito, presidente del Millonario, e Ignacio Villaroel, vicepresidente de la entidad, se acercaron para expresar su pésame. Incluso, las cámaras de ESPN captaron a los miembros de River dialogando extendidamente con Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, y Raúl Cascini, exmiembro del Consejo de Fútbol.

River ya había tenido gestos significativos para rendir homenaje a Miguel Ángel Russo. Uno de los homenajes más emocionantes provino de la dirigencia, que envió una corona con flores azules y amarillas, colocada cerca de la “Puerta 3” del estadio xeneize. Además, el club de Núñez publicó un mensaje minutos después de la triste noticia de su fallecimiento en el que expresó el dolor que supone la pérdida de Miguelo.

La corona de flores amarillas y azules que mandó River Plate en honor a Miguel Ángel Russo (Adrián Escándar)

“River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Jrs. Oficial, y con una destacada trayectoria en el fútbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”, comunicaron en sus redes sociales la entidad del Millonario.

Durante la mañana, el equipo tuvo un respetuoso gesto antes de iniciar la práctica: “En la previa del entrenamiento de este jueves, Marcelo Gallardo reunió al plantel para recordar a Miguel Ángel Russo. A través de sus palabras, todo el cuerpo técnico y los jugadores homenajearon la memoria del entrenador”.

La despedida de Miguel Ángel Russo se transformó en un acto multitudinario y plural. Entre las camisetas de Boca Juniors se distinguieron también las de Rosario Central, Estudiantes, Lanús, reflejando el alcance de su legado. De hecho, entre los detalles de la jornada se destacó la imagen de un fanático de River Plate que se acercó hasta la Bombonera con una versión de la camiseta suplente del Millonario con un ramo de flores. Con el correr de las horas, se vieron más casacas del elenco de Núñez acercándose al velorio.

“Se debe respeto a este señor que fue un ejemplo para el fútbol. Espero que los hinchas de Boca lo entiendan que no es una provocación ni nada. Vivo cerca y dije, le voy a llevar un ramo de flores a Russo porque se lo merece. No vengo a provocar ni nada, simplemente a saludar a un tipo del fútbol. Todos deberían aprender de Russo. Es un luchador. No tiene nada que ver el club acá, respeto a Boca y a Russo”, dijo ante los medios este fanático.

El minuto de silencio del plantel de River Plate antes del entrenamiento (@RiverPlate)

Dirigentes de equipos de la primera división y los planteles de San Lorenzo, Barracas Central, el Canalla, el Millonario y el Pincha de La Plata se hicieron presentes para rendir homenaje al histórico director técnico. El impacto de la noticia se extendió rápidamente y generó reacciones en todo el mundo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como clubes europeos de la talla de Real Madrid y Barcelona, difundieron mensajes para destacar la figura de Miguelo.

El respeto hacia Russo trascendió las fronteras de los clubes en los que trabajó. Instituciones como Gimnasia La Plata, Banfield y Newell’s manifestaron su pesar, a pesar de que el entrenador nunca formó parte de sus filas. La leyenda de Miguelo se consolidó tanto en Estudiantes, Lanús y Rosario Central como en el reconocimiento de sus históricos rivales.

La Bombonera abrió sus puertas este jueves para que familiares, jugadores y miles de aficionados pudieran despedir al entrenador de 69 años, quien había asumido la dirección técnica de Boca Juniors en junio y eligió el hall principal del estadio como lugar para su último adiós, según informó la institución xeneize.

El velatorio, que se desarrolló en Brandsen 805 desde las 10 hasta las 22 h y continuará el viernes de 10 a 12 h, se realizó bajo estrictas medidas de privacidad para la familia, prohibiéndose la toma de fotografías o videos durante la ceremonia. El club solicitó a los presentes que respetaran este pedido, en un gesto que buscó preservar la intimidad de los allegados de Russo en un momento de profundo dolor. El comunicado oficial de Boca Juniors concluyó expresando el acompañamiento de toda la comunidad del club a los familiares y amigos del entrenador “en este momento de profundo dolor”.

El hincha de River que se acercó hasta la Bombonera para despedir a Russo