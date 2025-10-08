Deportes

Por la muerte de Miguel Russo, se suspendió el partido entre Boca y Barracas Central

La Liga Profesional informó la decisión horas después de la confirmación del fallecimiento del entrenador del Xeneize

Russo, en el duelo ante Banfield en La Bombonera

El mundo del fútbol, de luto por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El entrenador de Boca Juniors murió a los 69 años, luego de varios días de internación domiciliaria. El histórico ex futbolista y DT, muy querido en todos los equipos por los que pasó y respetado por sus rivales, será velado en La Bombonera, su hogar durante las tres gestiones en las que estuvo al frente del plantel, que está muy golpeado por la noticia, al igual que el cuerpo técnico. En consecuencia, la Liga Profesional suspendió el partido de este fin de semana, por el Torneo Clausura.

“Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre Barracas Central y Boca Juniors, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 (estaba programado para el sábado 11/10 a las 14.30)”, rubricó la entidad en su cuenta de X (antes Twitter). Próximamente, dará a conocer su reprogramación.

El posteo de la Liga Profesional

El deceso se produjo minutos después de las 19. El último partido que Russo había estado presente en La Bombonera fue el domingo 21 de septiembre, en ocasión de la igualdad 2-2 con Central Córdoba por la 9ª fecha del Torneo Clausura. Horas más tarde fue internado y, aunque fue dado de alta rápidamente, volvió a quedar bajo cuidados médicos durante 72 horas. Desde entonces, su delicado cuadro le impidió retornar a los entrenamientos del equipo. El lunes 6 de octubre por la noche el Xeneize había comunicado que el DT se encontraba con “pronóstico reservado”.

Mientras tanto, fue su cuerpo técnico, encabezado por Claudio Úbeda, el que se mantuvo al frente del equipo, incluso en la goleada 5-0 ante Newell’s del último domingo, cuando tanto el DT alterno como los referentes, con Leandro Paredes como bandera, le dedicaron el triunfo. El Sifón y el resto de la estructura visitó al DT en su hogar e incluso delinearon cuestiones tácticas. En las últimas horas, parte del plantel había buscado acercarse a su hogar, pero por consejo médico el contacto se limitó a un video.

Noticia en desarrollo...

