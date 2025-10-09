Deportes

El respetuoso mensaje de Lionel Messi tras la muerte de Miguel Ángel Russo

El capitán de la selección argentina utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias tras la muerte del DT de 69 años

Lionel Messi utilizó sus redes
Lionel Messi utilizó sus redes sociales tras la muerte de Russo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, utilizó sus redes sociales para mostrar sus respetos tras la muerte de Miguel Ángel Russo. El DT de 69 años murió este miércoles por la tarde y el jueves Boca Juniors abrió las puertas de la Bombonera para que familiares, futbolistas y fanáticos puedan rendirle el último homenaje.

En ese contexto, la Pulga, que está concentrado con el plantel albiceleste en Estados Unidos para los amistosos, subió un mensaje a su cuenta de Instagram seguida por más de 506 millones de usuarios: “QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana”.

Esta misiva se suma a otro gesto de la Selección registrado este miércoles después de darse a conocer la triste noticia. El equipo liderado por Lionel Scaloni paró la práctica en Miami para juntarse en un círculo y efectuar un minuto de silencio, seguido de aplausos. La tristeza y consternación se impuso entre los integrantes del cuerpo técnico y la propia dirigencia encabezada por Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Unos minutos después, Leandro Paredes, quien también está en Norteamérica para los amistosos del campeón del mundo contra Venezuela y Puerto Rico, exhibió su pesar por la partida del entrenador que cobijó su vuelta al Xeneize. “Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas. Hasta siempre Miguel! Un sentido pésame a toda la familia Russo”, escribió el volante central en una publicación acompañada de una paloma blanca y dos emoticones de corazones Azul y Oro.

Miguelo fue recordado por todo el mundo del fútbol en una clara muestra de lo que significó en cada uno de los clubes que pisó, sumado a tener un legado intachable y valores humanos que ilustran a una persona amada a lo largo y ancho de este deporte, por fuera del Mundo Boca, entidad a la que le dió la última Copa Libertadores de su historia hasta el momento (2007). Desde River Plate hasta Real Madrid. Todos emitieron sus mensajes de tristeza por la muerte del conductor de 69 años.

Su último ayudante, Claudio Úbeda, lo despidió con un emocionante mensaje en sus redes personales: “Maestro, amigo, hermano, te voy a extrañar mucho. Tu huella es como la gloria eterna. Gracias, gracias, gracias”. El ex Racing lo acompañó en sus experiencias por Al Nassr de Arabia Saudita y en el regreso a la Argentina para conducir a Rosario Central, San Lorenzo y Boca Juniors, donde asumió su lugar en los últimos partidos, cuando Russo ya no podía estar detrás de la línea de cal, pero siempre estuvieron en contacto.

El mensaje de Claudio Úbeda
El mensaje de Claudio Úbeda a Russo

Boca Juniors se despidió de su entrenador con un mensaje publicado este miércoles a las 19:36 horas: “El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”.

El plantel Xeneize se esta preparando esta semana para el duelo que debía aforntar el sábado desde las 14:30 ante Barracas Central como visitante, pero el duelo válido por la fecha 12 del Torneo Clausura fue aplazado por el fallecimiento de Russo.

Noticia en desarrollo...

