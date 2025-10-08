Deportes

La selección argentina afrontará los octavos de final del Mundial Sub 20 ante Nigeria: hora, TV y posibles formaciones

Desde las 16:30 en Santiago de Chile, la Albiceleste va por el boleto a cuartos

Guardar

Horarios del partido:

16:30 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

15:30 Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela

14:30 Ecuador, Colombia y Perú

13:30 México

*Televisarán Telefé y DSports (para toda Argentina)

12:22 hsHoy

Probables formaciones:

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre; y Alejo Sarco. DT: Diego Placente

Nigeria: Ebenezer Harcourt; Amos Ochoche, Daniel Bameyi, Haruna Aliyu, Azuka Alatan; Daniel Daga, Israel Ayuma; Tahir Maigana, Salihu Nasiru, Sani Suleiman; y Kparobo Arierhi DT: Aliyu Zubair

12:20 hsHoy

Argentina y Nigeria, por un lugar en cuartos de final:

La Albiceleste, que llegó a esta instancia con puntaje perfecto producto de las tres victorias en fase de grupos ante Cuba, Australia e Italia, chocará contra un elenco africano que se clasificó como uno de los mejores terceros y quedó detrás de Colombia y Noruega en su zona. La cita arrancará a las 16:30 (hora argentina) en el estadio Nacional Julio Martinez Pradanos de Santiago de Chile. Dirigirá el italiano Maurizio Mariani y televisarán Telefé y DSports.

12:16 hsHoy

¡Bienvenidos a la previa del partido entre Argentina y Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20!

Temas Relacionados

Selección ArgentinaMundial Sub 20NigeriaDiego Placente

Últimas noticias

Todo lo que hay que saber del Mr Olympia 2025, el evento de fisicoculturismo más importante del mundo: calendario, TV y participantes

El Resorts World Las Vegas albergará el evento que reunirá a los nombres más destacados de la disciplina. Se llevará a cabo entre el 9 y 12 de octubre

Todo lo que hay que

El contrato récord de Cristiano Ronaldo que lo convirtió en el primer futbolista billonario: los detalles de su impactante fortuna

La estrella portuguesa alcanzó la categoría de multimillonario tras firmar la extensión de su contrato con Al-Nassr, un acuerdo que incluye ingresos récord y participación accionaria

El contrato récord de Cristiano

Tomás Etcheverry regresa al circuito con la mira en Europa y la Copa Davis

El platense estuvo ausente por tres semanas por un desgarro y en estas horas vuelve al Viejo Continente, donde encarará el tramo final de la temporada

Tomás Etcheverry regresa al circuito

Con cinco argentinos en carrera, el Challenger de Cali inicia los octavos de final

Después de los tres triunfos del martes por parte de tenistas albicelestes, Andrea Collarini y Juan Pablo Ficovich buscan meterse entre los mejores ocho del certamen que forma parte de la Gira Sudamericana. Desde qué hora y por dónde ver los partidos

Con cinco argentinos en carrera,

La canción que eligió la selección argentina para que suene en cada gol que convierte en el Mundial Sub 20

Con un himno de la cumbia como bandera, la Albiceleste se mide ante Nigeria por un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Chile

La canción que eligió la

ÚLTIMAS NOTICIAS

En qué supermercados hay descuentos

En qué supermercados hay descuentos para jubilados con el nuevo programa de la Anses y cómo aprovecharlos en octubre 2025

50 años de ‘Horses’, el origen de la leyenda de Patti Smith

Abel Pintos mostró su corazón solidario en el programa de Guido Kaczka: la histórica donación al Hospital de Niños

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires

La memoria musical como eje vital y poético: una exploración de la identidad a través de la palabra y el sonido

INFOBAE AMÉRICA

¿Podrá Trump terminar con la

¿Podrá Trump terminar con la “peor guerra” entre Israel y Hamas?

La Iglesia venezolana pidió liberar a los presos políticos con motivo a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

30 pinturas de Bob Ross salen a subasta para financiar la TV pública de EEUU

Lecornu busca un acuerdo presupuestario en Francia que aleje la presión por adelantar las elecciones

“No se pueden controlar los resultados de taquilla”: Dwayne Johnson sobre el fracaso comercial de “The Smashing Machine”

DEPORTES

Todo lo que hay que

Todo lo que hay que saber del Mr Olympia 2025, el evento de fisicoculturismo más importante del mundo: calendario, TV y participantes

El contrato récord de Cristiano Ronaldo que lo convirtió en el primer futbolista billonario: los detalles de su impactante fortuna

Tomás Etcheverry regresa al circuito con la mira en Europa y la Copa Davis

Con cinco argentinos en carrera, el Challenger de Cali inicia los octavos de final

La canción que eligió la selección argentina para que suene en cada gol que convierte en el Mundial Sub 20