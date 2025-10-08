La selección argentina afrontará los octavos de final del Mundial Sub 20 ante Nigeria: hora, TV y posibles formaciones

Horarios del partido:
16:30 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
15:30 Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela
14:30 Ecuador, Colombia y Perú
13:30 México
*Televisarán Telefé y DSports (para toda Argentina)
Probables formaciones:
Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre; y Alejo Sarco. DT: Diego Placente
Nigeria: Ebenezer Harcourt; Amos Ochoche, Daniel Bameyi, Haruna Aliyu, Azuka Alatan; Daniel Daga, Israel Ayuma; Tahir Maigana, Salihu Nasiru, Sani Suleiman; y Kparobo Arierhi DT: Aliyu Zubair
Argentina y Nigeria, por un lugar en cuartos de final:
La Albiceleste, que llegó a esta instancia con puntaje perfecto producto de las tres victorias en fase de grupos ante Cuba, Australia e Italia, chocará contra un elenco africano que se clasificó como uno de los mejores terceros y quedó detrás de Colombia y Noruega en su zona. La cita arrancará a las 16:30 (hora argentina) en el estadio Nacional Julio Martinez Pradanos de Santiago de Chile. Dirigirá el italiano Maurizio Mariani y televisarán Telefé y DSports.
¡Bienvenidos a la previa del partido entre Argentina y Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20!