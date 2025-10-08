Los mensajes del mundo del fútbol tras la muerte de Miguel Ángel Russo: de la despedida de River a los clubes que lo disfrutaron

Asumió como DT de Boca para el Mundial de Clubes (Crédito: Reuters/Marco Bello)

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles a los 69 años rodeado de su círculo íntimo en su casa. La noticia estremeció al mundo del fútbol con decenas de mensajes de distintos clubes con eje en la partida del entrenador campeón de la Copa Libertadores 2007 con el Xeneize, y quien hasta sus últimos días se desempeñó al mando de ese mismo club en su tercera etapa, luego de su paso anterior entre 2020 y 2021.

De hecho, el cuadro Azul y Oro fue uno de los primeros en despedirse de su conductor: "El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!“.

San Lorenzo se sumó a las condolescencias con una breve misiva en redes sociales, luego de tenerlo como director técnico en dos etapas distintas entre 2008/09 y 2024/25: “San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan triste. ¡Hasta siempre, Miguelo!“.

El comunicado de Boca Juniors por la muerte de Miguel Ángel Russo

Además, el clásico rival de Boca Juniors también se hizo eco por el fallecimiento del orientador: “River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y con una destacada trayectoria en el fútbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”.

La AFA siguió en la misma línea: “La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos”.

Estudiantes, donde brilló como jugador y tuvo dos ciclos como entrenador, despidió a un hijo pródigo de la entidad platense: “Hasta siempre, Miguel querido. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento”. Rosario Central se sumó al Pincha con una imagen de él en blanco y negro y la siguiente frase: “Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central”.

Fue campeón con el Canalla, y también lo fue con Vélez, que dejó un breve escrito en redes: “Un caballero, un señor con todas las letras que supo honrar su capacidad como entrenador dos veces al frente de nuestro equipo, dónde condujo al Fortín al título del Clausura 2005”.

La Confederación Sudamericana de Fútbol también recordó al orientador que deja un legado eterno en el fútbol argentino: “La Conmebol lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, campeón de la Conmebol Libertadores y de destacada trayectoria en diversos clubes del fútbol sudamericano. Condolencias a familiares y amigos. QEPD”.

El presidente de ese ente, Alejandro Domínguez, dejó su sentir en su cuenta personal: “Lamento profundamente la partida de mi querido amigo Miguel Ángel Russo. Un ejemplo de vida, de lucha y de amor por el fútbol. Hoy se va un grande, que Creyó en Grande, y que deja su huella por siempre. Abrazo fuerte a su familia y amigos. Que en paz descanses, Campeón”.

Esto escribió la Conmebol en sus redes sociales

El organismo que regula la Primera División del fútbol argentino se acopló a los mensajes de tristeza: “Con profundo dolor la Liga Profesional de Fútbol lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y acompaña a su familia, amigos y a todo el Club Atlético Boca Juniors en este duro momento. Despedimos a un emblema como jugador y DT, y sobre todo una gran persona y ejemplo para todo el fútbol argentino".

Racing, Lanús, Colón y Millonarios de Colombia fueron otras de las instituciones que lo tuvieron como conductor y le dejaron un mensaje de adiós. Así lo hizo el cuadro colombiano: “El presidente Enrique Camacho, presidente de la Junta Directiva Gustavo Serpa, la Junta Directiva, el equipo profesional, cuerpo de apoyo y administrativo lamenta profundamente el fallecimiento del profesor Miguel Ángel Russo amigo cercano y leyenda embajadora. Siempre te recordaremos Miguel”.

“Racing Club lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador del plantel profesional entre los años 2010 y 2011 y con una destacada trayectoria en el fútbol argentino. Le enviamos un cálido abrazo a su familia, seres queridos y allegados”, continuó la Academia.

El Granate eligió destacar los logros alcanzados por el técnico dentro de un equipo que empezaba su camino hasta permanecer en la élite: “Profundo dolor: Club Atlético Lanús lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera entrenador de la institución en los periodos 1989-1994 y 1999-2000, gran artífice de los ascensos conseguidos en 1990 y 1992 y protagonista ineludible en nuestro crecimiento deportivo”. Y Colón de Santa Fe añadió: “El pueblo sabalero acompaña en este momento de dolor a sus familiares, amigos y seres queridos”.

TODOS LOS MENSAJES DEL MUNDO DEL FÚTBOL POR LA MUERTE DE MIGUEL ÁNGEL RUSSO

El mensaje de San Lorenzo

El recuerdo de River Plate a Russo

El mensaje de la AFA

Estudiantes despidió a Russo

La despedida de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol

Independiente se sumó a las condolescencias

Fue campeón con Millonarios en Colombia

Racing fue el último de los cinco grandes en hacerse eco de la noticia en el fútbol argentino

"Que en paz descanses, Miguel", escribió Platense

El comunicado de Barracas Central

La despedida de Vélez a Miguel Ángel Russo

Colón también se sumó a las muestras de dolor

La misiva de Deportivo Riestra

Ascendió a Rosario Central a la Primera División y fue campeón con ese club en la Copa de la Liga 2023

Más mensajes de otros clubes, en este caso Unión

El comunicado de Belgrano

La Liga Profesional recordó a Miguel Ángel Russo

Instituto lamentó la partida de Russo

Miguelo fue parte de la construcción de Lanús como un equipo habitúe de la Primera División

La despedida de Defensa y Justicia

Lo que dijo Argentinos Juniors sobre la muerte de Russo

Gimnasia y una foto especial con Maradona

"Su legado y su pasión por este deporte permanecerán siempre en la memoria de todos los que amamos el fútbol", escribió Talleres

Aldosivi se sumó a los mensajes