El mundo del fútbol le rinde sus respetos a Miguel Ángel Russo: los mensajes de Real Madrid, Barcelona, PSG y otros clubes tras la muerte del DT

El mundo del fútbol despidió a Russo

La muerte de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, generó una ola de mensajes y homenajes en redes sociales por parte de clubes y equipos de todo el mundo. La noticia provocó reacciones de condolencia que reflejan la trascendencia internacional de la figura del director técnico argentino. El fallecimiento de Russo a los 69 años movilizó a instituciones de diferentes continentes, muchas de las cuales utilizaron sus plataformas digitales para recordar su legado.

El Real Madrid Club de Fútbol, a través de un comunicado oficial, expresó: “El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a Boca Juniors y a sus aficionados, a todos los clubes de los que formó parte y a todos sus seres queridos. Como entrenador, dirigió a muchos clubes durante casi cuatro décadas, dentro y fuera de Argentina. Russo desarrolló su carrera como jugador en un único club: el Club Estudiantes de La Plata. Miguel Ángel Russo ha fallecido a los 69 años de edad. Descanse en paz".

En la misma línea, el FC Barcelona utilizó su cuenta oficial para sumarse a los tributos. El club catalán publicó: “El FC Barcelona expresa su pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. Descanse en paz”. Otras instituciones del fútbol europeo, como el Paris Saint-Germain, se manifestaron: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y una leyenda del fútbol argentino. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos”, transmitió el PSG en redes.

Desde Inglaterra, la cuenta del Chelsea FC en español se unió a las muestras de respeto. El mensaje difundido fue: “Desde Chelsea FC lamentamos profundamente la partida de Miguel Ángel Russo. Acompañamos a la familia y al club Boca Juniors en este duro momento”.

En Alemania, el Bayern Múnich describió el impacto de Russo en el ámbito sudamericano y su relación con la institución bávara: “Con gran pesar, el FC Bayern ha recibido la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, histórico entrenador de Boca Juniors. Russo marcó el fútbol argentino durante décadas y llevó a Boca a numerosos éxitos. En el Mundial de Clubes celebrado en Estados Unidos dirigió al club xeneize, entre otros, en el partido ante el FC Bayern. Nuestras condolencias para su familia, sus amigos y toda la familia de Boca Juniors”. El texto hizo referencia al encuentro que ambos clubes disputaron a mitad de año y que terminó con un ajustado triunfo 2-1 de los alemanes.

El recuerdo de Russo también surgió en aquellos equipos en los que trabajó fuera de Argentina. La Unión Deportiva Salamanca de España publicó: “El Salamanca UDS lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera entrenador de la UDS en la temporada 1998/99 en Primera División. Recordamos con cariño su paso por el club y nos unimos al dolor de su familia, amigos y del mundo del fútbol en este difícil momento”.

Desde Paraguay, el Club Cerro Porteño expresó: “Desde el Club Cerro Porteño expresamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, exentrenador del Ciclón en 2019. Elevamos una oración por su eterno descanso y deseamos cristiana resignación a sus familiares y allegados”.

El eco también se sintió en clubes sudamericanos como la Universidad de Chile, donde Russo llegó a semifinales de la Copa Libertadores, Millonarios de Colombia, Alianza Lima de Perú y Barcelona Sporting Club de Ecuador. La U manifestó: “El Club Universidad de Chile lamenta con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera exentrenador de nuestro Primer Equipo. Los hinchas de la U recordamos con mucho cariño y respeto su paso por nuestra institución en 1996”. Por su parte, el club peruano expresó: “El Club Alianza Lima expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió a nuestro primer equipo en 2019”.

Millonarios FC resaltó la cercanía y el carácter de Russo con un mensaje difundido por sus autoridades y plantel: “Millonarios FC, su presidente Enrique Camacho, presidente de la Junta Directiva Gustavo Serpa, la Junta Directiva, el equipo profesional, cuerpo de apoyo y administrativo lamenta profundamente el fallecimiento del profesor Miguel Ángel Russo amigo cercano y leyenda embajadora. Siempre te recordaremos Miguel”.

Barcelona Sporting Club de Ecuador recordó: “Barcelona Sporting Club expresa su más sentido pésame a la familia de Miguel Ángel Russo, así como a Boca Juniors, institución a la que se encontraba dirigiendo. Recordamos con mucho cariño su paso por nuestras instalaciones en 2019, cuando visitó el Club como entrenador de Alianza Lima y compartió un mensaje lleno de humildad y valores para nuestros jóvenes de formativas”.

La noticia de la muerte de Russo también repercutió en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que dedicó palabras a su trayectoria en las competencias más importantes del continente. “El fútbol sudamericano contiene la respiración y, con el corazón apretado, acompaña la partida del histórico director técnico argentino Miguel Ángel Russo, quien falleció a los 69 años en la ciudad de Buenos Aires, tras una larga lucha. Un maestro del fútbol, que forjó su carrera con entereza, integridad y una profunda pasión por este deporte”, indicaron en un extenso comunicado. “Afrontó los golpes de la vida con la misma convicción con la que preparaba un partido decisivo, siempre de pie, con entereza y creyendo en grande. Hoy el mundo del fútbol lo abraza con gratitud, porque el legado del profe Miguel trasciende generaciones, su liderazgo, compromiso y bondad quedarán en cada club que dirigió, porque Miguel Ángel Russo es y será sinónimo de fútbol”, concluyeron el recuerdo.

Miguel Ángel Russo venía enfrentando una enfermedad desde 2017. Luego de haber sido diagnosticado con cáncer de próstata, el entrenador se mantuvo en actividad, conquistando títulos con equipos como Millonarios y encabezando proyectos en diferentes ligas. El último partido en el que participó como técnico fue el empate de Boca Juniors frente a Central Córdoba el 21 de septiembre. Desde ese momento, su estado de salud lo obligó a una licencia médica y estuvo bajo cuidados especiales.