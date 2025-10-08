Deportes

Cuándo volverá a jugar la selección argentina por los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile: rival, hora y sede

El equipo que dirige Diego Placente se floreó ante Nigeria y clasificó entre los ocho mejores de la Copa del Mundo juvenil

Argentina goleó a Nigeria y
Argentina goleó a Nigeria y avanzó a los cuartos de final del Mundial Sub 20 en Chile (Fotobaires)

Luego de la victoria 4 a 0 ante Nigeria con los goles de Alejo Sarco, Maher Carrizo y Mateo Silvetti, la selección argentina Sub 20 se clasificó a los cuartos de final del Mundial juvenil que se disputa en Chile y se enfrentará el próximo sábado 11 de octubre, a partir de las 20.00 ante México en el Estadio Nacional de Santiago.

El equipo que dirige Diego Placente continúa invicto (todas victorias) en la Copa del Mundo y volverá a dar el presente en cuartos tras el Mundial de Colombia en 2011. En cuanto al encuentro, pudo sortear un duro escollo en la instancia de eliminación directa. El tempranero gol de Sarco a los dos minutos de juego simplificó el trámite y el gran tiro libre de Carrizo, a los 23′, amplió el marcador frente al combinado africano, que sobre el final del primer tiempo tuvo la chance del descuento con un remate de Daniel Daga que atajó Santino Barbi.

En el segundo tiempo, la Albiceleste consolidó su dominio en el juego y elevó el marcador a los 53 minutos luego de la definición de Maher Carrizo. El delantero de Vélez recibió una asistencia de Milton Delgado para sentenciar al arquero Ebenezer Harcourt. A los 66′ llegó el cuarto tanto en los pies de Mateo Silvetti, compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, tras una gran acción individual.

La mala noticia para los argentinos fue la salida de Álvaro Montoro a los 38 minutos de la primera etapa por un problema físico en el hombro derecho y debió ser reemplazado por Gianluca Prestianni. El jugador del Botafogo se retiró llorando del campo de juego y encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Placente.

Maher Carrizo celebra su golazo
Maher Carrizo celebra su golazo de tiro libre ante Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20 (@Argentina)

Por su parte, México logró la clasificación a cuartos con una goleada 4-1 ante el anfitrión, Chile en el Estadio Nacional de Santiago. Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y Hugo Cambreros, en dos oportunidades, marcaron los tantos para los aztecas, que también llegan invictos aunque con dos victorias y dos empates.

En cuanto a los otros dos equipos que se metieron entre los ocho mejores del mundo, España había obtenido el pase el martes con el 1-0 sobre Ucrania y Colombia hizo lo propio con Sudáfrica por 3-1. Los cafeteros se medirán por un lugar en la semifinal ante la Roja y de allí saldrá el rival de Argentina o México.

El resto de los cruces de los octavos de final del Mundial son: Paraguay-Noruega, Japón-Francia, Estados Unidos-Italia y Marruecos-Corea del Sur.

EL CAMINO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN EL MUNDIAL SUB 20:

  • Domingo 28/9: Argentina 3-1 Cuba (Grupo D)
  • Miércoles 1/10: Argentina 4-1 Australia (Grupo D)
  • Sábado 4/10: Argentina 1-0 Italia (Grupo D)
  • Miércoles 8/10: Argentina 4-0 Nigeria (Octavos de final)
  • Sábado 11/10: Argentina vs México

EL PLANTEL DE LA SELECCIÓN ARGENTINA SUB 20:

La selección argentina Sub 20
La selección argentina Sub 20 antes del duelo frente a Italia en el Mundial (@argentina)

Arqueros: Santino Barbi (Talleres), Álvaro Busso (Vélez) y Alain Gómez (Valencia).

Defensores: Dylan Gorosito (Boca), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Valente Pierani (Estudiantes), Juan Manuel Villalba (Gimnasia), Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo), Julio Soler (Bournemouth).

Mediocampistas: Tomás Pérez (Porto), Milton Delgado (Boca), Tobías Andrada (Vélez), Álvaro Montoro (Botafogo), Valentino Acuña (Newell’s).

Delanteros: Santino Andino (Godoy Cruz), Alejo Sarco (Bayer 04 Leverkusen), Ian Subiabre (River), Mateo Silvetti (Inter Miami), Gianluca Prestianni (Benfica) y Maher Carrizo (Vélez).

