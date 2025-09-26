El alentador pronóstico de Guenther Steiner sobre el futuro de Franco Colapinto para seguir con Alpine en la Fórmula 1

El ex jefe de Haas había criticado al piloto argentino tiempo atrás, pero ahora apuntó contra el débil monoplaza de Alpine

Todavía quedan por resolver seis butacas para la temporada 2026 de la Fórmula 1, una de ellas se trata del compañero de Pierre Gasly en Alpine. El asesor Flavio Briatore ha deslizado que el anuncio sería inminente y se reduce a la irrupción de Paul Aron o la continuidad de Franco Colapinto, una alternativa que gana terreno con el paso de las semanas, como ya lo repasó Infobae en más de una oportunidad. En medio de ese escenario, una voz que tuvo sus idas y vueltas con el argentino volcó su opinión sobre el momento que atraviesa el piloto.

Guenther Steiner, ex jefe de Haas, brindó su mirada en el canal de YouTube The Red Flags Podcast frente a la pregunta sobre si Aron tomará su lugar el año próximo: “¡Uf! ¡Pausa! ¡Pausa! Colapinto está progresando en este momento”. Frente a la reacción de uno de los presentadores, cuestionando esa respuesta, Steiner puntualizó en el accidente que sufrió en Bakú y el débil monoplaza que debe manejar: “Está progresando, sí, chocando contra la pared, sí, lo sé. Está progresando, pero mirá cómo está el coche. No se puede juzgar a un piloto con un coche como este”.

A continuación, realizó una comparación con Gabriel Bortoleto, quien no sumó puntos en las 10 primeras carreras del año, pero acumula 18 en las últimas siete: “Mira Bortoleto, lo que hizo con el Sauber cuando el Sauber era una mierda a principios de año. Nadie creía que pudiera conducir un coche. Ahora que el coche está mucho mejor que a principios de año, está brillando”.

En este sentido, el hombre de 60 años analizó la postura que debe tener Briatore para encarar este proceso y dio su pronóstico sobre qué sucederá en el corto plazo: “Creo que Flavio quiere esperar. Lo mantendrá en el coche a principios del año que viene y sabe que no va a rendir al principio de la temporada con el nuevo coche, verá cómo va el coche y, si no rinde en comparación con Gasly, se irá. Pero creo que terminará la temporada y empezará la siguiente. Esa es mi opinión”. Más adelante, planteó que las primeras “seis carreras” de 2026 serían claves para sostenerse en la butaca.

Justamente, Briatore tuvo sus marchas y contramarchas con la actuación de su pupilo. Luego de haberlo traído a préstamo por cinco años desde Williams, el sudamericano reemplazó a Jack Doohan al cabo de un puñado de Grandes Premios. “Tiene que ir rápido, no chocar y sumar puntos. Sólo le pido estas tres cosas”, fue su solicitud a Franco.

En agosto pasado tuvo duras críticas a la labor del pilarense, aunque no mencionó ninguno de los problemas que sufrió con el monoplaza a lo largo del año: “Quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1. Cada piloto se esfuerza mucho. Se esfuerza mucho con los ingenieros para complacerlo en todo, pero no es lo que espero de Colapinto”. El joven de 22 años respondió en la pista ese mismo fin de semana cosechando un 11° lugar en Países Bajos, su mejor producción en 2025, y una mala estrategia de Alpine impidió que pueda luchar por sumar sus primeros puntos del año.

Días más tarde, el Tío Flavio hizo caso omiso a sus propias declaraciones y, al siguiente Gran Premio en Italia, manifestó que Colapinto “está haciendo un buen trabajo” y que fue “mucho más consistente” en las “últimas tres o cuatro carreras”. Lo cierto es que el argentino se ganó el respeto de los integrantes de la escudería y, en el plano deportivo, se puso a la par de Pierre Gasly hasta el punto de marcarle el ritmo al experimentado conductor francés.

El asesor principal de Alpine ya manifestó que el próximo ladero del galo para el próximo año está “entre Franco y Paul (Aron, piloto de reserva)”, pero aclaró que la situación actual del equipo requiere “estabilidad” y le guiñó un ojo a Franco: “En condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos (Gasly y Colapinto)”. Entre octubre y noviembre se conocerá su decisión, aunque Infobae ya contó que se encamina a ganarle la pulseada al estonio por su buena labor en pista, conscientes de que maneja un auto sin mejoras significativas hasta fin de año en el team que marcha último en el Campeonato de Constructores.

A propósito de esto, Guenther Steiner ponderó la tranquilidad de Briatore para evitar pegar un segundo volantazo antes de tiempo en un calendario particular porque 2026 será la fecha señalada para el ingreso de un nuevo cambio reglamentario con modificaciones en los armados de los monoplazas: “Él fue paciente con él hasta ahora porque dijo: ‘Colapinto tiene que cumplir’, pero no cumplió, pero sigue siendo paciente”.

El ex jefe de Haas había quedado maravillado con Franco Colapinto tras su aparición en la Fórmula 1 con Williams. “Me sorprendió positivamente, hizo un gran trabajo, tengo que decirlo. Vowles se está preguntando ahora mismo ‘por qué no lo puse antes’, entonces no habría tenido que pagar todo ese dinero”, contó a fines de septiembre de 2024 sobre el sucesor de Logan Sargeant, luego de ser 12° en Monza, 8° en Bakú (Azerbaiyán) y 11° en Singapur.

El tenor de estas palabras fue diametralmente opuesto al elegido después del Gran Premio de Las Vegas, en noviembre pasado. En aquel momento, sufrió un fuerte accidente en la Qualy y ya venía de abandonar bajo un diluvio en Interlagos. “Creo que se ha dado mucho bombo a Colapinto. Para mí, hizo un muy buen trabajo en las dos o tres primeras carreras. Es un buen piloto, a la altura de Alex Albon. En las últimas dos o tres carreras, de nuevo, no ha estado tan bien. Ha hecho muchas tonterías y eso es lo último que Williams necesita”.

Pierre Gasly y Franco Colapinto vienen de cerrar el último fin de semana en la anteúltima y última colocación del Gran Premio de Azerbaiyán. Ambos apuntarán a mejorar su producción con vistas al domingo 5 de octubre en el GP de Singapur en el Circuito Urbano Marina Bay.