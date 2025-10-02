La alarmante frase de Pierre Gasly sobre el rendimiento de Alpine en la Fórmula 1

Pierre Gasly reconoció que "la pasé mal" en Azerbaiyán (REUTERS/Anton Vaganov)

El impacto emocional de los resultados recientes marcó a Pierre Gasly tras el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El piloto francés, que es el baluarte de Alpine, reveló sus malas sensaciones luego de una carrera difícil en el Circuito Callejero de Bakú.

“Realmente lo pasé mal el domingo por la noche porque ni siquiera estábamos en la pelea por estar cerca del top 10”, declaró el galo este jueves ante los medios, entre ellos Motorsport, en la previa del Gran Premio de Singapur.

La situación de Alpine en la temporada 2025 de F1 se tornó especialmente compleja, ya que el monoplaza A525 evidenció serias dificultades para competir en la segunda mitad del campeonato, consecuencia directa de la decisión de la escudería de interrumpir prematuramente el desarrollo del coche actual y enfocar todos sus recursos en el modelo de 2026.

Durante los primeros 15 fines de semana de la temporada, Gasly consiguió avanzar a la Q3 en ocho ocasiones, incluyendo las clasificaciones sprint, pero en los últimos cinco Grandes Premios no logró acercarse a esas posiciones. En las dos más recientes sesiones de clasificación, tanto en Italia como en Azerbaiyán, el piloto francés quedó eliminado en la Q1, acompañado por Franco Colapinto.

Pierre Gasly fue 18º en el Circuito Callejero de Bakú (REUTERS/Anton Vaganov)

La carrera en Bakú resultó especialmente adversa para Gasly, quien solo evitó terminar en la última posición por el toque de Alex Albon a Colapinto, que perjudicó al argentino cuando marchaba en el 13º puesto en Bakú.

Al analizar el presente del equipo, Gasly explicó: “El fin de semana pasado fue muy doloroso, debo decirlo”, y añadió que el grupo es consciente del proyecto en el que se encuentra. El galo apuntó al cambio de reglamento que se vendrá en 2026 y los motores Mercedes que tendrá Alpine: “Sabemos que dentro de un par de meses estaremos en una situación diferente". Y subrayó: “Es nuestro deber presentarnos cada fin de semana y dar lo mejor de nosotros, intentando aprovechar al máximo nuestras oportunidades”.

Consultado sobre las expectativas para el circuito urbano de Marina Bay en Singapur, Gasly se mostró cauto respecto a un posible cambio de tendencia. El francés señaló: “Sobre el papel, sabemos que Singapur es bastante similar a Bakú: bajas velocidades, tracción, es un circuito bacheado, así que, de manera realista, no espero un cambio enorme”.

Franco Colapinto y Pierre Gasly tienen una buena relación (@AlpineF1Team)

No obstante, expresó una leve esperanza en que las condiciones meteorológicas puedan alterar el desarrollo del fin de semana: “Sí tengo algo de esperanza con el clima; ojalá pueda jugar un papel impredecible durante el fin de semana. Pero bueno, creo que conozco la situación en la que estamos”.

A pesar de los resultados y de que Alpine se encuentra en el fondo de la clasificación del Campeonato Mundial de Constructores, Gasly destacó la actitud del equipo: “Estoy muy agradecido y orgulloso de la reacción y el comportamiento del equipo. Llegar cada fin de semana sabiendo que no tenemos un paquete muy competitivo, y aun así cada persona del equipo se presenta con motivación, dispuesta a dar lo mejor por nosotros. Creo que es muy positivo ver ese tipo de sinergia dentro de todo el equipo. Aun así, tenemos que dar nuestro máximo”.

Pierre Gasly sumó los 20 puntos que Alpine tiene en el Campeonato Mundial de Constructores. Desde 2023 que está en el equipo francés y renovó su contrato hasta 2028.