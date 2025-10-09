Deportes

La emotiva despedida de Leandro Paredes a Miguel Ángel Russo: “Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas”

El volante de Boca Juniors le dedicó un sentido posteo en las redes sociales a su entrenador, mientras está concentrado con la selección argentina

Paredes llegó a Boca después
Paredes llegó a Boca después del Mundial de Clubes

La muerte de Miguel Ángel Russo enlutó al Mundo Boca tratándose de su entrenador y el último que ganó desde el banco la Copa Libertadores, luego de aquella conquista en 2007 con un brillante Juan Román Riquelme en cancha. Hoy, en su tercer ciclo con el Xeneize, dejó un profundo legado de autosuperación y Leandro Paredes era una de las voces más esperadas del actual plantel en medio de muchos mensajes de despedida de entrenadores, ex jugadores y los propios clubes de la Argentina.

El volante campeón del mundo con la selección argentina, que está en Miami por haber sido convocado para los amistosos contra Venezuela y Puerto Rico, compartió un sentido posteo en sus redes sociales junto a una foto con Miguelo en el banco de suplentes: “Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas. Hasta siempre Miguel! Un sentido pésame a toda la familia Russo”. Acompañó la publicación con una paloma blanca y dos emoticones de corazones Azul y Oro.

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo generó una ola de mensajes de dolor y gratitud entre los jugadores de Boca Juniors, quienes al igual que Paredes recurrieron a las redes sociales para despedir a su entrenador.

Entre los mensajes emotivos, Frank Fabra destacó la influencia del DT en su carrera: “Más que un entrenador para mí. Fue un guía, un ejemplo y una persona que marcó mi carrera con su sabiduría y humanidad. Agradezco por todo lo que me enseñó y por haber creído en mí. Que tu alma descanse en paz. Gracias mi profe por todo”.

Lautaro Blanco también se sumó a las despedida con un mensaje de agradecimiento y afecto: “Fue un placer que me hayas dirigido. Gracias por hacerme tan feliz a mí y toda mi familia Miguel. Hasta siempre!”. Nicolás Figal agregó un “hasta siempre Miguel, te queremos mucho”.

La última aparición de Russo en el predio de Boca ocurrió dos semanas antes de su fallecimiento, cuando compartió un abrazo con Juan Román Riquelme tras el empate 2-2 ante Central Córdoba en la Bombonera. Posteriormente, el entrenador ya no estuvo presente en los entrenamientos ni en los partidos frente a Defensa y Newell’s.

Incluso jugadores que se encontraban fuera del país, como Milton Delgado y Dylan Gorosito desde Chile, compartieron mensajes tras la victoria ante Nigeria que clasificó a la Sub 20 a los cuartos de final del Mundial. Marcos Rojo, actualmente en Racing, replicó el mensaje de su club en homenaje a Russo.

El ambiente en el plantel de Boca estuvo marcado por la tristeza y la angustia en los días previos y posteriores al fallecimiento del entrenador, reflejando el profundo vínculo que mantenía con sus dirigidos.

La despedida en las redes a Miguel Russo de los jugadores de Boca:

