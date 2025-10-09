El minuto de silencio del plantel de River en homenaje a Miguel Ángel Russo y el gesto del club en el último adiós que se realiza en la Bombonera

El minuto de silencio del plantel de River Plate antes del entrenamiento (Foto: @RiverPlate)

La noticia de la muerte de Miguel Ángel Russo golpeó a todo el fútbol argentino. El DT de 69 años, que estaba al mando de Boca Juniors desde junio, falleció durante la tarde del miércoles y el club decidió abrir las puertas de la Bombonera este jueves para darle el último adiós. Familiares, jugadores y fanáticos se acercaron hasta el estadio, aunque también hubo múltiples gestos en todo el mundo para reconocer la trayectoria de un símbolo del deporte nacional.

Desde el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a distintas potencias de Europa como Real Madrid o Barcelona decidieron emitir distintos mensajes para enaltecer la figura de Miguelo. Pero uno de los gestos que no pasó inadvertido estuvo en el accionar de la dirigencia de River Plate, que envió una corona con flores azules y amarillas que posicionaron en las cercanías de la “Puerta 3″ del estadio del Xeneize.

La corona que mandó River Plate a la Bombonera (Foto: Adrián Escándar)

La figura de Russo trascendió todo tipo de fronteras y rivalidades, generando el respeto de clubes que no lo tuvieron nunca en sus filas pero también de aquellos que fueron históricos contrincantes de las instituciones que lo tuvieron como símbolo. Además del caso del Millonario, sobresalieron las muestras de respeto desde Gimnasia La Plata, Banfield y Newell’s, independientemente de que Miguelo es una leyenda tanto en Estudiantes, Lanús y Rosario Central.

El reconocimiento de Gimnasia de La Plata

“El Club Atlético Newell’s Old Boys expresa sus condolencias ante el fallecimiento de Miguel Russo. Acompañamos respetuosamente a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”, lo reconoció la Lepra en redes sociales, generando incluso el reconocimiento del presidente del Canalla Gonzalo Belloso. “Desde el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, lamentamos el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. ¡Hasta siempre, Miguel!“, se unieron en el Lobo, posteando una icónica foto del saludo que Miguelo tuvo con Diego Armando Maradona cuando éste último dirigía al Tripero.

Desde el Taladro también destacaron la trayectoria de este DT que dejó una huella en el Granate: “El Club Atlético Banfield lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, referente del fútbol argentino y sudamericano durante décadas. Enviamos nuestro más sentido afecto a su familia y seres queridos en este difícil momento”.

El mensaje que difundió Newell's

“River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Jrs. Oficial, y con una destacada trayectoria en el fútbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”, fue el mensaje que difundió el club de Núñez ayer, minutos después de conocerse la noticia de la muerte de Russo.

El minuto de silencio del plantel de River antes del entrenamiento de este jueves (Foto: @RiverPlate)

Durante la mañana de este jueves, el equipo tuvo un respetuoso gesto antes de iniciar la práctica: “En la previa del entrenamiento de este jueves, Marcelo Gallardo reunió al plantel para recordar a Miguel Ángel Russo. A través de sus palabras, todo el cuerpo técnico y los jugadores homenajearon la memoria del entrenador”.

Entre los detalles de la jornada se destacó la imagen de un fanático de River Plate que se acercó hasta la Bombonera con una versión de la camiseta suplente del Millonario con un ramo de flores para distinguir al entrenador que tuvo tres ciclos en el Xeneize y le dio tres títulos, entre ellos la Copa Libertadores del 2007.

El hincha de River que se acercó hasta la Bombonera para despedir a Russo

La última vez que Miguel estuvo presente en el banco de suplentes de Boca fue el domingo 21 de septiembre en el empate 2-2 contra Central Córdoba en la Bombonera. La semana previa había viajado a Rosario para dirigir como visitante ante Central en la igualdad 1-1, en una jornada cargada de emociones por los homenajes que le dieron los hinchas y jugadores del Canalla.

Las coronas que envió Rosario Central y su presidente Gonzalo Belloso (Fotografía: Adrián Escandar)

La puerta 3 de la Bombonera por donde salieron los fanáticos que se acercaron a despedir a Miguel Ángel Russo (Fotografía: Adrián Escandar)