Deportes

FIFA presentó a las tres mascotas del Mundial 2026: por qué eligieron un águila, un jaguar y un alce

Maple, Zayu y Clutch serán los personajes que le aportarán color a la próxima Copa del Mundo y representarán a cada uno de los países anfitriones

Guardar
La Copa del Mundo va tomando color y se dieron a conocer a los personajes que animarán la competencia en Estados Unidos, México y Canadá

La próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un hito al ser la primera vez que el torneo se celebrará en tres países anfitriones con 48 selecciones clasificadas, y este espíritu de innovación se refleja en la presentación de sus mascotas oficiales: Maple, Zayu y Clutch. Estos personajes, un alce, un jaguar y un águila, fueron diseñados para rendir homenaje a la diversidad cultural de Canadá, México y Estados Unidos, y para motivar a los aficionados a vivir una experiencia única en la historia del fútbol.

La FIFA ha dado a conocer a estas tres figuras durante un evento que, según la organización, estuvo a la altura de la audacia e innovación que caracterizan a la próxima edición del Mundial, que tendrá a la Argentina como campeona defensora. Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano, y Clutch, el águila calva estadounidense, no solo representan a sus respectivos países, sino que también encarnan valores de unión, diversidad y pasión por el fútbol.

El presidente de la casa madre del fútbol, Gianni Infantino, destacó la importancia de estos personajes al afirmar: “El equipo del Mundial 2026 sigue creciendo… ¡y se vuelve mucho más divertido! Maple, Zayu y Clutch transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la Copa Mundial de la FIFA”.

Infantino también expresó su confianza en que las mascotas se ganarán el afecto de los hinchas de todo el mundo, y anticipó su presencia tanto en camisetas infantiles como en videojuegos, una novedad para el certamen. “Estas tres mascotas son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo, y estoy convencido de que se ganarán el cariño de los aficionados de Norteamérica y del mundo entero. Ya puedo imaginarlos en las camisetas de los niños, chocando manos con las leyendas del futbol y, por primera vez, como protagonistas de videojuegos que disfrutarán millones de personas”, agregó el presidente de la FIFA.

Las tres mascotas que representarán
Las tres mascotas que representarán al Mundial 2026. Un ciervo, un águila y un jaguar (FIFA)

Por primera vez en la historia de la competición, las mascotas oficiales serán personajes interactivos en FIFA Héroes, un nuevo videojuego con licencia oficial de la FIFA que se lanzará el próximo año. Este título, desarrollado por Enver en colaboración con Solace, ofrecerá una experiencia arcade de fútbol 5 con elementos de fantasía, permitiendo a los jugadores formar equipos con mascotas de distintas ediciones del Mundial, estrellas del fútbol y personajes de series y películas populares. El juego estará disponible en 2026 para Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox. Además, en la plataforma Roblox, el juego FIFA Super League Soccer, desarrollado junto a GameFam, incluirá desafíos y recompensas temáticas centradas en las habilidades de cada mascota.

La presencia de Maple, Zayu y Clutch se extenderá a lo largo de todo el torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio y contará, por primera vez, con la participación de 48 selecciones. Las mascotas estarán presentes recibiendo al público, animando a los aficionados más jóvenes y acompañando cada jugada. Los seguidores podrán adquirir camisetas y otros productos oficiales de las mascotas a través de FIFAstore.com, llevando consigo un recuerdo de esta edición histórica.

Cada mascota ha sido concebida para reflejar la identidad y el espíritu de su país. Maple, el alce, recorre todas las provincias y territorios de Canadá, interactuando con la población y explorando la riqueza cultural del país. Se distingue por su pasión por el arte urbano, la música y su dedicación como arquero. Su creatividad, resiliencia e individualismo lo convierten en un personaje con innumerables historias, y sus legendarias atajadas y liderazgo lo destacan en el campo de juego.

Maple, el alce canadiense, una
Maple, el alce canadiense, una de las mascotas de la Copa del Mundo 2026 (FIFA)

Por su parte, Zayu, el jaguar, habita en las selvas del sur de México y simboliza el patrimonio y dinamismo de la nación. Su nombre significa “unidad”, “fortaleza” y “alegría”. Como delantero, Zayu se transforma en el terreno de juego, intimidando a los defensores con su agilidad y velocidad excepcionales. Fuera del campo, promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, y une a personas de diferentes países con su pasión y orgullo. Además de ser un deportista, el jaguar representa la celebración y el encuentro de culturas, llevando consigo el alma de México.

Zayu, el jaguar que representará
Zayu, el jaguar que representará a México, es otra de las mascotas (FIFA)

En cuanto a Clutch, el águila, recorre Estados Unidos con una curiosidad insaciable y un optimismo constante. Se familiariza con todas las culturas y disfruta cada partido al máximo. Dentro del campo, se muestra audaz, mientras que fuera de él inspira a su equipo con energía y determinación, convirtiendo cada reto en una oportunidad para alcanzar nuevas metas. Su personalidad arrolladora y su amor por el deporte lo convierten en un mediocampista capaz de unir a quienes lo rodean, demostrando que para volar alto basta con voluntad, pasión y entrega total en la cancha.

Clutch, el águila estadounidense, es
Clutch, el águila estadounidense, es otra de las mascotas de la Copa del Mundo 2026 (FIFA)

La integración de estas mascotas en productos oficiales y plataformas digitales, así como su papel en la promoción de la diversidad y la unión, subraya el enfoque innovador de la FIFA para la edición de 2026. Maple, Zayu y Clutch acompañarán cada momento de un torneo que promete ser inolvidable para los aficionados de todo el mundo.

Temas Relacionados

MascotasMundial 2026FIFACopa del MundoMapleZayuClutchdeportes-argentina

Últimas Noticias

Así quedó el cuadro de semifinales de la Libertadores tras la clasificación de Flamengo ante Estudiantes

El Pincha ganó 1-0 en La Plata y llevó la serie a los penales, pero chocó con la figura del arquero Agustín Rossi

Así quedó el cuadro de

Un campeón del mundo con Argentina anunció que terminará el secundario a los 75 años: “Nunca es tarde”

“Voy a poner la vida como la puse siendo profesional”, indicó el icono de la Albiceleste

Un campeón del mundo con

El extravagante pedido de Conor McGregor para aceptar pelear en la Casa Blanca: “Mi obra maestra por pintar”

La leyenda de UFC realizó una peculiar demanda para luchar en el evento conmemorativo por el 250º aniversario de la Independencia de Estados Unidos

El extravagante pedido de Conor

El categórico análisis de Astrada sobre la eliminación de River en la Copa Libertadores: “Hay ciclos terminados”

El ex entrenador del Millonario enumeró las causas de la derrota ante Palmeiras: “Esta me la veía venir. Y Marcelo Gallardo es tan responsable como todos”

El categórico análisis de Astrada

Escándalo en Santos por las graves acusaciones contra Neymar: “Es adicto al whisky, fuma narguile y se duerme a las 5 de la mañana”

El brasileño volvió a quedar en el centro de la polémica y su entorno respondió con un duro comunicado. Su irónica reacción en las redes

Escándalo en Santos por las
ÚLTIMAS NOTICIAS
Acusaron al exjuez federal de

Acusaron al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque de haber recibido dádivas de un financista al que benefició con resoluciones

Sorpresa en un campo de Chaco por un objeto metálico que cayó del cielo: investigan su origen

Llega la ciclogénesis y hay alerta por tormentas en 11 provincias: para cuándo se esperan las lluvias en el AMBA

Identificaron a la quinta víctima en el caso del presunto asesino serial de Jujuy

Revelan el mecanismo detrás de los cambios climáticos abruptos que marcaron el pasado de la Tierra

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos sancionó a una

Estados Unidos sancionó a una red de abastecimiento de armamento norcoreano al Ejército de Birmania

Imágenes satelitales revelaron una presunta prueba secreta de misiles en Irán

Un informe internacional denunció torturas y ejecuciones de prisioneros ucranianos bajo custodia rusa

Dinamarca investiga la conexión de un buque ruso con los vuelos de drones sobre sus aeropuertos

ONGs opositoras acusaron al régimen iraní de dejar morir a una presa política al negarle atención médica

TELESHOW
El Polaco habló del alcoholismo

El Polaco habló del alcoholismo de su padre: “Hay una parte de mi infancia que me la sacaron”

La Joaqui sorprendió al revelar su postre favorito antes de su debut en Masterchef: “Soy cero cipaya”

Valentina Cervantes mostró cómo se prepara para MasterChef Celebrity junto a su abuela: “La veo muy bien”

Dolores Fonzi ganó con Belén en el Festival de Biarritz y pidió justicia por el triple femicidio de Florencia Varela

Sabrina Rojas dejó un enigmático mensaje sobre Marcelo Tinelli: “Y un día, comí el alfajor”