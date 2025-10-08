El homenaje del plantel de la selección argentina durante la práctica en Miami al enterarse de la muerte de Miguel Russo

El plantel de la selección argentina vivió un momento de conmoción en Miami tras la confirmación de la muerte de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, durante su práctica abierta a la prensa.

El impacto de la noticia se reflejó de inmediato en el ánimo del plantel, que interrumpió sus actividades para realizar un minuto de silencio en círculo, seguido de aplausos. El cuerpo técnico de Lionel Scaloni y la dirigencia comandada por Claudio Tapia mostraron signos de tristeza y consternación tras el anuncio.

Durante los últimos 15 minutos de la práctica, el presidente de la AFA recibió la confirmación oficial del fallecimiento y se la comunicó en privado al entrenador Scaloni. Solo el DT albiceleste estuvo al tanto de la situación mientras continuaba la sesión, mostrando preocupación y consultando de manera reiterada.

Al finalizar el entrenamiento, Scaloni informó personalmente al capitán y luego al resto de los jugadores sobre el fallecimiento de Russo. La noticia alteró por completo el ambiente del equipo.

“Entre las cuestiones pendientes figura la situación de Leandro Paredes, jugador de Boca Juniors convocado para la gira, así como los ajustes organizativos que deberán definirse en los próximos días", precisaron en ESPN.

La selección argentina permanece en Miami para disputar dos partidos amistosos ante Venezuela y Puerto Rico por la fecha FIFA. El calendario de la Albiceleste en esta ventana FIFA contempla el partido ante la Vinotinto el viernes 10 de octubre a las 21:00 en el Hard Rock Stadium de Miami, y el encuentro frente a Puerto Rico el lunes 13 de octubre a las 21:00 en el estadio del Inter Miami.

El sentido comunicado de Boca por la muerte de Miguel Russo

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”.

Con este sentido comunicado, Boca Juniors confirmó el fallecimiento de Miguel Ángel Russo a los 69 años. El entrenador del Xeneize murió en su domicilio, donde permanecía bajo internación domiciliaria tras una serie de complicaciones de salud que se agravaron en las últimas semanas.

El fallecimiento de Russo generó una ola de mensajes de condolencia en el mundo del fútbol. Diversos clubes y entidades expresaron su pesar por la muerte del entrenador, quien se encontraba en su casa acompañado por su círculo íntimo.

Además del club Boca Juniors, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, también manifestó su pesar y envió un “más cálido abrazo a familiares y seres queridos”.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) expresó su pesar por la partida del técnico, resaltando su condición de campeón de la Copa Libertadores y su trayectoria en diversos equipos del continente: “La Conmebol lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, campeón de la Conmebol Libertadores y de destacada trayectoria en diversos clubes del fútbol sudamericano. Condolencias a familiares y amigos. QEPD”.

River Plate, clásico rival de Boca, también manifestó su acompañamiento a los allegados de Russo y reconoció su extensa carrera como jugador y entrenador. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de su presidente Claudio Tapia, sumó su mensaje de condolencias a la familia y seres queridos del técnico.

Entre los clubes que dirigió, San Lorenzo lo recordó como una leyenda del fútbol argentino, mientras que Estudiantes de La Plata y Rosario Central destacaron su paso como jugador y entrenador. Vélez Sarsfield subrayó su rol en la obtención del título del Clausura 2005: “Un caballero, un señor con todas las letras que supo honrar su capacidad como entrenador dos veces al frente de nuestro equipo, donde condujo al Fortín al título del Clausura 2005”.

La Liga Profesional de Fútbol y otros equipos como Racing Club, Lanús, Colón de Santa Fe y Millonarios de Colombia se sumaron a las muestras de dolor. El club colombiano, donde Russo también fue técnico, lo despidió con un mensaje en el que lo calificó como “amigo cercano y leyenda embajadora”.

El impacto de la muerte de Miguel Ángel Russo se reflejó en la magnitud y diversidad de los homenajes, que lo recordaron como un emblema del fútbol argentino y sudamericano, tanto en los banquillos como fuera de ellos.

Los mensajes del mundo del fútbol por la muerte de Russo:

La publicación de Alianza Lima tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Crédito: Captura X

América de Cali sacó un comunicado lamentando el fallecimiento del entrenador argentino - crédito @AmericadeCali/X

Millonarios sacó un comunicado lamentando el fallecimiento del entrenador argentino - crédito @MillosFCoficial/X

Dimayor sacó un comunicado lamentando el fallecimiento del entrenador argentino - crédito @Dimayor/X