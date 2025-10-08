La selección argentina afrontará los octavos de final del Mundial Sub 20 ante Nigeria: hora, TV y posibles formaciones

¡Bienvenidos a la previa del partido entre Argentina y Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20!

La Albiceleste, que llegó a esta instancia con puntaje perfecto producto de las tres victorias en fase de grupos ante Cuba, Australia e Italia, chocará contra un elenco africano que se clasificó como uno de los mejores terceros y quedó detrás de Colombia y Noruega en su zona. La cita arrancará a las 16:30 (hora argentina) en el estadio Nacional Julio Martinez Pradanos de Santiago de Chile. Dirigirá el italiano Maurizio Mariani y televisarán Telefé y DSports.

