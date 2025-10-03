Deportes

El escupitajo de Balboa a Acuña que desató una enorme gresca en el final entre River y Racing: todos los videos de los incidentes

Los detalles de un clásico caliente en el que el equipo de Marcelo Gallardo se clasificó a la semifinal de la Copa Argentina

Adrián Balboa lo escupió a Marcos Acuña lo que generó la reacción del Huevo, quien debió ser separado por el custodio de River Plate

River Plate le ganó 1-0 a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito de Rosario. Con clima de final y con alta tensión, los cruces verbales, provocaciones y otros gestos estuvieron a la orden del día. Tras el pitazo del árbitro Hernán Mastrángelo, llegaron los incidentes en los que el propio Marcelo Gallardo debió intervenir para separar.

El primer apuntado por la gente de Racing fue Maxi Salas, quien dejó el club de Avellaneda para incorporarse a River Plate. Sin embargo, el delantero se mostró tranquilo e incluso no gritó su gol en el comienzo del partido.

Más tarde, el punta recibió los insultos de los hinchas académicos y en un momento, cuando Salas estuvo cerca del lateral, le tiraron una zapatilla. El atacante la agarró, preguntó de quién era y la devolvió a la platea. “Es algo lindo del folclore que se juegue con dos hinchadas”, contó Salas luego del encuentro en diálogo con TyC Sports. “Siempre estuve tranquilo y nunca se me fue de las manos. Tuve respeto hacia la gente de Racing y a los jugadores”, agregó.

Aunque otro ex Racing también estuvo en la mira de sus simpatizantes. Se trata de Marcos Acuña, que también durante todo el segundo tiempo fue insultado, ya que jugó sobre la banda izquierda justo donde se encuentra la platea que ocupó la gente de la Academia. En un momento, el Huevo hizo jueguitos con la cabeza y eso irritó a la gente de Racing. Primero le tiraron una botella de agua cuando quiso hacer un lateral y luego le arrojaron una botella de vidrio pequeña de fernet.

Aunque en el final, Acuña volvió a ser protagonista. Antes de que termine el partido fue amonestado y terminado el encuentro, el defensor se quedó en el campo de juego discutiendo con varios rivales. En ese instante, Adrián Balboa lo escupió. Esto desató la furia del defensor campeón mundial con la selección argentina, que debió ser separado por el custodio de River Plate, Diego “La Roca” Moreno. También intervino Gallardo para separar ya que los compañeros de Acuña reaccionaron y lo propio los de Balboa que fue informado por el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La entidad definirá cuántas fechas de sanción podría llegar a recibir.

Pero hubo más. Salas fue buscado también finalizado el cotejo y tuvo un cruce con su ex compañero en Racing, Agustín Almendra, quien lo insultó. “No pasó nada, quedó todo dentro de la cancha. Él (Almedra) es un jodón”, sentenció Maxi. Otro que se le acercó fue Gonzalo Costas, hijo del entrenador, quien le dijo al delantero “sos un desagradecido”.

Con este triunfo River Plate se recuperó luego de cuatro derrotas seguidas. Viene de quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores y busca avanzar a los octavos de final del Torneo Clausura, donde es tercero en la Zona B. Restan seis fechas para terminar la fase regular.

Este jueves el conjunto de Marcelo Gallardo se recompuso y clasificó a la semifinal de la Copa Argentina y lo espera Independiente Rivadavia de Mendoza.

Todos los videos de los incidentes:

La gresca luego del partido: la reacción de Marcos Acuña, quien debió ser separado
El cruce de Salas con Almendra
Los jueguitos de Marcos Acuña y la botella que le tiraron
Maxi Salas devolvió una zapatilla que le tiró la gente de Racing

