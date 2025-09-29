Deportes

Los dos goles de Mateo Pellegrino en el triunfo del Parma: sus asombrosos números

El ex delantero de Vélez, Estudiantes y Platense se destacó con un doblete en la victoria frente al Torino. Las imágenes

El gran momento de Mateo Pellegrino en la Serie A es indiscutible. El ex delantero de Platense volvió a destacarse con dos goles en la primera victoria del Parma en el campeonato italiano. Es que el conjunto liderado tácticamente por el español Carlos Cuesta se impuso por 2 a 1 frente al Torino, gracias a los gritos del goleador argentino.

En el compromiso válido por la quinta fecha del Calcio, el Parma recibió al conjunto de Turín en el modesto estadio Ennio Tardini. Y a los 36 minutos de la etapa inicial, Pellegrino abrió el marcador con la perfecta ejecución de un penal que dejó son posibilidades al arquero uruguayo Franco Israel.

La mínima ventaja se desvaneció en los primeros movimientos del complemento, dado que la sociedad compuesta por Saúl Coco y Cyril Ngonge le dio el empate al equipo dirigido por Marco Baroni. El tanto del belga parecía llevar una nueva desilusión en el público local. Sin embargo, en el último cuarto de hora Emanuele Valeri se hizo cargo de un tiro de esquina para enviar un preciso centro a la cabeza del atacante con pasado en Vélez y Estudiantes. A través de la vía aérea, Pellegrino selló el triunfo y su quinta conquista en sus últimas siete presentaciones (las otras fueron con un doblete contra el Pescara y uno frente al Spezia Calcio).

El Parma logró así su primera alegría, tras un inicio de temporada complicado. El desarrollo del duelo estuvo marcado por los polémicos fallos arbitrales, dado que Collu anuló un tercer grito de Pellegrino, que habría significado su hat-trick, al señalar una falta en ataque en el salto que generó intensas protestas entre los jugadores y los hinchas parmesanos. Esa decisión le impidió que el delantero firmara una actuación histórica en su cuenta personal, desde su arribo al Viejo Continente.

La victoria marcará un impulso para la Copa Italia, dado que el equipo de Cuesta también avanzó de ronda tras eliminar al Spezia (de la Segunda División) en una electrizante tanda de penales que concluyó 4 a 3, después de igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario. En ese encuentro, Pellegrino también fue determinante al anotar uno de los goles que permitieron al club seguir adelante en el certamen.

La dirección técnica del equipo está en manos de Carlos Cuesta, quien, con 30 años, se ha convertido en el entrenador más joven en la historia del formato actual de la Serie A. Solo el italiano Elio Loschi debutó a una edad más temprana, cuando asumió el mando del Triestina el 28 de mayo de 1939, con 29 años y 9 meses. Esta es la tercera victoria de la temporada para el joven estratega español, si se tienen en cuenta las dos en la Copa Italia y la reciente en la Serie A.

El próximo sábado (a las 10 de Argentina) el Parma volverá a presentares en el Ennio Tardini, donde recibirá al Lecce en el compromiso válido por la sexta fecha del torneo doméstico. Será un choque crucial, dado que ambos equipos tienen las aspiraciones de evitar el descenso. Y Mateo Pellegrino buscará volver a la red, para confirmar su notable presente en Europa.

