El recorrido de todas las mascotas de las Copas del Mundo de la FIFA

La unidad global es uno de los valores que promueven las mascotas de los mundiales (crédito creada con IA)

Desde 1966, las mascotas del Mundial se han convertido en mucho más que un simple adorno: son símbolos culturales que trascienden las canchas, capaces de animar cada torneo y reflejar la identidad, las tradiciones y el espíritu del país anfitrión.

Su presencia se ha mantenido vigente y evolucionó para convertirse en una herramienta de comunicación y marketing que transmite valores como la diversidad, la pasión deportiva y la unidad global. Es por eso que la página oficial de los Juegos Olímpicos armó una lista con todas las mascotas que forman parte de la historia de los mundiales de fútbol.

Maple, Zayu y Clutch: mascotas del Mundial 2026 y su simbolismo

El Mundial 2026 contará con tres mascotas oficiales, una por cada país anfitrión: México, Estados Unidos y Canadá

El Mundial 2026, que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá, estrenará una novedad en la historia del certamen: tres mascotas diferentes, una por cada país anfitrión.

Maple será la representante de Canadá, un alce vinculado íntimamente con la identidad nacional, aficionado al arte urbano y la música, y desempeñándose como portero. Zayu, el jaguar mexicano, simboliza unidad, fortaleza y alegría, y destaca el patrimonio y la biodiversidad del país, además de promover la danza, gastronomía y tradiciones mexicanas como delantero.

Por su parte, Clutch, un águila que hace de centrocampista, encarna el espíritu explorador y la capacidad de reunir a las personas en Estados Unidos, predicando que el esfuerzo y la pasión permiten alcanzar nuevas alturas.

World Cup Willie: la mascota pionera en Inglaterra 1966

Primer león de la historia en mundiales, introdujo la tradición de mascotas deportivas en Inglaterra 1966 (FIFA)

La historia de las mascotas comenzó con World Cup Willie en Inglaterra 1966. El simpático león, vestido con la bandera del Reino Unido y la inscripción “WORLD CUP”, marcó un hito en los grandes eventos deportivos.

Willie se convirtió en un ícono tanto para ese Mundial como para la historia del fútbol, al instaurar una tradición que se ha perpetuado por más de 50 años y que hoy permite asociar una imagen entrañable a cada edición del torneo.

Juanito: la representación mexicana en 1970

Niño con sombrero y camiseta verde, imagen juvenil que identificó a México en la Copa del Mundo de 1970 (FIFA)

México dio vida a Juanito en su primera participación como anfitrión en 1970. El personaje era un niño portando un sombrero típico con la leyenda “México 1970” y una camiseta verde, encarnando tanto la juventud como parte de la cultura nacional. Esta mascota fue además testigo de la primera transmisión a color de un Mundial, dando una nueva dimensión visual al torneo.

Tip y Tap: la dupla alemana de 1974

La dupla de niños alemanes simbolizó unidad nacional vestido con el uniforme blanco en Alemania 74 (FIFA)

El Mundial de Alemania Federal en 1974 presentó a Tip y Tap, dos niños vestidos con el uniforme blanco de la selección anfitriona. Sus camisetas llevaban las letras “WM” y el número “74”, simbolizando unidos la fraternidad y la amistad.

La imagen buscó transmitir un mensaje de acogida hacia los visitantes y reforzar el carácter integrador del campeonato.

Gauchito: la figura infantil argentina en 1978

Ícono argentino de 1978, ostentaba valores locales con gorro, camiseta celeste y pañuelo al cuello (FIFA)

Argentina mantuvo la tendencia de crear mascotas humanas en 1978 con Gauchito. Este personaje, una figura infantil sonriente, lucía la camiseta azul y blanca, un gorro con la frase “ARGENTINA 78”, pañuelo al cuello y un rebenque, evocando la vestimenta tradicional del país.

El diseño integró íconos nacionales y fortaleció la identificación de la afición local con el torneo.

Naranjito: la fruta emblema de España 1982

España eligió una naranja vestida de jugador, representando la cultura agrícola y alegría en 1982 (FIFA)

La innovación llegó en España 1982 con Naranjito, una mascota alejada de la figura humana. Eligieron una naranja, producto emblemático de la región, vestida con el uniforme de la selección y un balón bajo el brazo.

Naranjito capturó el sentido lúdico y la riqueza agrícola de España, sorprendiendo al público y dejando una huella indeleble en la cultura popular.

Pique: el chile mexicano de México 1986

En México 86, un chile con bigote y sombrero charro reflejó humor y folclore nacional en la cancha (FIFA)

Cuando México volvió a albergar el Mundial en 1986, presentó a Pique, un chile jalapeño que portaba bigote, sombrero de charro y vestimenta folclórica.

Pique representaba tanto la picardía como los sabores típicos del país, reforzando con humor y autenticidad la imagen festiva del evento.

Ciao: la estructura abstracta de Italia 1990

Figura abstracta tricolor con cabeza de balón, símbolo moderno e innovador en Italia 1990 (FIFA)

Italia desafió la tradición en 1990 con Ciao, una figura abstracta compuesta por cubos con los colores de la bandera y una cabeza de balón.

Sin rostro definido, Ciao se inspiró en líneas modernas y conceptuales, marcando una ruptura estilística respecto a ediciones previas y abriendo nuevos caminos en el diseño de mascotas.

Striker: el perro estadounidense de 1994

Perro futbolista impulsado por votación popular, encarnó el espíritu participativo en EE.UU. 1994 (FIFA)

En 1994, Estados Unidos propuso una imagen amigable y dinámica: Striker, un perro futbolista elegido por votación popular. Lucía la indumentaria nacional con el logo del Mundial y representaba la alegría y el espíritu participativo del país anfitrión, acercando el certamen a la cultura local e internacional.

Footix: el gallo galo francés de 1998

El gallo azul de Francia 98 unió tradición nacional y modernidad al gritar “FRANCE 98” en su camiseta (FIFA)

Francia recuperó el uso de símbolos nacionales en 1998 con Footix, un gallo azul de cresta roja y pico amarillo.

Inspirado en World Cup Willie, Footix es considerado uno de los personajes más representativos y coloridos, llevando impresa la palabra “FRANCE 98” y recordando al emblema de la identidad francesa.

Ato, Kaz y Nik: el trío futurista de Corea-Japón 2002

Trío de personajes virtuales inspirados en la tecnología y el futuro en Corea-Japón 2002 (FIFA)

La edición Corea-Japón 2002 se distinguió por presentar un trío de mascotas animadas con un diseño futurista: Ato, Kaz y Nik. Los personajes, creados según la votación de internautas, representaban a un entrenador y dos jugadores del ficticio deporte “Atmoball”, reflejando la innovación tecnológica y creatividad asiáticas.

Goleo VI y Pille: la pareja animal y balón de Alemania 2006

León con el balón parlante: dúo alemán carismático para niños y adultos en el Mundial 2006 (FIFA)

Alemania 2006 apostó por una dupla carismática: Goleo VI, un león vestido con los colores nacionales, y Pille, un balón parlante. Ambos fueron seleccionados por el público y combinaban elementos tradicionales y lúdicos, logrando amplia simpatía entre los aficionados de todas las edades.

Zakumi: el leopardo sudafricano de 2010

Leopardo verde de Sudáfrica, elegido por su vínculo con la naturaleza y el nombre alusivo a “2010” (FIFA)

Zakumi, la mascota sudafricana en 2010, era un leopardo de pelo verde, escogido para camuflarse en la naturaleza y simbolizar la biodiversidad del país.

Con su nombre derivado de la sigla del país y una palabra que significa “diez” en idiomas africanos, Zakumi celebró la pluralidad y orgullo local.

Fuleco: el armadillo ecológico de Brasil 2014

Armadillo brasileño que resaltó el mensaje ecológico y biodiversidad local en la Copa 2014 (FIFA)

La variedad biológica de Brasil fue representada en 2014 por Fuleco, un armadillo autóctono cuyo nombre combinaba fútbol y ecología. Su caparazón azul reflejaba la riqueza natural y los paisajes brasileños, promoviendo el cuidado ambiental en sintonía con el torneo.

Zabivaka: el lobo ruso de 2018

Lobo siberiano votado por el público ruso, símbolo de energía y hospitalidad en 2018 (FIFA)

En 2018, Rusia eligió a Zabivaka, un lobo siberiano alegre, a través de una votación nacional. Su nombre significa “quien marca un gol” y evocaba confianza y energía positiva, proyectando el carácter hospitalario y festivo del país anfitrión.

La’eeb: la figura fantástica de Qatar 2022

Figura abstracta qatarí “jugador habilidoso”, sugería imaginación y sueños distintos en cada espectador (FIFA)

Qatar 2022 apostó por la abstracción con La’eeb, un elemento flotante inspirado en un universo imaginario. Su nombre significa “jugador hábil” y perseguía inspirar sueños y ambiciones en los espectadores, invitando a que cada quien imagine su propia interpretación de la mascota.