La inesperada crítica de Guenther Steiner a Franco Colapinto y la frase sobre su futuro en la Fórmula 1

El ex jefe de Haas, Guenther Steiner, dejó una serie de críticas sobre Franco Colapinto (Foto: Mandatory Credit: Peter Casey-USA TODAY Sports)

A comienzos de 2024, el carismático Guenther Steiner dejó de ser líder de Haas. De todos modos, el jefe de escudería que se ganó un protagonismo inesperado, especialmente por su simpatía en la serie Drive to Survive, continúa siendo uno de los personajes más particulares del paddock de Fórmula 1, donde asume circunstancialmente el rol de comentarista o entrevistador. Involucrado con su nuevo perfil, el directivo italiano lanzó un ácido análisis sobre Franco Colapinto semanas después de haberlo llenado de elogios.

Steiner planteó que el boom que generó el desembarco del argentino a la Máxima sobre el cierre de la temporada podría marear al corredor de 21 años. “Creo que se ha dado mucho bombo a Colapinto. Para mí, hizo un muy buen trabajo en las dos o tres primeras carreras. Es un buen piloto, a la altura de Alex Albon. Y luego, lógicamente, se vio sometido a presión, como se decía. No sé si se le subió a la cabeza o si se lo cree”, cruzó de vereda en su mirada sobre el argentino, sobre quien había dicho que lo había “sorprendido positivamente” luego del Gran Premio de Singapur.

Con dos accidentes en Brasil y uno en Las Vegas, ahora Guenther lanzó una serie de críticas sobre Franco: “En las últimas dos o tres carreras, de nuevo, no ha estado tan bien. Ha hecho muchas tonterías y eso es lo último que Williams necesita. Por eso te ‘animan’ cuando haces una buena actuación. Hay que enfrentarse a él y afrontarlo también como equipo. (Como que) Ya le han vendido a otro equipo por no sé cuántos millones, etc. Con un piloto joven que nunca ha estado en la Fórmula 1, puede que no sea capaz de procesarlo adecuadamente”, fueron las palabras que dijo en una entrevista con la versión italiana del sitio especializado Motorsport.

El detalle es que la frase de que ya había sido vendido a otra escudería por millones fue interpretada como una afirmación inicialmente, aunque fue utilizada para explicar los estímulos externos que pueden afectar el rendimiento de Colapinto. El enfoque en torno a estas críticas también debería tener en cuenta que, a pesar de chocar en la qualy de Las Vegas, el argentino largó desde el pitlane y luego redondeó una buena actuación adelantando seis posiciones para llegar 14°.

Franco Colapinto cometió un error en la qualy del GP de Las Vegas y chocó su monoplaza (Foto: Williams)

Las palabras del ex jefe italiano de Haas sobre el corredor de Williams están enmarcadas en la chance de que arribe a Red Bull como reemplazante de Sergio Checo Pérez. “En lugar de Pérez en Red Bull no me llevaría a Colapinto, sino a Liam Lawson. Porque creo que hizo un buen trabajo cuando llegó y lo está haciendo ahora. Red Bull tampoco tiene prisa, aun quedan dos carreras, entonces podrán ver quién es el mejor. Si Colapinto puede volver al rendimiento que tuvo en las primeras carreras cuando estaba en la Fórmula 1, sin duda será un candidato”, advirtió.

“En la escudería está Liam Lawson, sería alguien que han construido ellos mismos. Conoce el entorno de Red Bull, ha estado allí el tiempo suficiente. Y creo que sería la solución más lógica para mí. Lógicamente, ahora tiene que obtener buenos resultados en comparación con Yuki Tsunoda y entonces me lo llevaría. O me quedaría con Yuki Tsunoda, que siempre ha hecho un buen trabajo. Ha sido piloto de Red Bull durante años”, afirmó, colocando al corredor japonés y al neozelandés por delante del argentino en sus preferencias para la butaca principal del energizante.

Luego de sumar puntos en dos presentaciones (8° en Bakú y 10° en Austin) y mantenerse en el Top 12 en las otras cinco apariciones, Colapinto tuvo un domingo para el olvido en Interlagos bajo la lluvia con choques en la clasificación y luego en la carrera, en una jornada que tuvo accidentes también de los más experimentados pilotos.

Llegó a Las Vegas con sed de revancha, superó la Q1 de la clasificación y marginó a su compañero de escudería Alex Albon, pero cuando estaba haciendo un último giro que lo depositaría en el Top 10 de la grilla de largada, cometió un error y destruyó su coche. Las reparaciones de emergencia lo obligaron a largar desde boxes, pero fue consistente en la carrera y cruzó la meta 14°. Incluyendo el detalle de que peleó hasta el final por el puesto 12 con Kevin Magnussen y esa batalla por la posición lo hizo perder potencia, a punto tal de ser superado en los metros finales por el chino Guanyu Zhou.

Su próximo desafío será este fin de semana en el Lusail International Circuit donde se correrá el Gran Premio de Qatar de la anteúltima fecha: tendrá la carrera Sprint el sábado y el evento principal el domingo.

La Fórmula 1 tendrá su anteúltima fecha en Qatar (Foto: Reuters/Rula Rouhana)