9 frases de Gallardo tras el triunfo ante Racing: su manejo con Salas en la previa, la salida de Quintero y el escupitajo de Balboa

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa tras el choque entre River Plate y Racing por la Copa Argentina (FotoBaires)

River Plate se llevó un triunfo valioso por 1-0 ante Racing para avanzar a las semifinales de la Copa Argentina y dejar atrás las dolorosas caídas recientes ante Palmeiras por la Libertadores y Deportivo Riestra en el Torneo Clausura. El entrenador Marcelo Gallardo analizó lo que dejó el encuentro en el Gigante de Arroyito y ponderó la importancia de este resultado con vistas a la última parte del año.

En conferencia de prensa, el Muñeco expuso sus primeras sensaciones después de avanzar entre los cuatro mejores del trofeo doméstico: “Estoy contento, justamente porque veníamos atravesando un periodo no del todo positivo en estos 10 días. Era un partido muy emocional, enfrentamos a un rival duro, un equipo muy físico y nosotros teníamos que sobreponernos a como veníamos y también marcar presencia. Teníamos que aprovechar para recuperar ese orgullo que necesitábamos que se ponga de manifiesto. Estoy contento por los futbolistas porque tienen que seguir recuperando la confianza para seguir creciendo individual y colectivamente. Es una victoria que nos dará la posibilidad de inyectarnos para poder crecer”.

“Fue un partido duro y físico, donde pegamos primero y después tuvimos otras chances para estirar más el resultado, ellos también tuvieron las suyas. Después lo manejamos de acuerdo a las emociones de lo que se vivía adentro de la cancha. En un partido emocional, ver el marco con las dos hinchadas, que hace rato no se veía en un clásico, había que jugarlo, marcar presencia y por suerte lo pudimos ganar. No deja de ser un partido de cuartos de final de Copa Argentina, pero era un partido que esperaban todos para... Se nos esperaba para ver cómo íbamos a reaccionar en un partido como este. Estoy contento por los jugadores y por la gente, que también marcó su respaldo y apoyo habitual para el equipo. Eso nos da felicidad para lo que viene”, se explayó en su mirada.

El entrenador de River se refirió al encuentro especial que vivió el atacante con pasado en la Academia

A continuación, se refirió al gol definitorio de Maximiliano Salas, quien no lo gritó por su pasado reciente en la Academia. En este sentido, expresó que evitó cargarlo al delantero en la previa a un partido especial por su paso en el cuadro del Cilindro: “Tratamos de no invadirlo, de no llenarlo de cosas, de no someterlo, darle su espacio y confianza. Que lo tome como un partido más. Tratamos de acompañarlo en ese proceso antes del partido”.

Además, Gallardo detalló un cambio clave que realizaron para evitar sufrir la pelota detenida después de sucesivas equivocaciones en los duelos anteriores: “Antes no nos hacían muchos goles de pelota parada. En los últimos dos partidos nos hicieron goles, quedó reflejado y tuvimos que cambiar. Fuimos al hombre (antes defendían en zona), cuando las cosas no dan resultados hay que cambiar. Es simple. Uno intenta corregir desde lo que observa y los comportamientos. Después, los jugadores toman esa postura para replantearse cosas y defender de otra manera".

Por otro lado, evitó profundizar en lo que dijo Costas de que River Plate no quiso jugar el segundo tiempo y se refirió al escándalo del final, donde Rocky Balboa le tiró un escupitajo a Marcos Acuña: “Lo que pasa al final no tengo del todo claridad, las pulsaciones están a mil de un lado y del otro. Se dicen y pasan cosas. Por suerte, no se generó un disturbio mayor y quedó ahí. Esto pasa, sobre todo si es un partido caliente. Es fútbol”.

El Muñeco expuso sus sensaciones después de lograr el pasaje a semifinales de la Copa Argentina

Cabe recordar que River llegaba con una racha de cuatro derrotas consecutivas, en las que se incluía la eliminación de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La complicada seguidilla de partidos adversos comenzó con la caída por 2-1 en el Estadio Más Monumental en dicha serie contra Palmeiras. Luego, en un duelo en el que el Millonario jugó con mayoría de suplentes, perdió por 2-0 contra Atlético Tucumán en la liga local.

Para la vuelta por el certamen internacional en tierras brasileñas, River volvió a ser derrotado por el Verdao por 3-1, algo que dejó la llave con un global de 5-2. Seguido a esto, llegó un golpe que causó un cimbronazo en el equipo y generó una fuerte repercusión de críticas: perdió 2-1 en condición de local contra Deportivo Riestra. A la magnitud del adverso momento se sumó el hecho de perder la cima de la zona B del Torneo Clausura ante el propio Malevo y de la tabla anual en manos de Rosario Central.

En este contexto, el enfrentamiento contra Racing por la Copa Argentina se tornó trascendental. No solo por el objetivo de cortar la racha de cuatro derrotas consecutivas, sino que también es necesario para mantener una vía extra para clasificarse a la Copa Libertadores 2026. A todo esto se sumó la caldeada previa por los cortocircuitos que se generaron durante la llegada de Maximiliano Salas desde la Academia.

A pesar de todo el ruido, el delantero logró convertir a los cinco minutos de partido, después de que los hinchas del cuadro de Avellaneda le dedicaran una hiriente canción desde las tribunas.

Vale aclarar que en las semifinales de la Copa Argentina aguarda Independiente Rivadavia, que viene de imponerse sobre Tigre por 3-1 en los cuartos de final. Del otro lado del cuadro se enfrentarán Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.

Marcelo Gallardo no tendrá descanso y deberá afrontar otro duelo clave el fin de semana: chocará contra Rosario Central en condición de visitante el domingo a partir de las 21:15, por la 11ª jornada del Torneo Clausura. En este duelo se pondrá en juego la cima de la tabla anual de la Liga Profesional de Fútbol, ya que el Canalla lidera con 50 puntos, mientras que River marcha por debajo con 49 unidades.

MÁS DECLARACIONES DE MARCELO GALLARDO

El temperamento del equipo: “Necesitábamos jugar el partido con una fuerte mentalidad porque veníamos de algunos cachetazos de resultados que nos habían pegado y vos tenés que reponerte. ¿Cómo? Te levantas y te aguantas el cachetazo, apretás los dientes y te repones. Hoy teníamos que estar así. Por eso destaco esa mentalidad para jugarlo”.

¿Cómo manejó la previa y qué le gustó del equipo? “Teníamos que tener una muestra de carácter y sacar el orgullo que estaba tocado. Eso me gustó más allá del desarrollo de partido. Nos defendimos bien, sobre todo en la segunda mitad, donde no nos dañaron con las pelotas largas. Nos faltó un poco más de control para saber manejar el trámite del partido, pero era emocional y se jugó como se tenía que jugar. Es un aprendizaje. Hoy aprendimos de lo que pasó en partidos anteriores. Para esto sirve aprender de los errores”.

El mal momento colectivo y la necesidad de levantarse en un partido trascendental: “Cuando venís de una seguidilla de malos resultados, no hay que perder la confianza y el lado positivo. Cuando las cosas no vienen bien, no hay que volverse locos o entrar en un conflicto de desequilibrio emocional, te tenés que aislar de todo lo que contamina y seguir enfocado en el trabajo. No es un falso positivismo, es algo en lo que yo creo y mientras yo estoy convencido del lugar hacia donde vamos, eso para mí es suficiente. Convivo con los errores todo el tiempo, eso me nutre y me da más fuerza para advertir la situación. En la última conferencia, lo dije. ¿Cómo se sale de estos momentos? Haciéndose cargo y ser responsables de que la situación tenía que cambiar. Cuando lideras desde el no conflicto para adentro, es mucho más sano y las herramientas las vas encontrando, el partido era importante para nosotros para mostrar lo que se vio hoy. Tenemos que hacernos fuertes en esto. Las situaciones adversas las tenés que atravesar poniendo el pecho y jugar como se jugó hoy. Marcamos una diferencia y defendimos con actitud. Tuvimos huevos para sostenerlo. Y eso está bueno porque estos partidos también se ganan así. Para algunos, será un sabor a poco, pero vale mucho para nosotros”.

¿Por qué sacó a Juanfer Quintero? “El desarrollo del partido fue un desarrollo donde la pelota estaba mucho en el aire. Juanfer no podía entrar en juego porque la pelota iba por los aires automáticamente. Tuve que prescindir de él en el entretiempo para tratar de ocupar ese espacio en el medio con un mediocampista como Nacho Fernández que pudiera evitar que nos llenaran de centros al área, ya estábamos controlados, lo teníamos a Portillo en la última línea y tratamos que ellos no se vengan. Lo sostuvimos bien en el segundo tiempo. Desde ese punto, estoy conforme, después nos faltó más volumen de juego”.

¿Enzo Pérez jugará ante Rosario Central? “Todavía tiene unos puntos, va a tener unos días más. Mientras que tenga los puntos cicatrizando, no podrá estar en condiciones de jugar. Vemos su evolución día a día”.